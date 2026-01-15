newspaper
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Φάμελλος: Απίστευτα αδιέξοδα στα συγκοινωνιακά προβλήματα, χωρίς στρατηγική και έλεγχο από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 15 Ιανουαρίου 2026 | 20:41

Φάμελλος: Απίστευτα αδιέξοδα στα συγκοινωνιακά προβλήματα, χωρίς στρατηγική και έλεγχο από την κυβέρνηση

Ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με τον πρόεδρο και με μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΣΑΤΑ, εκφράζοντας τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στις κινητοποιήσεις και τον αγώνα των οδηγών ταξί

Spotlight

«Η κυβέρνηση έχει αφήσει το κυκλοφοριακό και το θέμα των συγκοινωνιών χωρίς στρατηγική και χωρίς έλεγχο, όπως το θέμα των λεωφορειολωρίδων, με αποτέλεσμα στην Αττική να υπάρχουν απίστευτα αδιέξοδα, τα οποία επιβαρύνουν όλους τους πολίτες με μεγάλες καθυστερήσεις. Αντί να δει τις ευθύνες της, επιτίθεται στα ταξί και τα επιβαρύνει με αθέμιτο ανταγωνισμό, υπερφορολόγηση με το χαράτσι και με την υποχρέωσης της ηλεκτροκίνησης την οποία η ίδια η κυβέρνηση έχει υποθηκεύσει» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο και με μέλη του ΔΣ του ΣΑΤΑ, εκφράζοντας τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στις κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί.

Ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε υποκριτική την κυβερνητική πρόταση για υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση των Ταξί, εφόσον εδώ και πέντε χρόνια δεν έχουν προχωρήσει τα σημεία φόρτισης, οπότε δεν μπορεί να υπάρχει ηλεκτροκίνηση. Από την άλλη, όπως τόνισε, «είναι ελλιπή τα οικονομικά εργαλεία που παρέχει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες, ώστε να μεταπηδήσουν στην ηλεκτροκίνηση, και αδύνατο το πιεστικό χρονοδιάγραμμα. Ο κλάδος χρειάζεται ουσιαστική οικονομική στήριξη και χρονικό περιθώριο μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση».

Επιπλέον, επεσήμανε πως η κυβέρνηση προσπαθεί να «αλλοιώσει και να υποβαθμίσει τον υγιή ανταγωνισμό» στο θέμα των μετακινήσεων, στηρίζοντας «οικονομικά συμφέροντα ιδιωτικών εταιρειών που θέλουν να πάρουν το μεταφορικό έργο, ενώ παράλληλα υπερφορολογεί τους επαγγελματίες των ταξί με το χαράτσι». Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει καταθέσει τροπολογία για την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

Τέλος, ως προς το αίτημα πρόσβασης των έμφορτων Ταξί στους λεωφορειόδρομους σημείωσε πως η κυβέρνηση έχει υποβαθμίσει τις δημόσιες συγκοινωνίες, «δεν ελέγχει ποιοι μπαίνουν στους λεωφορειόδρομους όπου μόνο το 10% είναι λεωφορεία», τονίζοντας παράλληλα πως «απαιτείται να γίνει μια σωστή συγκοινωνιακή μελέτη και να υλοποιηθεί ένα πιλοτικό έργο, στο οποίο θα αξιοποιηθούν και θα αξιολογηθούν οι προτάσεις των οδηγών ταξί για προσέγγιση των λεωφορειόδρομων».

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση

Στη συνάντηση από τον ΣΑΤΑ, συμμετείχε ο πρόεδρος Ευθύμιος Λυμπερόπουλος, ο γενικός γραμματέας Παρασκευάς Ορφανός, ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Μαυρίκης, ο ταμίας Θεόδωρος Μάκης και τα μέλη του ΔΣ Κωνσταντίνος Χαντζιάρας και Θεοχάρης Πασχαλίδης.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, συμμετείχε ο βουλευτής Ηλείας και γραμματέας της ΚΟ Διονύσης Καλαματιανός, ο βουλευτής Μαγνησίας και τομεάρχης Μεταφορών και Υποδομών & Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Β΄ Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παππάς.

Δείτε βίντεο:

googlenews

ΣΥΡΙΖΑ για Κυρανάκη: Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια – Να τον χαίρεται ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Κυρανάκη: Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια – Να τον χαίρεται ο Μητσοτάκης

«Δεν έχουμε τίποτα να πούμε για τα στερεότυπα που αναπαράγει για τέτοια τοποθέτηση από υπουργικό έδρανο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας

«Καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχτεί μαθήματα 'συμπεριφοράς' από υπουργούς που αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις θεσμικούς κανόνες», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Άγριος καυγάς Κυρανάκη – Πέρκα στη Βουλή: «Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Άγριος καυγάς Κυρανάκη – Πέρκα στη Βουλή: «Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»

Σε άψογα... «γαλλικά» ολοκληρώθηκε με επεισοδιακό τρόπο η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, με τον Κωνστανίνο Κυρανάκη και την Πέτη Πέρκα να ανταλλάσουν βαριές κουβέντες

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα
«Κυβέρνηση-παθογένεια» 15.01.26

Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα

«Γιατί υπερασπίζεστε αυτά που έκανε στο παρελθόν η κυβέρνησή σας στο σιδηρόδρομο, όταν ξέρετε καλά ότι η ίδια αυτή κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να μην μάθουμε ποτέ τι πήγε λάθος στα Τέμπη;», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία
Εξωτερική πολιτική 15.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία

Ο κ. Γεραπετρίτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα για το ακριβές πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της
Reuters 15.01.26

Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, η Ελλάδα απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση προς τον εμπορικό της στόλο, καλώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας τους κατά τον πλου προς τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Σύνταξη
Φάμελλος: Είναι ώρα των αποφάσεων – Η κοινωνία θέλει λύση κυβερνητικής προοπτικής – Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα
Συνεδρίαση Κ.Ο. 15.01.26

Φάμελλος: Είναι ώρα των αποφάσεων – Η κοινωνία θέλει λύση κυβερνητικής προοπτικής – Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα

Ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε, δίχως να την κατονομάσει, στο εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού και υπογράμμισε ότι απαιτείται σύγκλιση και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για τη διαμόρφωση εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης, στην οποία είναι σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

ΚΚΕ: Να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Η Κ.Ο. του ΚΚΕ τονίζει πως στη συνεδρίαση της Επιτροπής πρέπει να κληθεί, εκτός από τον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, η Επιτροπή Διερεύνησης, οι αρμόδιοι φορείς οργάνωσης ελέγχου και ασφαλείας των πτήσεων, καθώς και οι εκπρόσωποι των αντίστοιχων οργάνων των εργαζομένων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR

Στη νέα σύμβαση με την Hellenic Train, τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας σφορά πυρά στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Σύνταξη
Ομιλία Φάμελλου στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ
Δείτε live 15.01.26

Ομιλία Φάμελλου στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ

Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει αναμένεται να τεθούν ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, κοινοβουλευτικά θέματα, καθώς και η συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Μάντζος για δηλώσεις Φιντάν: Διάλογος με την Άγκυρα χωρίς αυταπάτες και επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική κατανάλωση
Αιγαίο 15.01.26

Μάντζος για δηλώσεις Φιντάν: Διάλογος με την Άγκυρα χωρίς αυταπάτες και επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική κατανάλωση

«Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι ο διάλογος Αθήνας - Άγκυρας δεν μπορεί να διεξάγεται ερήμην των διεθνών συνθηκών και δεν μπορεί επ’ ουδενί να περιλαμβάνει ζητήματα εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»
«Με καθοδήγηση» 15.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»

Τι αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για την κατάθεση του πρώην προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτου Καραμίχα, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ψευδές αφήγημα της ΝΔ ότι έδωσε πολλά χρήματα στους αγρότες – Ο κόσμος ξέρει και η προπαγάνδα σπάει
ΠΑΣΟΚ 15.01.26

Τσουκαλάς: Ψευδές αφήγημα της ΝΔ ότι έδωσε πολλά χρήματα στους αγρότες – Ο κόσμος ξέρει και η προπαγάνδα σπάει

Σφοδρή επίθεση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, στην κυβέρνηση. «Η πολιτική της ΝΔ πιέζει οικονομικά τον κόσμο και τον κάνει να νιώθει περιθωριοποιημένος», είπε

Σύνταξη
«Ένας κρίκος στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων» – Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»
Τελετή υποδοχής 15.01.26

«Ένας κρίκος στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων» - Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»

Στόχος, η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Αν. Μεσόγειο και να μην αμφισβητείται από κανέναν η αποτρεπτική δυνατότητά μας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν
Διπλωματία 15.01.26

Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε τη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου, ωστόσο από το Μαξίμου τονίζουν ότι δεν έχει συμφωνηθεί η ημερομηνία.

Σύνταξη
Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»
Δύο αιώνες 15.01.26

Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος Νίκος Αλιάγας, μίλησε για τον τόπο καταγωγής του, το Μεσολόγγι, με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Έξοδο.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ
Κόσμος 15.01.26

Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ

Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία «δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει» το νησί, δηλώνει ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Φρεγάτα «Κίμων»: Η εντυπωσιακή άφιξη της Belharra στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας
Στήθηκε υδάτινη αψίδα 15.01.26

Η εντυπωσιακή άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας

Πλοία του Στόλου, συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων φρεγατών, υποδέχθηκαν τη φρεγάτα «Κίμων» εν πλω, αποδίδοντας τιμές με τους συριγμούς τους, σε μια συμβολική κίνηση συνάντησης της ναυτικής παράδοσης με το μέλλον.

Σύνταξη
LIVE: Κόμο – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 15.01.26

LIVE: Κόμο – Μίλαν

LIVE: Κόμο – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Μίλαν για τη 16η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Κυρανάκη: Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια – Να τον χαίρεται ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Κυρανάκη: Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια – Να τον χαίρεται ο Μητσοτάκης

«Δεν έχουμε τίποτα να πούμε για τα στερεότυπα που αναπαράγει για τέτοια τοποθέτηση από υπουργικό έδρανο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ιράν: Πώς η οικολογική κατάρρευση άναψε τη φλόγα της πολιτικής εξέγερσης
Κόσμος 15.01.26

Ιράν: Πώς η οικολογική κατάρρευση άναψε τη φλόγα της πολιτικής εξέγερσης

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν περιγράφονται συνήθως ως οικονομικές, πολιτικές ή ιδεολογικές. Ωστόσο, πέρα από αυτό, μια βαθύτερη οικολογική κρίση διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης Γιανίκ Ανιέλ θα δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού ανήλικης
Κολύμβηση 15.01.26

Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης Γιανίκ Ανιέλ θα δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού ανήλικης

Γαλλικό εφετείο επιβεβαίωσε ότι ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση θα δικαστεί για τον φερόμενο βιασμό και τη σεξουαλική επίθεση της κόρης του προπονητή του, η οποία ήταν 13 ετών τότε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι ΗΠΑ θέλουν τις ειδικές δυνάμεις του στρατού ή την CIA στο Μεξικό με το πρόσχημα της φαιντανύλης
War on drugs 2.0 15.01.26

Οι ΗΠΑ θέλουν τις ειδικές δυνάμεις του στρατού ή την CIA στο Μεξικό με το πρόσχημα της φαιντανύλης

Μετά την Βενεζουέλα οι ΗΠΑ βάζουν στο στόχαστρο το Μεξικό, ώστε να εμποδίσουν τις «εξαγωγές» φαιντανύλης και ταυτόχρονα να επιβάλουν το θέλημά τους σε ακόμα μια χώρα της Λατινικής Αμερικής

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας

«Καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχτεί μαθήματα 'συμπεριφοράς' από υπουργούς που αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις θεσμικούς κανόνες», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση για την παραβατικότητα σε οικισμούς στο Μενίδι- Έγιναν 13 συλλήψεις
Ελλάδα 15.01.26

Αστυνομική επιχείρηση για την παραβατικότητα σε οικισμούς στο Μενίδι- Έγιναν 13 συλλήψεις

Ειδική αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Αχαρνών με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
Στην Ουκρανία η επικεφαλής του ΔΝΤ για να «κατανοήσει βασικά σημεία από τις συνθήκες επί του πεδίου»
Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα 15.01.26

Στην Ουκρανία η επικεφαλής του ΔΝΤ για να «κατανοήσει βασικά σημεία από τις συνθήκες επί του πεδίου»

Η επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιείται την ώρα που η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, πρόκειται στη συνέχεια να ταξιδέψει στο Νταβός, για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Σύνταξη
O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος
Το παιχνίδι αλλάζει 15.01.26

O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος

«Έμεινα τελείως μόνος [μετά το διαζύγιο]» ανέφερε ο Χρήστος Φερεντίνος σε πρόσφατη συνέντευξή του, ενώ παράλληλε μίλησε για την αγάπη που πήρε από τον σκύλο του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Βυθίστηκε το Χάρκοβο στο σκοτάδι μετά από ρωσικό πλήγμα
Χωρίς θέρμανση 15.01.26

Ουκρανία: Βυθίστηκε το Χάρκοβο στο σκοτάδι μετά από ρωσικό πλήγμα

O αγώνας πίεσης των λαών στοχεύοντας την οικονομία και την κοινωνική ειρήνη μέσω των ενεργειακών υποδομών συνεχίζεται στην Ουκρανία και τη Ρωσία, με το Χάρκοβο να «πληρώνει» αυτή την στρατηγική

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες τα βάζει με τους παγκόσμιους ηγέτες – «Σκοτώνετε τη διεθνή συνεργασία»
ΟΗΕ 15.01.26

Ο Γκουτέρες τα βάζει με τους παγκόσμιους ηγέτες - «Σκοτώνετε τη διεθνή συνεργασία»

Ο Γκουτέρες χρησιμοποίησε επίσης τη δήλωση του για να προτρέψει τη λήψη μέτρων κατά της κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης και να ζητήσει την καταπολέμηση των ανισοτήτων.

Σύνταξη
Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες
Γεννημένος «Σκαθάρι» 15.01.26

Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες

Ότι είναι ένας πολύ ταλαντούχος ηθοποιός το έχει δείξει. Τώρα, ο Πολ Μέσκαλ θέλει να αποδείξει ότι διαθέτει και φωνή - ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην κινηματογραφική σειρά για τους Beatles δια χειρός Σαμ Μέντες.

Σύνταξη
Λόρα: Τελευταία αναφορά ότι εθεάθη σε καφετέρια στη Βάρη – Εξετάζουν τα βίντεο του καταστήματος
Ελλάδα 15.01.26

Λόρα: Τελευταία αναφορά ότι εθεάθη σε καφετέρια στη Βάρη – Εξετάζουν τα βίντεο του καταστήματος

Σύμφωνα με την μαρτυρία του ιδιοκτήτη της καφετέρια στη Βάρη η 16χρονη ζήτησε να συνδεθεί στο wifi και έφυγε όταν στην τηλεόραση άρχισε να μεταδίδεται ρεπορτάζ για την εξαφάνισή της

Σύνταξη
Συγκινήθηκε στην Πράσινη Γραμμή η Φον ντερ Λάιεν – «Ελπίζω το 2026 να φέρει νέα ώθηση στην επανένωση της Κύπρου»
Κόσμος 15.01.26

Συγκινήθηκε στην Πράσινη Γραμμή η Φον ντερ Λάιεν – «Ελπίζω το 2026 να φέρει νέα ώθηση στην επανένωση της Κύπρου»

«Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κύπριους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ», σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Σύνταξη
Belharra: Οι πρώτες αντιδράσεις στην Τουρκία για τη φρεγάτα «Κίμων»
Τα χαρακτηριστικά της 15.01.26

Οι πρώτες αντιδράσεις στην Τουρκία για τη φρεγάτα «Κίμων»

Μία από τις ισχυρότερες φρεγάτες στον κόσμο εντάχθηκε στη δύναμη του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, με την φρεγάτα Belharra «Κίμων» να καταπλέει εν μέσω μίας λαμπρής τελετής στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Σύνταξη
Αποχωρήσεις από το τμήμα χάντμπολ της ΑΕΚ: Μετά τον προπονητή, φεύγουν και παίκτες
Άλλα Αθλήματα 15.01.26

Αποχωρήσεις από το τμήμα χάντμπολ της ΑΕΚ: Μετά τον προπονητή, φεύγουν και παίκτες

Προβλήματα αντιμετωπίζει το τμήμα χάντμπολ ανδρών της ΑΕΚ, καθώς το τελευταίο διάστημα αποχώρησαν ο προπονητές και παίκτες. Προς αναβολή τα δύο επόμενα παιχνίδια της.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα με είδη πρώτης ανάγκης και απειλές
«Δικό μας ημισφαίριο» 15.01.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα με είδη πρώτης ανάγκης και απειλές

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα η οποία αναμένεται να φτάσει τις προσεχείς ημέρες και προειδοποιούν τις αρχές πως αν δεν την δεχθούν, μπορεί να γίνουν στόχος επίθεσης.

Σύνταξη
