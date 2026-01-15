Ένας άντρας ανέλαβε δράση και έσωσε δύο νήπια σε έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα, σε ένα περιστατικό που κατέγραψε κάμερα.

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Facebook την Κυριακή από την Drone Geox LLC, μια επιχείρηση drones με έδρα το Merritt Island της Φλόριντα, ο John Brittingham φαίνεται να τρέχει κατά μήκος της διαδρομής A1A προς δύο νεαρά κορίτσια στη μέση του δρόμου, καθώς ένα λευκό αυτοκίνητο τα πλησιάζει.

Στη συνέχεια, οBrittingham φαίνεται να κάνει νόημα να σταματήσει τα οχήματα που έρχονται από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με το ένα χέρι, καθώς σπεύδει προς τα δύο παιδιά, τα σηκώνει ένα προς ένα και τα μεταφέρει σε ένα κοντινό πεζοδρόμιο.

Δείτε το βίντεο εδώ.

«Ήμουν τρομοκρατημένος»

Ο Μπρίτινγχαμ, πατέρας πέντε παιδιών και παππούς ενός παιδιού, δήλωσε στο ABC News ότι οδηγούσε νότια με τον A1A όταν εντόπισε τα παιδιά και βγήκε από το αυτοκίνητό του για να βοηθήσει.

«Ήμουν τρομοκρατημένος. Αν τους είχε συμβεί κάτι, ολόκληρη η ζωή μου θα είχε καταστραφεί», είπε.

Στη συνέχεια, ο άντρας είπε ότι πήγε να ψάξει για την οικογένεια των παιδιών, η οποία έμενε σε ένα κοντινό ενοικιαζόμενο σπίτι όπου η πύλη της πίσω αυλής ήταν ανοιχτή.

Όπως είπε, η οικογένεια του είπε ότι δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι τα νήπια είχαν εξαφανιστεί από την αυλή.