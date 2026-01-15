newspaper
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
Φάμελλος: Είναι ώρα των αποφάσεων – Η κοινωνία θέλει λύση κυβερνητικής προοπτικής – Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 15 Ιανουαρίου 2026 | 17:45

Φάμελλος: Είναι ώρα των αποφάσεων – Η κοινωνία θέλει λύση κυβερνητικής προοπτικής – Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα

Ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε, δίχως να την κατονομάσει, στο εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού και υπογράμμισε ότι απαιτείται σύγκλιση και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για τη διαμόρφωση εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης, στην οποία είναι σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Spotlight

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία χαρακτήρισε «διεφθαρμένη, αποτυχημένη και ανεπαρκή», εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας πως «είναι απονομιμοποιημένη και επικίνδυνη για τα λαϊκά και εθνικά συμφέροντα και πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατόν».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε, δίχως να την κατονομάσει, το εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού και υπογράμμισε ότι απαιτείται σύγκλιση και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για τη διαμόρφωση εναλλακτικής κυβεερνητικής λύσης, στην οποία «είναι σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα».

Απαντώντας στο επιχείρημα περί πολιτικής σταθερότητας, που προβάλλει μονίμως η κυβέρνηση, επισήμανε πως «δεν είναι η χώρα σε σταθερότητα με τον κ. Μητσοτάκη. Τα μόνα που είναι σταθερά είναι η διαπλοκή, τα σκάνδαλα, η κλεψιά και η αδικία. Η ασφάλεια των πολιτών και η ελπίδα της χώρας είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με το αίτημα των εκλογών και την παραίτηση της κυβέρνησης. ‘Να φύγουν να γλυτώσουμε’, λέει ο λαός!».

«Αναγκαιότητα οι εκλογές»

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει με κάθετο τρόπο το αίτημα των εκλογών ως βασική κοινωνική και οικονομική αναγκαιότητα», ενώ τοποθετήθηκε απέναντι στο πολιτικό εγχείρημα της Μαρία Καρυστιανού, δίχως να την κατονομάσει: «Ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου είναι επιλογή που ευνοεί το σημερινό καθεστώς εξουσίας».

Όπως τόνισε, «η απάντηση στη ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν πρέπει να είναι αντιπολιτική. Ούτε μπορούν να γίνουν αποδεκτές εκτιμήσεις ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν τις ίδιες ευθύνες. Η ανάγνωση ότι όλοι είμαστε το ίδιο, ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες οδηγεί στη διαιώνιση των προβλημάτων της κοινωνίας και της κοινωνικής αδικίας».

«Δεν είναι το ίδιο τα καρτέλ και οι εργαζόμενοι. Δεν είναι ίδιες οι ευθύνες της ΝΔ που χρεοκόπησε τη χώρα και τώρα βάζει πλάτη στην αισχροκέρδεια, και του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Δεν είναι ίδιες οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τις υποκλοπές, το έγκλημα των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την πιο τίμια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Δεν είναι ίδιες οι πολιτικές της Δεξιάς της κοινωνικής αδικίας και του μεγάλου κεφαλαίου, με τις πολιτικές της προοδευτικής παράταξης της κοινωνικής δικαιοσύνης», υπογράμμισε και σημείωσε πως «αυτές οι λογικές, το μόνο που πετυχαίνουν είναι να εκτονώνουν την δικαιολογημένη οργή της κοινωνίας, αλλά την ίδια ώρα να κρύβουν κάτω από το χαλί τις ανισότητες και τις αδικίες και, στο τέλος, να συντηρείται το status quo».

Ο Σωκράτης Φάμελλος μιλά στην κοινή συνεδρίαση της Κ.Ο. και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ

Η αιχμή για τη στάση του ΠΑΣΟΚ

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τις προοδευτικές δυνάμεις που αρνούνται την συνεργασία, τονίζοντας πως, «σε αυτό το περιβάλλον, ο προοδευτικός χώρος δεν έχει την πολυτέλεια να επιμένει σε επιμέρους διαφωνίες, εγωισμούς, σε διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος ή να εφευρίσκονται νέες διαχωριστικές γραμμές σήμερα».

«Δείχνοντας» προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, διεμήνυσε πως «η απάντηση στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να είναι ούτε οι καθυστερήσεις, ούτε ανεδαφικές εκτιμήσεις του τύπου ‘θα κερδίσω μόνος μου τον Μητσοτάκη’».

«Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα»

Έκανε αναφορά «στις προγραμματικές προτάσεις της Λούκας Κατσέλη, την πρόσφατη τοποθέτηση του Νίκου Κοτζιά, τις πρωτοβουλίες της πολιτικής Οικολογίας και της πρότασης του ‘Κόσμος’ του Πέτρου Κόκκαλη».

Αναφέρθηκε όμως, ιδιαίτερα, στον Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας πως «είναι σημαντικός, σε αυτή την κοινή ενωτική προσπάθεια για προοδευτική κυβερνητική διέξοδο, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Όλοι εμείς οι παραπάνω οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε σήμερα για την κοινή έκφραση και συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων».

«Είναι πλέον η χρονιά και η ώρα των αποφάσεων. Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις. Απαιτούνται υπερβάσεις. Η κοινωνία δεν αναζητά μία καλύτερη προοδευτική αντιπολίτευση. Θέλει μία λύση κυβερνητικής προοπτικής για να υπάρχει πρόοδος και ευημερία», επισήμανε.

«Νίκη του αγροτικού κινήματος ότι ο διάλογος θα γίνει»

Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δυναμίτισε τον διάλογο «με μία απροκάλυπτα στημένη παρέμβαση στην εκπροσώπηση των αγροτών και με μία συνάντηση, προχθές, που δεν εκπροσωπεί τα μπλόκα. Και είναι νίκη του αγροτικού κινήματος ότι ο διάλογος θα γίνει – ελπίζω να μην εφεύρει άλλη υπεκφυγή ή υπονόμευση του διαλόγου ο κ. Μητσοτάκης», είπε χαρακτηριστικά.

«Τον ρωτώ καθαρά: Προσβάλει τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας το μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος, που θα μειώσει ελάχιστα τα κέρδη της ΔΕΗ, χωρίς επίπτωση στον προϋπολογισμό, και όχι τα 2 δισεκατομμύρια κέρδη της ΔΕΗ που στερεύουν την αγορά;», σημείωσε, απαντώντας στα επιχειρήματα Μητσοτάκη.

Και προσέθεσε: «Προσβάλουν τον δημοσιονομικό χώρο τα αιτήματα των αγροτών για βιώσιμη γεωργία και κτηνοτροφία, για να παράγεται ελληνικό γάλα, γιαούρτι και τυρί, και όχι τα ‘γαλάζια’ παιδιά που παίρνουν απευθείας αναθέσεις και μοιράζονται τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης;».

Επαναλάμβοντας τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος τόνισε πως «αν θέλει πράγματι να βρει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, εμείς του έχουμε προτείνει να φορολογήσει τα τραπεζικά καρτέλ, τους 1.500 πολύ πλούσιους που δηλώνουν 4 δισ. ευρώ σε μερίσματα και έτσι θα μπορέσει να στηρίξει και τους αγρότες και τους καταναλωτές και τους μικρομεσαίους. Για να μην αναφερθώ ότι έχει ήδη δημοσιονομικό χώρο από το υπερπλεόνασμα που έχει μαζέψει το 2025 πάνω από το αναγκαίο πλεόνασμα, άδικα, από έμμεσους φόρους που μπορούν να επιστρέψουν στην κοινωνία».

Συνταγματική αναθεώρηση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε και για την αναθεώρηση του Συντάγματος, λέγοντας πως «είναι σημαντική ευκαιρία των προοδευτικών δυνάμεων να αξιοποιήσουν τη Συνταγματική Αναθεώρηση, για να ξεκινήσει μια κοινωνική δημοκρατική συζήτηση, να βρεθούν κοινά σημεία και να αναδειχθούν ζητήματα σε μία προοδευτική κοινωνική ζύμωση».

Αφού ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απορρίπτει «κερκόπορτες για την κατεδάφιση δημοκρατικών κατακτήσεων, όπως η δεξιά επιδιώκει εδώ και χρόνια για το άρθρο 16 για τα δημόσια ΑΕΙ, το άρθρο 24 για το περιβάλλον ή για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων», επισήμανε πως  «επιβάλλεται η κατάργηση της σημερινής πρόβλεψης του άρθρου 86 για το νόμο περί ευθύνης υπουργών και η αποσύνδεση της διαδικασίας ελέγχου και δίωξης υπουργών από την εκάστοτε κυβερνητική/κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και αυτή η αλλαγή πρέπει να συνδυαστεί με την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης».

Εκλογή ΠτΔ, επιλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης και Ανεξάρτητες Αρχές

«H πρότασή μας πρέπει να εξασφαλίζει ότι η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ο έλεγχος της Δικαιοσύνης και η εξέλιξη και τοποθέτηση των δικαστικών δεν θα εξαρτώνται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Το νέο Σύνταγμα να μην επιτρέπει στην εκάστοτε κυβέρνηση να επιλέγει μονοκομματικό ΠτΔ, ακόμα και με 120 ψήφους, και να οδηγεί σε ουσιαστικές συναινέσεις, όπως και στην επιλογή και κυρίως στη θωράκιση των Ανεξάρτητων Αρχών, που τόσο βάναυσα έχει προσβάλει η σημερινή κυβέρνηση», υπογράμμισε.

Επιπλέον, τόνισε ότι πρέπει «να διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους, να προβλέπει την κατοχύρωση του ΕΣΥ, την εξασφάλιση στέγης και την ειδική προστασία για τους ευάλωτους. Να προστατεύει την εργασία, να κατοχυρώνει τις συλλογικές συμβάσεις και να προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα. Το Σύνταγμα θα πρέπει να κατοχυρώνει τις ατομικές ελευθερίες, το απαραβίαστο του ιδιωτικού βίου, την προστασία, διαφύλαξη και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας».

Για να καταλήξει πως πρέπει «να ενισχύσει τη δυνατότητα των πολιτών να φέρνουν προς συζήτηση νομοσχέδια. Θα πρέπει τέλος να ενισχύσει την αποκέντρωση και το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης, ενώ θα πρέπει να προβλέπει την προστασία της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του πολίτη από την τεχνολογία, την κοινωνικά χρήσιμη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και τον έλεγχο της αυθαιρεσίας και της αδιαφάνειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη μαζική προπαγάνδα».

«Η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο»

Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, σε σχέση με την τοποθέτηση του πρωθυπουργού για την αμερικανική επέμβαση στην Βενεζουέλα, υπογραμμίζοντας πως «η επίθεση δεν είναι ούτε ‘παρέμβαση για τη δημοκρατία’, ούτε πράξη καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών, όπως προσπαθούν να τη δικαιολογήσουν οι υποτελείς του προέδρου Τραμπ. Είναι ωμή άσκηση ιμπεριαλιστικής ισχύος. Για να ελέγξει τα πετρέλαια και τους φυσικούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους της Βενεζουέλας».

Απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση, διεμήνυσε πως «η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο. Δεν μπορεί να μετατρέπεται σε απολογητή επιθετικών στρατηγικών, που υπονομεύουν τη σταθερότητα και προκαλούν ανασφάλεια παγκοσμίως. Και μάλιστα, υποχωρώντας από εθνικές γραμμές και την ενεργητική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που ασκήθηκε μέχρι το 2019».

Για τα γεγονότα στο Ιράν, εξέφρασε εκ νέου «εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την αμέριστη αλληλεγγύη στον ιρανικό λαό. Και η Ελλάδα και η Ευρώπη και η παγκόσμια κοινότητα έχει υποχρέωση να καταδικάσει την καταστολή και τις δολοφονικές επιθέσεις του θεοκρατικού καθεστώτος απέναντι στους διαδηλωτές και τις διαδηλώτριες, που αγωνίζονται για δικαιώματα και ελευθερίες. Και είμαστε απόλυτα αντίθετοι σε κάθε σκέψη για στρατιωτική επέμβαση. Γιατί θα κάνει τα πράγματα χειρότερα», σημείωσε καταληκτικά.

Πετρέλαιο
JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

inWellness
inTown
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα
«Κυβέρνηση-παθογένεια» 15.01.26

Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα

«Γιατί υπερασπίζεστε αυτά που έκανε στο παρελθόν η κυβέρνησή σας στο σιδηρόδρομο, όταν ξέρετε καλά ότι η ίδια αυτή κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να μην μάθουμε ποτέ τι πήγε λάθος στα Τέμπη;», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία
Εξωτερική πολιτική 15.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία

Ο κ. Γεραπετρίτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα για το ακριβές πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της
Reuters 15.01.26

Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, η Ελλάδα απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση προς τον εμπορικό της στόλο, καλώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας τους κατά τον πλου προς τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

ΚΚΕ: Να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Η Κ.Ο. του ΚΚΕ τονίζει πως στη συνεδρίαση της Επιτροπής πρέπει να κληθεί, εκτός από τον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, η Επιτροπή Διερεύνησης, οι αρμόδιοι φορείς οργάνωσης ελέγχου και ασφαλείας των πτήσεων, καθώς και οι εκπρόσωποι των αντίστοιχων οργάνων των εργαζομένων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR

Στη νέα σύμβαση με την Hellenic Train, τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας σφορά πυρά στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Σύνταξη
Ομιλία Φάμελλου στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ
Δείτε live 15.01.26

Ομιλία Φάμελλου στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ

Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει αναμένεται να τεθούν ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, κοινοβουλευτικά θέματα, καθώς και η συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Μάντζος για δηλώσεις Φιντάν: Διάλογος με την Άγκυρα χωρίς αυταπάτες και επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική κατανάλωση
Αιγαίο 15.01.26

Μάντζος για δηλώσεις Φιντάν: Διάλογος με την Άγκυρα χωρίς αυταπάτες και επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική κατανάλωση

«Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι ο διάλογος Αθήνας - Άγκυρας δεν μπορεί να διεξάγεται ερήμην των διεθνών συνθηκών και δεν μπορεί επ’ ουδενί να περιλαμβάνει ζητήματα εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»
«Με καθοδήγηση» 15.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»

Τι αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για την κατάθεση του πρώην προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτου Καραμίχα, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ψευδές αφήγημα της ΝΔ ότι έδωσε πολλά χρήματα στους αγρότες – Ο κόσμος ξέρει και η προπαγάνδα σπάει
ΠΑΣΟΚ 15.01.26

Τσουκαλάς: Ψευδές αφήγημα της ΝΔ ότι έδωσε πολλά χρήματα στους αγρότες – Ο κόσμος ξέρει και η προπαγάνδα σπάει

Σφοδρή επίθεση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, στην κυβέρνηση. «Η πολιτική της ΝΔ πιέζει οικονομικά τον κόσμο και τον κάνει να νιώθει περιθωριοποιημένος», είπε

Σύνταξη
«Ένας κρίκος στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων» – Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»
Τελετή υποδοχής 15.01.26

«Ένας κρίκος στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων» - Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»

Στόχος, η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Αν. Μεσόγειο και να μην αμφισβητείται από κανέναν η αποτρεπτική δυνατότητά μας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν
Διπλωματία 15.01.26

Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε τη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου, ωστόσο από το Μαξίμου τονίζουν ότι δεν έχει συμφωνηθεί η ημερομηνία.

Σύνταξη
Για σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ έκαναν λόγο Καραμίχας και Κασίμης στην εξεταστική – «Δεν πρέπει να περάσει στην ΑΑΔΕ»
Βουλή 15.01.26 Upd: 18:18

Για σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ έκαναν λόγο Καραμίχας και Κασίμης στην εξεταστική – «Δεν πρέπει να περάσει στην ΑΑΔΕ»

Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτος Καραμίχας και ο πρώην γγ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χαράλαμπος Κασίμης, κατέθεσαν στην εξεταστική επιτροπή του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές
Agro-in 15.01.26

Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές

Οι αγρότες ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό σημειώνουν ότι «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν» - Επικρατέστερες ημερομηνίες για τη συνάντηση, είναι η Παρασκευή ή η Δευτέρα 19/1

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague
Euroleague 15.01.26

Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague

Κόστισαν τα παράπονα του Εργκίν Αταμάν για τη διαιτησία μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Euroleague, με τη διοργανώτρια αρχή να του επιβάλει πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC
Μπάσκετ 15.01.26

Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC

Η Dubai BC ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 30χρονο Βραζιλιάνο σέντερα Μπρούνο Καμπόκλο, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σύνταξη
Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα
«Κυβέρνηση-παθογένεια» 15.01.26

Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα

«Γιατί υπερασπίζεστε αυτά που έκανε στο παρελθόν η κυβέρνησή σας στο σιδηρόδρομο, όταν ξέρετε καλά ότι η ίδια αυτή κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να μην μάθουμε ποτέ τι πήγε λάθος στα Τέμπη;», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες
On Field 15.01.26

Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες

Ο Σουηδός επιθετικός πέτυχε γκολ και είχε ασίστ στη νίκη επί της Τσέλσι, με τον προπονητή και τον διεθνή μέσο της Άρσεναλ να «στάζουν μέλι» για τον διεθνή σέντερ φορ

Σύνταξη
Η Τζόντι Φόστερ αποκαλύπτει ότι «γλύτωσε τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ», επειδή είχε προνομιακή θέση
«Θείε» 15.01.26

Η Τζόντι Φόστερ αποκαλύπτει ότι «γλύτωσε τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ», επειδή είχε προνομιακή θέση

«Όταν έλαβα την πρώτη μου υποψηφιότητα για Όσκαρ, ανήκα σε μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων που είχαν δύναμη», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τζόντι Φόστερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία
Εξωτερική πολιτική 15.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία

Ο κ. Γεραπετρίτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα για το ακριβές πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της
Reuters 15.01.26

Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, η Ελλάδα απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση προς τον εμπορικό της στόλο, καλώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας τους κατά τον πλου προς τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Σύνταξη
Βέλγιο: Αθλητές έστηναν τουρνουά μπάσκετ για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Μπάσκετ 15.01.26

Βέλγιο: Αθλητές έστηναν τουρνουά μπάσκετ για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Μια υπόθεση διαφθοράς και απάτης ταλανίζει το βελγικό μπάσκετ, αφού η Ομοσπονδία της χώρας κατηγορείται ότι «έστελνε» αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς αυτοί να πληρούν τα κριτήρια.

Σύνταξη
Είχαν στήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας, έστελναν παραπλανητικά sms και υπέκλεπταν τραπεζικές κάρτες
Ελλάδα 15.01.26

Είχαν στήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας, έστελναν παραπλανητικά sms και υπέκλεπταν τραπεζικές κάρτες

Δύο Κινέζοι εντοπίστηκαν έξω από εμπορικό κέντρο στα Σπάτα να έχουν εγκαταστήσει σε αυτοκίνητο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας αποκτώντας πρόσβαση στα κινητά τηλέφωνα πολιτών και τους εξαπατούσαν μ'έσω της μεθόδου «SMS Blaster»

Σύνταξη
Γροιλανδία: Έφτασαν οι πρώτοι στρατιώτες από την Ευρώπη – Ποιες χώρες συμμετέχουν στην αποστολή
«Operation Arctic Endurance» 15.01.26

Οι πρώτοι στρατιώτες από την Ευρώπη που έφτασαν στη Γροιλανδία - Ποιες χώρες συμμετέχουν στην αποστολή

Στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία καταφθάνει από χώρες της Ευρώπης. Οι αξιωματικοί που αναπτύσσονται «θα προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα της δανικής άσκησης «Operation Arctic Endurance».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αντί να πάρει, θα δώσει – Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια
Είναι πολλά τα λεφτά 15.01.26

Αντί να πάρει, θα δώσει - Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια

Οι διαχειριστές της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον υποβάλλαν στο δικαστήριο αναλυτική κατάσταση εξόδων και αμοιβών συνολικού ύψους 115.000 δολαρίων στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης με την κόρη του ποπ σταρ, Πάρις Τζάκσον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μόσχα: «Η Δύση ισχυρίζεται ότι Ρωσία και Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία για να καλύψει τις δικές της αποτυχίες»
«Απαράδεκτο» 15.01.26

Μόσχα: «Η Δύση ισχυρίζεται ότι Ρωσία και Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία για να καλύψει τις δικές της αποτυχίες»

Η Γροιλανδία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κλιμακούμενης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς η Ρωσία κατηγορεί τη Δύση για ασυνέπεια, στρατιωτικοποίηση της Αρκτικής και εργαλειοποίηση

Σύνταξη
LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 15.01.26

LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός

LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Αποκάλυψη: Ο μεγάλος καβγάς τον Οκτώβριο και η απόφαση της Λόρας για φυγή – Το οικογενειακό «μυστικό» της Γερμανίας
Ελλάδα 15.01.26

Αποκάλυψη: Ο μεγάλος καβγάς τον Οκτώβριο και η απόφαση της Λόρας για φυγή – Το οικογενειακό «μυστικό» της Γερμανίας

Σε θρίλερ δίχως τέλος εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα - Νέες αποκαλύψεις για τα αίτια φυγής από το σπίτι της

Σύνταξη
Υπόθεση Βαλυράκη: «Τον είδα, κάποια στιγμή ήρθαν μούρη με μούρη με το καΐκι» – Η κατάθεση μάρτυρα στη δίκη
Ελλάδα 15.01.26

Υπόθεση Βαλυράκη: «Τον είδα, κάποια στιγμή ήρθαν μούρη με μούρη με το καΐκι» – Η κατάθεση μάρτυρα στη δίκη

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι είδε ένα αλιευτικό να πλησιάζει το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη και πως όταν τα δυο σκάφη βρέθηκαν πλώρη με πλώρη άκουσε να έχουν διαπληκτισμό.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ
On Field 15.01.26

Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ

Ο παλαίμαχος χαφ των «κόκκινων» έχει ξεκάθαρη άποψη για το ποιος πρέπει να είναι ο προπονητής που θα διαδεχθεί τον Σλοτ, αν οι πρωταθλητές Αγγλίας απομακρύνουν τον Ολλανδό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
