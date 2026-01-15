Δεδομένη θεωρείται η προκήρυξη νέας 48ωρης απεργίας στα ταξί την ερχόμενη Τρίτη 20 Ιανουαρίου, με τους οδηγούς να διαμηνύουν ότι δεν θα κάνουν πίσω στον «δίκαιο αγώνα» τους. Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί και η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου στο εκθεσιακό κέντρο του Περιστερίου, ενώ σήμερα το απόγευμα 15/1 αναμένεται νέα σύσκεψη του προεδρείου του Συνδικάτου.

Υπενθυμίζεται ότι οι αυτοκινητιστές πραγματοποίησαν σήμερα πορεία προς τη Βουλή – χωρίς τα αυτοκίνητα -, προκειμένου να συναντηθούν με εκπροσώπους των κομμάτων και να τους επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους. Μεταξύ άλλων, αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης και ζητούν την άμεση απόσυρση της ρύθμισης, καθώς και ένα ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο για την εφαρμογή της.

Χθες, οι οδηγοί ταξί συγκεντρώθηκαν στη συμβολή της Σπύρου Πάτση με τη Λεωφόρο Αθηνών και προχώρησαν σε μαζική μηχανοκίνητη πορεία. Η πομπή των αυτοκινήτων διέσχισε κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας περνώντας από Μεταξουργείο, Μάρνης, Πατησίων, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για να καταλήξει στο υπουργείο Μεταφορών.

Σήμερα το απόγευμα 15/1 το προεδρείο του ΣΑΤΑ πραγματοποιεί νέα σύσκεψη

Την περασμένη Παρασκευή, με αφορμή την απόφαση του ΣΑΤΑ για επαναλαμβανόμενες 48 ωρες απεργίες ο πρόεδρος του συνδικάτου, Θύμιος Λυμπερόπουλος, εξαπέλυσε πυρά προς την κυβέρνηση και τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, κάνοντας λόγο για «συσσωρευμένα προβλήματα του κλάδου» και μάλιστα «προαναγγελθέντα».

Μιλώντας στο ΕΡΤnews τόνισε ότι η απόφαση για τις νέες απεργίες ελήφθη εξαιτίας της διαχρονικής απαξίωσης του κλάδου, ενώ ήδη το συνδικάτο από το 2019 είχε προειδοποιήσει ότι η κυβερνητική πολιτική θα οδηγούσε σε υποβάθμιση της δημόσιας μεταφοράς προς όφελος μεγάλων ιδιωτικών και εταιρικών σχημάτων.

Ο κ. Λυμπερόπουλος αναφέρθηκε σε απαξίωση του κλάδου «από τον ίδιο τον Μητσοτάκη, από το 2019» και πρόσθεσε ότι «ως συνδικάτο και ως ομοσπονδία τότε είχαμε εκφράσει ότι η πολιτική που θα εφαρμοστεί στη χώρα μας για τα ταξί θα είναι η απαξίωση του δημοσίας χρήσεως, της δημόσιας μεταφοράς προς όφελος μεγάλων εταιρικών σχημάτων είτε επενδυτών και τα αποτελέσματα βγαίνουν τώρα».

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, τα βασικά αιτήματα της 48ωρης απεργίας των οδηγών ταξί είναι:

1. Ηλεκτροκίνηση: Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης έως το 2035, καθώς το κόστος κτήσης και οι υποδομές φόρτισης καθιστούν το μέτρο οικονομική εξόντωση.

2. Διαχωρισμός Ταξί – Ε.Ι.Χ.: Καθιέρωση ελάχιστης μίσθωσης 150€ (συν ΦΠΑ) για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό, ώστε να σταματήσει η υφαρπαγή του μεταφορικού έργου.

3. Πολυεθνικές εφαρμογές: Πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού από εταιρείες που λειτουργούν ανεξέλεγκτα και συχνά χωρίς φορολογική έδρα στην Ελλάδα.

4. Λεωφορειολωρίδες: Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων από τα έμφορτα ταξί.

5. Φορολογικό: Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος που χαρακτηρίζεται «ληστρική επιδρομή».