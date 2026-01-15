Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική – Συνεχίζονται οι 48ωρες απεργίες

Δεν θα κυκλοφορούν ούτε σήμερα, Πέμπτη, ταξί στους δρόμους της Αττικής καθώς οι επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες που έχει προκηρύξει το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αθηνών-Αττικής (ΣΑΤΑ) συνεχίζονται.

Οι ταξιτζήδες ζητούν την άμεση απόσυρση της ρύθμισης για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης

Οι αυτοκινητιστές έχουν δώσει ραντεβού στις 10:00 το πρωί στα γραφεία του συνδικάτου στην οδό Μάρνη, με σκοπό να πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Βουλή – χωρίς τα αυτοκίνητα -, προκειμένου να συναντηθούν με εκπροσώπους των κομμάτων και να τους επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Μεταξύ άλλων, αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης και ζητούν την άμεση απόσυρση της ρύθμισης, καθώς και ένα ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο για την εφαρμογή της.

Υπενθυμίζεται ότι χθες συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί στη συμβολή της Σπύρου Πάτση με τη Λεωφόρο Αθηνών, απ’ όπου πραγματοποίησαν μαζική μηχανοκίνητη πορεία. Υπό τους ήχους κορναρισμάτων και με καπνογόνα, η πομπή των αυτοκινήτων διέσχισε κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας περνώντας από Μεταξουργείο, Μάρνης, Πατησίων, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για να καταλήξει στο υπουργείο Μεταφορών.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου, τα βασικά αιτήματα της 48ωρης απεργίας των οδηγών ταξί είναι:

1. Ηλεκτροκίνηση: Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης έως το 2035, καθώς το κόστος κτήσης και οι υποδομές φόρτισης καθιστούν το μέτρο οικονομική εξόντωση.

2. Διαχωρισμός Ταξί – Ε.Ι.Χ.: Καθιέρωση ελάχιστης μίσθωσης 150€ (συν ΦΠΑ) για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό, ώστε να σταματήσει η υφαρπαγή του μεταφορικού έργου.

3. Πολυεθνικές εφαρμογές: Πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού από εταιρείες που λειτουργούν ανεξέλεγκτα και συχνά χωρίς φορολογική έδρα στην Ελλάδα.

4. Λεωφορειολωρίδες: Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων από τα έμφορτα ταξί.

5. Φορολογικό: Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος που χαρακτηρίζεται «ληστρική επιδρομή».