Φάμελλος: Απίστευτα αδιέξοδα στα συγκοινωνιακά προβλήματα, χωρίς στρατηγική και έλεγχο από την κυβέρνηση

«Η κυβέρνηση έχει αφήσει το κυκλοφοριακό και το θέμα των συγκοινωνιών χωρίς στρατηγική και χωρίς έλεγχο, όπως το θέμα των λεωφορειολωρίδων, με αποτέλεσμα στην Αττική να υπάρχουν απίστευτα αδιέξοδα, τα οποία επιβαρύνουν όλους τους πολίτες με μεγάλες καθυστερήσεις. Αντί να δει τις ευθύνες της, επιτίθεται στα ταξί και τα επιβαρύνει με αθέμιτο ανταγωνισμό, υπερφορολόγηση με το χαράτσι και με την υποχρέωσης της ηλεκτροκίνησης την οποία η ίδια η κυβέρνηση έχει υποθηκεύσει» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο και με μέλη του ΔΣ του ΣΑΤΑ, εκφράζοντας τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στις κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί.

Ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε υποκριτική την κυβερνητική πρόταση για υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση των Ταξί, εφόσον εδώ και πέντε χρόνια δεν έχουν προχωρήσει τα σημεία φόρτισης, οπότε δεν μπορεί να υπάρχει ηλεκτροκίνηση. Από την άλλη, όπως τόνισε, «είναι ελλιπή τα οικονομικά εργαλεία που παρέχει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες, ώστε να μεταπηδήσουν στην ηλεκτροκίνηση, και αδύνατο το πιεστικό χρονοδιάγραμμα. Ο κλάδος χρειάζεται ουσιαστική οικονομική στήριξη και χρονικό περιθώριο μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση».

Επιπλέον, επεσήμανε πως η κυβέρνηση προσπαθεί να «αλλοιώσει και να υποβαθμίσει τον υγιή ανταγωνισμό» στο θέμα των μετακινήσεων, στηρίζοντας «οικονομικά συμφέροντα ιδιωτικών εταιρειών που θέλουν να πάρουν το μεταφορικό έργο, ενώ παράλληλα υπερφορολογεί τους επαγγελματίες των ταξί με το χαράτσι». Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει καταθέσει τροπολογία για την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

Τέλος, ως προς το αίτημα πρόσβασης των έμφορτων Ταξί στους λεωφορειόδρομους σημείωσε πως η κυβέρνηση έχει υποβαθμίσει τις δημόσιες συγκοινωνίες, «δεν ελέγχει ποιοι μπαίνουν στους λεωφορειόδρομους όπου μόνο το 10% είναι λεωφορεία», τονίζοντας παράλληλα πως «απαιτείται να γίνει μια σωστή συγκοινωνιακή μελέτη και να υλοποιηθεί ένα πιλοτικό έργο, στο οποίο θα αξιοποιηθούν και θα αξιολογηθούν οι προτάσεις των οδηγών ταξί για προσέγγιση των λεωφορειόδρομων».

Ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση

Στη συνάντηση από τον ΣΑΤΑ, συμμετείχε ο πρόεδρος Ευθύμιος Λυμπερόπουλος, ο γενικός γραμματέας Παρασκευάς Ορφανός, ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Μαυρίκης, ο ταμίας Θεόδωρος Μάκης και τα μέλη του ΔΣ Κωνσταντίνος Χαντζιάρας και Θεοχάρης Πασχαλίδης.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, συμμετείχε ο βουλευτής Ηλείας και γραμματέας της ΚΟ Διονύσης Καλαματιανός, ο βουλευτής Μαγνησίας και τομεάρχης Μεταφορών και Υποδομών & Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Β΄ Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παππάς.

Δείτε βίντεο: