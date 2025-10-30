Φάμελλος: Έχουμε κοινό στόχο με τον Τσίπρα, την ανατροπή μιας δεξιάς κυβέρνησης επιζήμιας για τον τόπο

«Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι μια επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη διάθεση να διερευνήσει μείζονα ζητήματα όπως η σύμβαση 717 και οι ευθύνες Βορίδη και Αυγενάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αρνούμενη να προχωρήσει στη σύσταση εξεταστικών επιτροπών. Παράλληλα, επισήμανε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΑΝΤ1», ότι «υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας της πολιτικής στη χώρα μας».

Έκανε αναφορά στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για την επέκταση και διάχυση της ευλογιάς των προβάτων όπως και για τις μεγάλες καθυστερήσεις ακόμη και στην καταβολή των αποζημιώσεων από τις φυσικές καταστροφές. Συμπυκνώνοντας ανέφερε: «Η κυβέρνηση δεν έχει προτεραιότητα να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο. Οι αγρότες όπως και οι συνταξιούχοι εξαπατήθηκαν από τον κ. Μητσοτάκη – που τους έταξε ότι θα δίνει την 13η σύνταξη και το αθέτησε. Με αυτή την κυβέρνηση κινδυνεύουμε να χάσουμε χρήματα για τους αγρότες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα ερήμωσης της περιφέρειας».

«Έχουμε έναν κοινό στόχο με τον Αλέξη Τσίπρα, την ανατροπή μιας δεξιάς κυβέρνησης»

Ερωτηθείς για τον κ. Τσίπρα, είπε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη εξέλιξη, η οποία προφανώς δεν μπορεί να είναι ευχάριστη για τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, αλλά υπεραμύνθηκε του ανοίγματος που έγινε προς αυτόν, λέγοντας ότι «έχουμε έναν κοινό στόχο, την ανατροπή μιας δεξιάς κυβέρνησης επιζήμιας για τον τόπο. Είναι προφανές ότι έχουμε διαφορετική οπτική για το πως θα γίνει αυτό, αλλά δεν δέχομαι τον όρο “διάσπαση” για την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού».

Ειδικότερα, ο κ. Φάμελλος ανέφερε πως «Έχουμε μία κρίσιμη εξέλιξη με την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν θέμα συνείδησης όπως μου είπε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Από εκεί και μετά υπάρχει μία πραγματικότητα και υπάρχει ένα ερώτημα: τι κοινό έχουμε; Έχουμε την κοινή μας πορεία, την ιστορία μας, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και ένα κοινό στόχο την ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής και τον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης. Υπάρχουν διαφορετικές οπτικές με παράλληλους δρόμους αλλά με κοινό στόχο. Οι δρόμοι αυτοί οφείλουν να συγκλίνουν. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συγκλίνουν. Και όχι μόνο με τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ μιλώ για σύγκλιση των δρόμων όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Ζητήσαμε να συγκλίνουν οι δρόμοι με υπερβάσεις και με ένα προοδευτικό πρόγραμμα και με κοινό ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Είμαι κάθετα αντίθετος με το ότι “η κίνηση Τσίπρα συνιστά διάσπαση”. Δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Έχουμε προτείνει να υπάρξει κοινή πρόταση και κοινό ψηφοδέλτιο. Η πρόταση είναι προς όλους και προς το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, μπορεί να μην είναι και προς τον Αλέξη Τσίπρα;».