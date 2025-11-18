Φάμελλος: Οφείλουμε να συγκλίνουμε σε προοδευτική πρόταση που να περιλαμβάνει τον Τσίπρα

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει τη σύναψη προοδευτικών συμμαχιών με κόμματα της Αριστεράς και του Κέντρου καθώς και με τον Αλέξη Τσίπρα, δηλώνει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι ο ίδιος δεν είναι ικανοποιημένος από την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο επισημαίνει ότι το κόμμα του δεν θα μπορούσε να είναι αντίπαλο με τον πρώην πρωθυπουργό.

Σημείωσε ακόμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένει να διευκρινιστούν οι θέσεις του Αλέξη Τσίπρα που σκιαγραφούνται από τις δηλώσεις του και από τα αποσπάσματα του βιβλίου του, αλλά η Κουμουνδούρου έχει ήδη κατατεθειμένη πρόταση προοδευτικής απάντησης στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που ούτως ή άλλως αναφέρεται στις συγκλίσεις.

Τι δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

«Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε μια απόφαση, να αποχωρήσει από τη Βουλή, η οποία θεωρώ ότι ήταν πολύ κρίσιμη και οφείλω να σας πω ότι εγώ δεν ήμουν ικανοποιημένος με αυτή την απόφαση. Όμως ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα σημαντικό ρόλο και μια μεγάλη διαδρομή και στην κυβέρνηση και είναι ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο.

Και έχει καταθέσει και μια πρόταση που από ό,τι καταλαβαίνω και από τις συνεντεύξεις και από το βιβλίο του περιμένουμε και να διευκρινιστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει μια πρόταση κατατεθειμένη ήδη εδώ και έναν χρόνο –και εγώ προασωπικά έχω αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία– ότι πρέπει να υπάρχει μια προοδευτική απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη.

Εγώ λέω το εξής: Επειδή με τον Αλέξη Τσίπρα σαφέστατα δεν είμαστε αντίπαλοι και παρόλο που υπάρχει μια διαφορετική οπτική και μια διαδρομή παράλληλη αυτή την περίοδο, εμείς λοιπόν ως ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά έχουμε πει ότι οφείλουμε να συγκλίνουμε για να υπάρχει λύση προς όφελος της κοινωνίας.

Γιατί οι πολίτες, και πριν και μετά το βιβλίο θα μας πουν το πάρα πολύ εξής απλό: μπορεί να υπάρχει μια κυβέρνηση που θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα; μπορεί να υπάρχει μια κυβέρνηση που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα στέγης, ΦΠΑ, πλεονάσματος, ακρίβειας;

Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ έχει ήδη τοποθετηθεί. Και αυτό έγινε πριν την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα».

Δεν γίνεται πολιτική με υποθέσεις

Σχετικά με τυχόν αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και προσχωρήσεις σε ένα νέο κόμμα με ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε: «Γίνεται πολιτική με υποθέσεις; Για αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι οφείλουμε να συγκλίνουμε σε μια προοδευτική πρόταση που θα περιλαμβάνει τον Αλέξη Τσίπρα και τη Νέα Αριστερά».