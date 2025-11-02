newspaper
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.11.2025 | 16:36
Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους (βίντεο)
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Φάμελλος: Οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν απέναντι σε λιτότητα, διαφθορά, ακροδεξιά
Πολιτική Γραμματεία 02 Νοεμβρίου 2025 | 20:10

Φάμελλος: Οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν απέναντι σε λιτότητα, διαφθορά, ακροδεξιά

Η διέξοδος απαιτεί μια «ευρεία προοδευτική συμμαχία, βασισμένη σε δημοκρατικές, σοσιαλιστικές και οικολογικές αξίες», υπογράμμισε από τη Βιέννη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Spotlight

«Η συνεργασία των αριστερών, πράσινων και προοδευτικών δυνάμεων οφείλει να αμφισβητήσει το σημερινό καπιταλιστικό σύστημα και να οδηγήσει σε μετασχηματισμούς στην κοινωνία και την οικονομία, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-  ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την ομιλία του στο European Forum of Left, Green and Progressive forces στη Βιέννη, σήμερα Κυριακή 2 Νοεμβρίου.

Ακολούθως ο κ. Φάμελλος τόνισε πως «οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν για να αντιμετωπίσουν τη λιτότητα, τη διαφθορά, την ανισότητα και την άνοδο της ακροδεξιάς. Μια συνεκτική και θαρραλέα Αριστερά, με ρίζες στις δημοκρατικές, φεμινιστικές και οικολογικές αξίες, μπορεί να εμπνεύσει τις νέες και τους νέους και να οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές» και έφερε ως παράδειγμα τις προεδρικές εκλογές στην Ιρλανδία και την κυβέρνηση συνασπισμού στην Ισπανία.

Αναφέρθηκε «στη σπουδαιότητα του Φόρουμ ως χώρου συλλογικής σκέψης και δράσης, σε μια εποχή όπου η ειρήνη, η δημοκρατία και η κοινωνική δικαιοσύνη απειλούνται από την άνοδο της ακροδεξιάς, τους πολέμους, τη γενοκτονία στη Γάζα, την αποδυνάμωση του διεθνούς δικαίου, την κρίση των ευρωπαϊκών αξιών, τις ακραίες οικονομικές ανισότητες, την κλιματική κρίση και την κοινωνική ανασφάλεια».

Στιγμιότυπο από το φόρουμ

«Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές υπονομεύουν τη δημοκρατία»

Όπως τόνισε, «την ώρα που οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές υπονομεύουν τη δημοκρατία και τροφοδοτούν την άνοδο της ακροδεξιάς ρητορικής, η Αριστερά έχει ιστορικό καθήκον να υπερασπιστεί την ειρήνη, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, να πολεμήσει τον φασισμό, τον ρατσισμό και να πάρει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος».

Έκανε ειδική αναφορά στη Γάζα, τονίζοντας πως απαιτείται τερματισμός της ισραηλινής επιθετικότητας, διακοπή των ισραηλινών εποικισμών στη Δυτική Όχθη και εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου για μια λύση δύο κρατών και ένα ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος με τα σύνορα του 1967.

Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ και στην εξάρτηση της ΕΕ από τις ΗΠΑ. Τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της Πράσινης Συμφωνίας και εξέφρασε την αντίθεση του στο ReArmEU.

«Είναι διπλά προκλητικό και επικίνδυνο το γεγονός ότι, με τη λανθασμένη απόφαση να στρατιωτικοποιήσει την Ευρώπη, η ηγεσία της ΕΕ αποδέχεται μια εταιρική σχέση με την Τουρκία, μια χώρα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο στην Ανατολική Μεσόγειο, κατέχει παράνομα τμήμα του εδάφους ενός κράτους μέλους της ΕΕ -της Κυπριακής Δημοκρατίας- και διατηρεί ανοιχτό το casus belli εναντίον ενός άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, της Ελλάδας» επισήμανε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε, και στην Ελλάδα, εξαιτίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, υλοποιούνται πολιτικές λιτότητας, έχει καταρρεύσει το κράτος πρόνοιας, περιορίζονται ατομικά δικαιώματα, ελέγχονται τα ΜΜΕ, επιδεινώνεται η στεγαστική κρίση, η ακροδεξιά βρίσκει χώρο στην κοινωνία, οι ανισότητες μεγαλώνουν και ωφελείται μόνο μια μικρή ελίτ, τονίζοντας πως η διέξοδος απαιτεί μια «ευρεία προοδευτική συμμαχία, βασισμένη σε δημοκρατικές, σοσιαλιστικές και οικολογικές αξίες».

Στο Φόρουμ συμμετείχε επίσης η τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η υπεύθυνη της Πολιτικής Γραμματείας του τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ράνια Σβίγκου, ο γραμματέας της Νεολαίας Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος και ο αντιπρόεδρος του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς Γιάννης Μπουρνούς.

Αναλυτικά η ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία:

«Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω στην 9η διοργάνωση του «Ευρωπαϊκού Φόρουμ των αριστερών, πράσινων και προοδευτικών δυνάμεων».

Από την έναρξή του, το 2017, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ έχει προσφέρει ένα χώρο για συλλογική σκέψη και αναζήτηση συνθέσεων και τομέων σύγκλισης.

Σε μια εποχή βαθύτατων και ραγδαίων αλλαγών, όπου

• η ειρήνη και η δημοκρατία απειλούνται,

• η ανθρωπιά αμφισβητείται,

• το διεθνές δίκαιο απαξιώνεται,

• η κλιματική κρίση και η απώλεια της βιοποικιλότητας επιταχύνονται,

• οι ανισότητες αυξάνονται,

η σημασία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Πρέπει να το διαφυλάξουμε και να το ενισχύσουμε ως σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση αυτού του απαραίτητου διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων, και για την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών για μια εναλλακτική στρατηγική για την Ευρώπη.

Αντιμετωπίζουμε μια σκοτεινή εποχή με την άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων, την «τραμπική» πολιτική, την επανέναρξη των πολέμων και την επικράτηση της ισχύος έναντι της διπλωματίας και του διεθνούς δικαίου.

Γινόμαστε μάρτυρες της πρώτης γενοκτονίας του 21ου αιώνα – της γενοκτονίας που εκτυλίσσεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Παρατηρούμε την πλήρη κατάρρευσης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, όπως το οραματίστηκαν οι ιδρυτές του: ένα προπύργιο ενάντια στον πόλεμο και τον φασισμό. Σήμερα, και τα δύο αυτά δεινά έχουν επιστρέψει, απειλώντας τους λαούς, τη δημοκρατία και την ειρήνη.

Το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα φτάνει στα όρια του, καθώς το κέρδος για μια «εκλεκτή» μειοψηφία έχει προτεραιότητα έναντι της κοινωνικής δικαιοσύνης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Η τεχνολογική πρόοδος εξελίσσεται μέσα σε ένα κλίμα αυξανόμενης ανισότητας και ανασφάλειας, ενώ οι παγκόσμιες δεσμεύσεις για το κλίμα και η Πράσινη Συμφωνία παραμένουν στα χαρτιά και σε μεγάλο βαθμό ανεκπλήρωτες.

Η υπερκατανάλωση και η εξάντληση των διαθέσιμων πόρων ωθούν τον πλανήτη προς μια μη αναστρέψιμη καταστροφή, πλήττοντας βίαια τους πιο ευάλωτους.

Εν μέσω αβεβαιότητας και πολιτικής αδράνειας, οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις αυστηροποιούν τον έλεγχο, υπονομεύοντας τη δημοκρατία και τροφοδοτώντας την άνοδο της ακροδεξιάς ρητορικής.

Η Αριστερά έχει ιστορικό καθήκον – όπως πάντα – να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής μας και να αγωνιστεί για την ειρήνη, τη δημοκρατία, την ισότητα και την αλληλεγγύη.

Να αγωνιστεί ενάντια στο φασισμό, το ρατσισμό, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις ανισότητες, την κλιματική κρίση.

Το Φόρουμ σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα προς την κατεύθυνση της επίτευξης αυτού του κοινού οράματος – ενός οράματος που οφείλουμε στις νέες μας και στους νέους μας και στις μελλοντικές γενιές.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Ο κόσμος διψά για ειρήνη.

Επικροτήσαμε τη συμφωνία που επετεύχθη στη Γάζα, η οποία, αν και περιορισμένη και επισφαλής, επέτρεψε την απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων που κρατούσε η Χαμάς και εκατοντάδων Παλαιστινίων που ήταν φυλακισμένοι σε ισραηλινές φυλακές.

Την ίδια στιγμή, όμως, πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας με τον παλαιστινιακό λαό και να απαιτήσουμε τον άμεσο τερματισμό της ισραηλινής επιθετικότητας, τη διακοπή των ισραηλινών εποικισμών στη Δυτική Όχθη και την εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου για μια λύση δύο κρατών και ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος εντός των συνόρων του 1967.

Η κατάσταση είναι εξίσου ανησυχητική και όσον αφορά στις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

Η παράκαμψη του Συμβουλίου Ασφαλείας και της διεθνούς κοινότητας από τον Τραμπ υπογραμμίζει τους κινδύνους που ενέχει η υποστήριξη και η επιδοκιμασία των πολιτικών του από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να πιέσουν την ΕΕ να αλλάξει την προσέγγισή της, να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία και να υιοθετήσει πιο ανεξάρτητες και υπεύθυνες θέσεις:

Πρώτον, η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική που θα δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες των πολιτών της έναντι των διαντλαντικών συμφερόντων. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να καθοδηγείται από την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και θα πρέπει να αντληθούν διδάγματα από τα λάθη της ΕΕ στην παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Δεύτερον, είμαστε αντίθετοι απέναντι στο Πρόγραμμα ReArm, το οποίο αποσπά 800 δισεκατομμύρια ευρώ από σημαντικές κοινωνικές επενδύσεις στην Υγεία, την εκπαίδευση, την εργασία και στη δράση για το κλίμα, προς στρατιωτικές δαπάνες. Αντ’ αυτού, η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στην ενεργό διπλωματία, τον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και τη δημιουργία ενός συνεργατικού και δίκαιου συστήματος συλλογικής ασφάλειας.

Τρίτον, η Πράσινη Συμφωνία πρέπει να ενισχυθεί μέσω πολιτικής δέσμευσης, διαφάνειας και λογοδοσίας, ώστε να διασφαλιστεί η ισορροπημένη ανακατανομή των πόρων και μια δίκαιη και ισότιμη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Η προεδρία Τραμπ καθιστά επείγουσα την ενίσχυση της πολιτικής ανεξαρτησίας και της αρχιτεκτονικής ασφάλειας της ΕΕ μέσω αποφασιστικών στρατηγικών δράσεων.

Και είναι διπλά προκλητικό και επικίνδυνο το γεγονός ότι, με την λανθασμένη απόφαση να στρατιωτικοποιήσει την Ευρώπη, η ηγεσία της ΕΕ αποδέχεται μια εταιρική σχέση με την Τουρκία, μια χώρα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο στην Ανατολική Μεσόγειο, κατέχει παράνομα τμήμα του εδάφους ενός κράτους μέλους της ΕΕ — της Κυπριακής Δημοκρατίας — και διατηρεί ένα ανοιχτό casus belli εναντίον ενός άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, της Ελλάδας.

Η τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες με το ευρύτερο ευρωπαϊκό τοπίο, όπου οι κοινωνικές και πολιτικές κρίσεις αποτελούν κοινό τόπο.

Οι πολιτικές λιτότητας και η κατάρρευση του κράτους πρόνοιας έχουν επιδεινώσει τις ανισότητες και έχουν αποδυναμώσει την κρατική ασφάλεια, αφήνοντας μεγάλα τμήματα της κοινωνίας εκτεθειμένα στην εξαθλίωση και την αβεβαιότητα.

Την ίδια στιγμή, τα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, των τραπεζών και των τροφίμων, υποδηλώνουν μια οικονομία που ωφελεί μόνο μια μικρή ελίτ.

Στην Ελλάδα, η στεγαστική κρίση επιδεινώνει τον κοινωνικό αποκλεισμό εν μέσω μιας ευρύτερης δημοκρατικής παρακμής, που χαρακτηρίζεται από τον έλεγχο των Μέσων Ενημέρωσης και τους περιορισμούς των δικαιωμάτων.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προωθεί μια νεοφιλελεύθερη ατζέντα που ευθυγραμμίζεται με τις συντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, επιτρέπει στην ακροδεξιά να εκμεταλλευτεί την απογοήτευση των πολιτών.

Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί σε μια ευρεία προοδευτική συμμαχία, βασισμένη σε δημοκρατικές, σοσιαλιστικές και οικολογικές αξίες, για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την ανάδειξη ενός βιώσιμου οράματος για το μέλλον της χώρας.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Η συνεργασία των αριστερών, πράσινων και προοδευτικών δυνάμεων οφείλει να αμφισβητήσει το σημερινό καπιταλιστικό σύστημα και να οδηγήσει σε μετασχηματισμούς στην κοινωνία και την οικονομία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην πολιτική και η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών είναι απαραίτητες για την ανανέωση των θεσμών και της δημοκρατίας.

Οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν για να αντιμετωπίσουν την λιτότητα, τη διαφθορά, την ανισότητα και την άνοδο της ακροδεξιάς. Μια συνεκτική και θαρραλέα Αριστερά, με ρίζες στις δημοκρατικές, φεμινιστικές και οικολογικές αξίες, μπορεί να εμπνεύσει τις νέες και τους νέους και να οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές.

Μέσα από ευρείες συμμαχίες, που να είναι προσηλωμένες στην ειρήνη, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, μπορεί να αναδυθεί ένα ισχυρό κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο που θα αναδιαμορφώσει το μέλλον.

Οι πρόσφατες προεδρικές εκλογές στην Ιρλανδία και η κυβέρνηση συνασπισμού στην Ισπανία αποτελούν δύο εξαιρετικά παραδείγματα, στα οποία η συνεργασία ενός ευρέος φάσματος αριστερών δυνάμεων οδηγεί σε εκλογικές νίκες.

Η Ευρώπη έχει ανάγκη από ένα ξεκάθαρο, δημοκρατικό πρόγραμμα για την οικονομική μεταρρύθμιση, τη δράση για το κλίμα και τα κοινωνικά δικαιώματα. Ένα πρόγραμμα που να είναι ριζοσπαστικό, αλλά ρεαλιστικό και να εμπνεύσει τους πολίτες να συμμετάσχουν και να πιστέψουν στην αλλαγή.

Πρέπει να εργαστούμε για αυτό.

Αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας και ο σκοπός μας.

Αυτή είναι η ευθύνη μας.

Σας ευχαριστώ».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΕΛΤΑ: Τα 46 καταστήματα που κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα

ΕΛΤΑ: Τα 46 καταστήματα που κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

World
WSJ: Γιατί οι εταιρείες δεν κρατούν πλέον τους υπαλλήλους τους

WSJ: Γιατί οι εταιρείες δεν κρατούν πλέον τους υπαλλήλους τους

inWellness
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Διαψεύδει τη δημιουργία κόμματος η Καρυστιανού – «Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων»
Τέμπη 02.11.25

Διαψεύδει τη δημιουργία κόμματος η Καρυστιανού – «Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων»

Η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε σε διάψευση των ισχυρισμών περί δημιουργίας κόμματος - Κάνει λόγο για fake news «τη στιγμή που την Παρασκευή ανακοινώθηκε καινούργια ποινική δικογραφία σε βάρος του πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων υπουργών του»

Σύνταξη
Κράτος Δικαίου: Όταν η κυβέρνηση ασκεί άκομψη κριτική στη Δικαιοσύνη και δεν εφαρμόζει αποφάσεις της
Πολιτική Γραμματεία 02.11.25

Κράτος Δικαίου: Όταν η κυβέρνηση ασκεί άκομψη κριτική στη Δικαιοσύνη και δεν εφαρμόζει αποφάσεις της

Η νέα επίθεση της Σοφίας Βούλτεψη στην Λάουρα Κοβέσι απέδειξε ότι μόλις η κυβέρνηση στριμώχνεται βγάζει μια... αλλεργία απέναντι στη Δικαιοσύνη και την ανεξαρτησία της. Το προσωπείο της ΝΔ απέναντι στο κράτος δικαίου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κασσελάκης για Μητσοτάκη: Η μόνη μεταρρύθμιση που φέρει την υπογραφή του είναι η ψηφιοποίηση του ρουσφετιού
Κίνημα Δημοκρατίας 02.11.25

Κασσελάκης για Μητσοτάκη: Η μόνη μεταρρύθμιση που φέρει την υπογραφή του είναι η ψηφιοποίηση του ρουσφετιού

«Προφανώς και θέλει 'κόπο' να μοιράσεις εκατομμύρια των φορολογούμενων στους 'φραπέδες', τους 'χασάπηδες' και τους υπόλοιπους κολλητούς της ΝΔ των Μητσοτάκη-Αυγενάκη», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για ΕΛΤΑ: Αλαζονική εξουσία Μητσοτάκη, σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα
«Κυβερνητική μεθόδευση» 02.11.25

Ζαχαριάδης για ΕΛΤΑ: Αλαζονική εξουσία Μητσοτάκη, σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα

«Η κοινωνική αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική πέτυχε να μείνουν αρχικά ανοιχτά τα ΕΛΤΑ της περιφέρειας», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα»
Στον Ριζόμυλο Μαγνησίας 02.11.25

Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης είπε σε κτηνοτρόφους ότι: «Με ευθύνη Μητσοτάκη σας χρωστούν μισό δισεκατομμύριο ευρώ φέτος και η 'γαλάζια' συμμορία κατάκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σύνταξη
Ευχολόγια Μητσοτάκη για την καταβολή των αγροτικών αποζημιώσεων και πανηγυρισμοί για τις διαγραφές φοιτητών
Η ανάρτηση 02.11.25

Ευχολόγια Μητσοτάκη για την καταβολή των αγροτικών αποζημιώσεων και πανηγυρισμοί για τις διαγραφές φοιτητών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, πανηγυρίζει ακόμη για τη μείωση του χρόνου αναμονής στα ΤΕΠ στις... 3 ώρες και 30 λεπτά, αν και υποστηρίζει ότι δεν το κάνει

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Οι αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής έφεραν την πρώτη υποχώρηση στο λουκέτο – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Και «γαλάζιες» διαφωνίες 02.11.25

ΕΛΤΑ: Οι αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής έφεραν την πρώτη υποχώρηση στο λουκέτο - Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Η αντιπολίτευση τονίζει ότι η τρίμηνη παράταση λειτουργίας των καταστημάτων της επαρχίας στα ΕΛΤΑ δεν είναι λύση, ενώ δείχνει τον πανικό της κυβέρνησης μετά τις αντιδράσεις

Σύνταξη
Κάλπη: Οι δεξαμενές των κομμάτων και οι διαρροές τους
Μετακινήσεις 02.11.25

Οι δεξαμενές των κομμάτων και οι διαρροές τους

Η σεναριολογία για τρεις νέους σχηματισμούς, η γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων και η χρονική απόσταση από την κάλπη ενισχύουν τη ρευστότητα και τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της
Εξωτερική πολιτική 01.11.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της

«Γεια σας Ελλάδα». Με αυτήν τη φράση, η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ ξεκίνησε την πρώτη της ανάρτηση στη χώρα μας. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει καθήκοντα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή για να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΤΑ
Δημόσιος χαρακτήρας 01.11.25

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή για να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΤΑ

Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση και τις προσλήψεις στα ΕΛΤΑ, ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σημείωσε ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για ΕΛΤΑ: «Η τρίμηνη παράταση λειτουργίας δεν είναι λύση – Είναι αναβολή του προβλήματος»
«Δεν υπάρχει σχέδιο» 01.11.25

ΠΑΣΟΚ για ΕΛΤΑ: «Η τρίμηνη παράταση λειτουργίας δεν είναι λύση – Είναι αναβολή του προβλήματος»

Η αποδυνάμωση των ΕΛΤΑ, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, σημαίνει αποδυνάμωση του κράτους. Και ζητά σχέδιο για το αύριο και σταθερές λύσεις για να μη μείνει κανένας πολίτης χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Σύνταξη
Φάμελλος: Απόδειξη πανικού η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 01.11.25

Φάμελλος: Απόδειξη πανικού η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει ότι η δυναμική αντίδραση της κοινωνίας οδήγησε σε μερική υποχώρηση την κυβέρνηση, που ανακοίνωσε το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα τριών ομήρων
Κόσμος 02.11.25

Το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα τριών ομήρων

Τα φέρετρα με τα λείψανα των ομήρων «θα μεταφερθούν στο Ισραήλ, όπου θα παραληφθούν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής», πριν μεταφερθούν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για να ταυτοποιηθούν.

Σύνταξη
Ο Φιντάν συγκαλεί σύσκεψη των υπουργών Εξωτερικών ισλαμικών χωρών για τη Γάζα
Στην Κωνσταντινούπολη 02.11.25

Ο Φιντάν συγκαλεί σύσκεψη των υπουργών Εξωτερικών ισλαμικών χωρών για τη Γάζα

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών χωρών που είχαν συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Σύνταξη
LIVE: Μίλαν – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: Μίλαν – Ρόμα

LIVE: Μίλαν – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Μίλαν – Ρόμα για την 10η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Βορίζια: «Βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος ώρα» λέει η φίλη της 56χρονης
«Υπέροχος άνθρωπος» 02.11.25

Βορίζια: «Βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος ώρα» λέει η φίλη της 56χρονης

«Ήταν μία γυναίκα η οποία ήταν τόσο δοτική, τόσο κοντά στον άρρωστο που δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έτυχε σε αυτή τη γυναίκα αυτό το τέλος», λέει η φίλη της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια.

Σύνταξη
Ανακοίνωση της Νότιγχαμ για επίθεση με μαχαίρι σε τρένο που επέβαιναν οπαδοί της – Στο πλευρό των τραυματιών ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Ανακοίνωση της Νότιγχαμ για επίθεση με μαχαίρι σε τρένο που επέβαιναν οπαδοί της – Στο πλευρό των τραυματιών ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν και δύο από αυτούς είναι σε σοβαρή κατάσταση, μετά από μαζική επίθεση με μαχαίρι σε τρένο που επέβαιναν οπαδοί της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ανακοίνωση των «ρεντς» και στο πλευρό των τραυματιών ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύνταξη
Διαψεύδει τη δημιουργία κόμματος η Καρυστιανού – «Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων»
Τέμπη 02.11.25

Διαψεύδει τη δημιουργία κόμματος η Καρυστιανού – «Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων»

Η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε σε διάψευση των ισχυρισμών περί δημιουργίας κόμματος - Κάνει λόγο για fake news «τη στιγμή που την Παρασκευή ανακοινώθηκε καινούργια ποινική δικογραφία σε βάρος του πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων υπουργών του»

Σύνταξη
Αντιδράσεις προκαλεί η ποινή φυλάκισης 18 μηνών σε ακτιβιστή για παρέμβαση σε μουσείο – «Πολιτική ανυπακοή»
ΗΠΑ 02.11.25

Αντιδράσεις προκαλεί η ποινή φυλάκισης 18 μηνών σε ακτιβιστή για παρέμβαση σε μουσείο – «Πολιτική ανυπακοή»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο ακτιβιστής καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης, επειδή πέταξε μπογιές σε προσταυτευτικό γυαλί στην Πινακοθήκη της Ουάσινγκτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επίθεση μέσα σε τρένο στη Βρετανία: Η στιγμή που αστυνομικοί ακινητοποιούν με taser έναν από τους υπόπτους [βίντεο]
«Σκοτώστε με» 02.11.25

Επίθεση μέσα σε τρένο στη Βρετανία: Η στιγμή που αστυνομικοί ακινητοποιούν με taser έναν από τους υπόπτους

Σε άλλο βίντεο, φαίνεται ένας άνδρας που κρατάει μαχαίρι να ακολουθεί επιβάτες που ουρλιάζουν καθώς τρέχουν για να σώσουν τη ζωή τους - Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ένας από τους 11 ανθρώπους που τραυματίστηκαν κατά την επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο στη Βρετανία

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Παναιτωλικός, για την 9η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ο Ντέιβ Φράνκο δεν θεωρεί ότι πέτυχε στην υποκριτική επειδή είναι αδελφός του Τζέιμς Φράνκο
2006 02.11.25

Ο Ντέιβ Φράνκο δεν θεωρεί ότι πέτυχε στην υποκριτική επειδή είναι αδελφός του Τζέιμς Φράνκο

«Αν ήμουν άχρηστος, θα είχα εξαφανιστεί πολύ γρήγορα» δήλωσε ο Αμερικανός ηθοποιός Ντέιβ Φράνκο σε πρόσφατη συνέντευξή του, αν και παραδέχτηκε ότι η συγγένεια του με τον Τζέιμς Φράνκο του άνοιξε πόρτες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βορίζια: Έξι οι εμπλεκόμενοι μέχρι τώρα στο αιματηρό επεισόδιο, σε εξέλιξη οι έρευνες – Η ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 02.11.25

Βορίζια: Έξι οι εμπλεκόμενοι μέχρι τώρα στο αιματηρό επεισόδιο, σε εξέλιξη οι έρευνες – Η ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ.

Η δικογραφία που σχαηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές Αρχές που ήδη άσκησαν ποινικές διώξεις - Τα ευρήματα από τις έρευνες σε σπίτια

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός
Βόλεϊ 02.11.25

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός για τη 2η αγωνιστική της Volley League ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε

LIVE: Μπαρτσελόνα – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Έλτσε για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 46 καταστήματα που θα είναι κλειστά τη Δευτέρα – Όλη η λίστα
Η ανακοίνωση 02.11.25

Τα 46 καταστήματα των ΕΛΤΑ που θα είναι κλειστά τη Δευτέρα - Όλη η λίστα

Διαφορετικό θα είναι το πλάνο διαχείρισης των καταστημάτων στην ελληνική επαρχία για τα ΕΛΤΑ, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις. Τα 46 καταστήματα που θα είναι κλειστά από τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο