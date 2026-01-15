Φάμελλος: Είναι ώρα των αποφάσεων – Η κοινωνία θέλει λύση κυβερνητικής προοπτικής – Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία χαρακτήρισε «διεφθαρμένη, αποτυχημένη και ανεπαρκή», εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας πως «είναι απονομιμοποιημένη και επικίνδυνη για τα λαϊκά και εθνικά συμφέροντα και πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατόν».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε, δίχως να την κατονομάσει, το εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού και υπογράμμισε ότι απαιτείται σύγκλιση και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για τη διαμόρφωση εναλλακτικής κυβεερνητικής λύσης, στην οποία «είναι σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα».

Απαντώντας στο επιχείρημα περί πολιτικής σταθερότητας, που προβάλλει μονίμως η κυβέρνηση, επισήμανε πως «δεν είναι η χώρα σε σταθερότητα με τον κ. Μητσοτάκη. Τα μόνα που είναι σταθερά είναι η διαπλοκή, τα σκάνδαλα, η κλεψιά και η αδικία. Η ασφάλεια των πολιτών και η ελπίδα της χώρας είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με το αίτημα των εκλογών και την παραίτηση της κυβέρνησης. ‘Να φύγουν να γλυτώσουμε’, λέει ο λαός!».

«Αναγκαιότητα οι εκλογές»

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει με κάθετο τρόπο το αίτημα των εκλογών ως βασική κοινωνική και οικονομική αναγκαιότητα», ενώ τοποθετήθηκε απέναντι στο πολιτικό εγχείρημα της Μαρία Καρυστιανού, δίχως να την κατονομάσει: «Ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου είναι επιλογή που ευνοεί το σημερινό καθεστώς εξουσίας».

Όπως τόνισε, «η απάντηση στη ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν πρέπει να είναι αντιπολιτική. Ούτε μπορούν να γίνουν αποδεκτές εκτιμήσεις ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν τις ίδιες ευθύνες. Η ανάγνωση ότι όλοι είμαστε το ίδιο, ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες οδηγεί στη διαιώνιση των προβλημάτων της κοινωνίας και της κοινωνικής αδικίας».

«Δεν είναι το ίδιο τα καρτέλ και οι εργαζόμενοι. Δεν είναι ίδιες οι ευθύνες της ΝΔ που χρεοκόπησε τη χώρα και τώρα βάζει πλάτη στην αισχροκέρδεια, και του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Δεν είναι ίδιες οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τις υποκλοπές, το έγκλημα των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την πιο τίμια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Δεν είναι ίδιες οι πολιτικές της Δεξιάς της κοινωνικής αδικίας και του μεγάλου κεφαλαίου, με τις πολιτικές της προοδευτικής παράταξης της κοινωνικής δικαιοσύνης», υπογράμμισε και σημείωσε πως «αυτές οι λογικές, το μόνο που πετυχαίνουν είναι να εκτονώνουν την δικαιολογημένη οργή της κοινωνίας, αλλά την ίδια ώρα να κρύβουν κάτω από το χαλί τις ανισότητες και τις αδικίες και, στο τέλος, να συντηρείται το status quo».

Η αιχμή για τη στάση του ΠΑΣΟΚ

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τις προοδευτικές δυνάμεις που αρνούνται την συνεργασία, τονίζοντας πως, «σε αυτό το περιβάλλον, ο προοδευτικός χώρος δεν έχει την πολυτέλεια να επιμένει σε επιμέρους διαφωνίες, εγωισμούς, σε διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος ή να εφευρίσκονται νέες διαχωριστικές γραμμές σήμερα».

«Δείχνοντας» προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, διεμήνυσε πως «η απάντηση στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να είναι ούτε οι καθυστερήσεις, ούτε ανεδαφικές εκτιμήσεις του τύπου ‘θα κερδίσω μόνος μου τον Μητσοτάκη’».

«Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα»

Έκανε αναφορά «στις προγραμματικές προτάσεις της Λούκας Κατσέλη, την πρόσφατη τοποθέτηση του Νίκου Κοτζιά, τις πρωτοβουλίες της πολιτικής Οικολογίας και της πρότασης του ‘Κόσμος’ του Πέτρου Κόκκαλη».

Αναφέρθηκε όμως, ιδιαίτερα, στον Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας πως «είναι σημαντικός, σε αυτή την κοινή ενωτική προσπάθεια για προοδευτική κυβερνητική διέξοδο, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Όλοι εμείς οι παραπάνω οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε σήμερα για την κοινή έκφραση και συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων».

«Είναι πλέον η χρονιά και η ώρα των αποφάσεων. Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις. Απαιτούνται υπερβάσεις. Η κοινωνία δεν αναζητά μία καλύτερη προοδευτική αντιπολίτευση. Θέλει μία λύση κυβερνητικής προοπτικής για να υπάρχει πρόοδος και ευημερία», επισήμανε.

«Νίκη του αγροτικού κινήματος ότι ο διάλογος θα γίνει»

Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δυναμίτισε τον διάλογο «με μία απροκάλυπτα στημένη παρέμβαση στην εκπροσώπηση των αγροτών και με μία συνάντηση, προχθές, που δεν εκπροσωπεί τα μπλόκα. Και είναι νίκη του αγροτικού κινήματος ότι ο διάλογος θα γίνει – ελπίζω να μην εφεύρει άλλη υπεκφυγή ή υπονόμευση του διαλόγου ο κ. Μητσοτάκης», είπε χαρακτηριστικά.

«Τον ρωτώ καθαρά: Προσβάλει τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας το μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος, που θα μειώσει ελάχιστα τα κέρδη της ΔΕΗ, χωρίς επίπτωση στον προϋπολογισμό, και όχι τα 2 δισεκατομμύρια κέρδη της ΔΕΗ που στερεύουν την αγορά;», σημείωσε, απαντώντας στα επιχειρήματα Μητσοτάκη.

Και προσέθεσε: «Προσβάλουν τον δημοσιονομικό χώρο τα αιτήματα των αγροτών για βιώσιμη γεωργία και κτηνοτροφία, για να παράγεται ελληνικό γάλα, γιαούρτι και τυρί, και όχι τα ‘γαλάζια’ παιδιά που παίρνουν απευθείας αναθέσεις και μοιράζονται τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης;».

Επαναλάμβοντας τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος τόνισε πως «αν θέλει πράγματι να βρει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, εμείς του έχουμε προτείνει να φορολογήσει τα τραπεζικά καρτέλ, τους 1.500 πολύ πλούσιους που δηλώνουν 4 δισ. ευρώ σε μερίσματα και έτσι θα μπορέσει να στηρίξει και τους αγρότες και τους καταναλωτές και τους μικρομεσαίους. Για να μην αναφερθώ ότι έχει ήδη δημοσιονομικό χώρο από το υπερπλεόνασμα που έχει μαζέψει το 2025 πάνω από το αναγκαίο πλεόνασμα, άδικα, από έμμεσους φόρους που μπορούν να επιστρέψουν στην κοινωνία».

Συνταγματική αναθεώρηση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε και για την αναθεώρηση του Συντάγματος, λέγοντας πως «είναι σημαντική ευκαιρία των προοδευτικών δυνάμεων να αξιοποιήσουν τη Συνταγματική Αναθεώρηση, για να ξεκινήσει μια κοινωνική δημοκρατική συζήτηση, να βρεθούν κοινά σημεία και να αναδειχθούν ζητήματα σε μία προοδευτική κοινωνική ζύμωση».

Αφού ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απορρίπτει «κερκόπορτες για την κατεδάφιση δημοκρατικών κατακτήσεων, όπως η δεξιά επιδιώκει εδώ και χρόνια για το άρθρο 16 για τα δημόσια ΑΕΙ, το άρθρο 24 για το περιβάλλον ή για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων», επισήμανε πως «επιβάλλεται η κατάργηση της σημερινής πρόβλεψης του άρθρου 86 για το νόμο περί ευθύνης υπουργών και η αποσύνδεση της διαδικασίας ελέγχου και δίωξης υπουργών από την εκάστοτε κυβερνητική/κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και αυτή η αλλαγή πρέπει να συνδυαστεί με την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης».

Εκλογή ΠτΔ, επιλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης και Ανεξάρτητες Αρχές

«H πρότασή μας πρέπει να εξασφαλίζει ότι η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ο έλεγχος της Δικαιοσύνης και η εξέλιξη και τοποθέτηση των δικαστικών δεν θα εξαρτώνται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Το νέο Σύνταγμα να μην επιτρέπει στην εκάστοτε κυβέρνηση να επιλέγει μονοκομματικό ΠτΔ, ακόμα και με 120 ψήφους, και να οδηγεί σε ουσιαστικές συναινέσεις, όπως και στην επιλογή και κυρίως στη θωράκιση των Ανεξάρτητων Αρχών, που τόσο βάναυσα έχει προσβάλει η σημερινή κυβέρνηση», υπογράμμισε.

Επιπλέον, τόνισε ότι πρέπει «να διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους, να προβλέπει την κατοχύρωση του ΕΣΥ, την εξασφάλιση στέγης και την ειδική προστασία για τους ευάλωτους. Να προστατεύει την εργασία, να κατοχυρώνει τις συλλογικές συμβάσεις και να προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα. Το Σύνταγμα θα πρέπει να κατοχυρώνει τις ατομικές ελευθερίες, το απαραβίαστο του ιδιωτικού βίου, την προστασία, διαφύλαξη και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας».

Για να καταλήξει πως πρέπει «να ενισχύσει τη δυνατότητα των πολιτών να φέρνουν προς συζήτηση νομοσχέδια. Θα πρέπει τέλος να ενισχύσει την αποκέντρωση και το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης, ενώ θα πρέπει να προβλέπει την προστασία της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του πολίτη από την τεχνολογία, την κοινωνικά χρήσιμη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και τον έλεγχο της αυθαιρεσίας και της αδιαφάνειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη μαζική προπαγάνδα».

«Η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο»

Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, σε σχέση με την τοποθέτηση του πρωθυπουργού για την αμερικανική επέμβαση στην Βενεζουέλα, υπογραμμίζοντας πως «η επίθεση δεν είναι ούτε ‘παρέμβαση για τη δημοκρατία’, ούτε πράξη καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών, όπως προσπαθούν να τη δικαιολογήσουν οι υποτελείς του προέδρου Τραμπ. Είναι ωμή άσκηση ιμπεριαλιστικής ισχύος. Για να ελέγξει τα πετρέλαια και τους φυσικούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους της Βενεζουέλας».

Απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση, διεμήνυσε πως «η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο. Δεν μπορεί να μετατρέπεται σε απολογητή επιθετικών στρατηγικών, που υπονομεύουν τη σταθερότητα και προκαλούν ανασφάλεια παγκοσμίως. Και μάλιστα, υποχωρώντας από εθνικές γραμμές και την ενεργητική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που ασκήθηκε μέχρι το 2019».

Για τα γεγονότα στο Ιράν, εξέφρασε εκ νέου «εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την αμέριστη αλληλεγγύη στον ιρανικό λαό. Και η Ελλάδα και η Ευρώπη και η παγκόσμια κοινότητα έχει υποχρέωση να καταδικάσει την καταστολή και τις δολοφονικές επιθέσεις του θεοκρατικού καθεστώτος απέναντι στους διαδηλωτές και τις διαδηλώτριες, που αγωνίζονται για δικαιώματα και ελευθερίες. Και είμαστε απόλυτα αντίθετοι σε κάθε σκέψη για στρατιωτική επέμβαση. Γιατί θα κάνει τα πράγματα χειρότερα», σημείωσε καταληκτικά.