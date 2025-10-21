Σ. Φάμελλος: Από σήμερα «σπάμε» στην πράξη την αντισυνταγματική ρύθμιση – Το κάλεσμα στα προοδευτικά κόμματα

Για «τροπολογία ντροπής» που «προσβάλλει το Σύνταγμα» ξεκίνησε την παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, την ώρα που ο πρωθυπουργός και μέλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας αποχωρούν από την αίθουσα.

«Βεβήλωση ήταν το μπάζωμα στα Τέμπη»

«Με το νέο πλαίσιο που φέρνει η κυβέρνηση, ζητάει να νομοθετήσουμε ότι ο οποίος πάει στην πλατεία, θα συλλαμβάνεται και θα κινδυνεύει με φυλάκιση ενός χρόνου», σημείωσε.

Κάλεσμα να «σπάσει» στην πράξη η «αντισυνταγματική ρύθμιση»

«Από σήμερα, μαζί, στο σημείο που ήταν η καρέκλα του Πάνου Ρούτσι, σπάμε στην πράξη αυτή την αντισυνταγματική ρύθμιση» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καλώντας τους βουλευτές όλων των κομμάτων του λεγόμενου προοδευτικού μπλοκ να στηρίξουν εμπράκτως την πρωτοβουλία.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός έφυγε από τη Βουλή, διότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε «διαφορετική γραμμή» από αυτή του Μαξίμου. «Υπάρχει τελικά κυβερνητική πλειοψηφία;» αναρωτήθηκε ο κ. Φάμελλος.

Ο επικεφαλής του κόμματος της Κουμουνδούρου είπε πως «ο κ. Μητσοτάκης έχει αναστατωθεί και μεταφέρει όλη του την αναστάτωση στην κοινωνία» εξηγώντας πως «μόλις δικαιώθηκε ο Πάνος Ρούτσι, ο πρωθυπουργός έθεσε θέμα για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».

Φάμελλος καλεί Δένδια να τοποθετηθεί στη Βουλή

Διερωτήθηκε, «κινδυνεύει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από τις ειρηνικές διαμαρτυρίες των πολιτών; Κατέλαβε κανείς το μνημείο; Ποιός βεβήλωσε το μνημείο; Ήταν η απεργία πείνας ενός πατέρα βεβήλωση του μνημείου;».

Η μόνη βεβήλωση νεκρών που θυμάμαι, ανέφερε λίγο αργότερα, «έγινε με το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών με απόφαση Τριαντόπουλου και εντολή Μητσοτάκη», απαντώντας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που υποστήριξε ότι «το μνημείο δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, με το πλαίσιο που προωθεί ο κ. Μητσοτάκης, ο Πάνος Ρούτσι θα είχε συλληφθεί την πρώτη μέρα της απεργίας πείνας και θα πήγαινε ένα χρόνο φυλακή.

Συνέχισε λέγοντας: «Επιλέξατε να εμπλέξετε το υπουργείο Άμυνας και να τρομοκρατήσετε με αυτόν τον τρόπο τους πολίτες από κινήσεις διαμαρτυρίας» καλώντας τον Νίκο Δένδια να τοποθετηθεί στη Βουλή.