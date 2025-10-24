newspaper
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
23.10.2025 | 22:19
Σοκ στη Θεσσαλονίκη - Συλλήψεις για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Μένουν ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουν το κόμμα Τσίπρα – Ο Φάμελλος ακούει τη βάση – Αυτονόμηση Πολάκη
Πολιτική Γραμματεία 24 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Αναβολή στη διάσπαση για το μέλλον, η βάση του ΣΥΡΙΖΑ θέλει νέο φορέα υπό τον πρώην πρωθυπουργό, ο Πολάκης τα βάζει με όλους.

Σωτήρης Μπολάκης
ΡεπορτάζΣωτήρης Μπολάκης
A
A
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Το οφειλόμενο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα από την Κουμουνδούρου και την ηγεσία του κόμματος ήρθε με 17 ημέρες καθυστέρηση από την ημέρα που ο πρώην πρωθυπουργός πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από βουλευτής του κόμματος. Από τη μια πλευρά οι δημοσκοπήσεις, από την άλλη πλευρά η σταθερή άρνηση του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και στη μέση τους ψηφοφόρους και τη βάση του κόμματος να αποστασιοποιείται όσο η ηγεσία δεν στηρίζει ανοιχτά τον κ. Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελλος δεν είχε και πολλές επιλογές από το να κάνει στροφή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας να δώσει ραντεβού με τον Αλέξη Τσίπρα στο μέλλον όταν τελικά θα πάρει τις αποφάσεις του για τη δημιουργία νέου κόμματος δεν φαίνεται να είναι εύκολα διαχειρίσιμη επικοινωνιακά και για τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό ο οποίος επιθυμεί την αναβάπτισή του στην κοινωνία αρχίζοντας ουσιαστικά κάτι από μηδενική βάση.
Την ώρα δηλαδή που ο κ. Τσίπρας παραιτείται ακριβώς για να πάρει τις αποστάσεις του από τον ΣΥΡΙΖΑ τα κορυφαία στελέχη του κόμματος παίρνουν μια απόφαση να κολλήσουν πάνω του, όταν εκείνος αναζητά τα νέα πρόσωπα.

Στροφή

Από τα «αντίθετα σχέδια» πάντως, ο κ. Φάμελλος πέρασε στην παράλληλη πορεία με τον κ. Τσίπρα και στη σύγκληση στον κοινό στόχο της δημιουργίας ενός ισχυρού πόλου.

Η εικόνα ενός παιχνιδιού σε διπλό ταμπλό, για να κρατηθούν από τη μια πλευρά ευαίσθητες εσωκομματικές ισορροπίες και από την άλλη πλευρά να μην φανεί ότι το κόμμα κινείται αντιπαραθετικά απέναντι στον κ. Τσίπρα άρχισε να λειτουργεί τελικά αποσυσπειρωτικά για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Φάμελλος έκανε λοιπόν δεκτή την εισήγηση που του έφεραν στο γραφείο του κορυφαία στελέχη του κόμματος και με την οποία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναγνώριζε στον πρώην πρωθυπουργό ότι αν δεν ήταν εκείνος, κανείς σήμερα δεν θα μπορούσε να μιλά για την κυβερνώσα παράταξη της Αριστεράς.

Ο γραμματέας του κόμματος μάλιστα Στέργιος Καλπάκης κόντρα στη γραμμή Πολάκη – Αλεξιάδη – Παναγιωτόπουλου στην πολιτική Γραμματεία των 35 μελών, επέμεινε βάσιμα μέσα από τα μηνύματα της βάσης ότι η «γραμμή» που λέει «όχι αντιπαράθεση» με τον πρώην πρωθυπουργό «συγκρατεί τις κοινωνικές και οργανωτικές δυνάμεις».

Και ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Θεοχαρόπουλος πατώντας στις γραμμές Φάμελλου υπέρ της κυβερνώσας προοπτικής κάλεσε σε «συσπείρωση, ανασύνθεση και υπέρβαση στον προοδευτικό χώρο».

Πολάκης εναντίον όλων

Ο μόνος που έβαλε ζήτημα διάσπασης ήταν ο Παύλος Πολάκης συνεπικουρούμενος από τους δυο όλους και όλους συντρόφους στο ανώτερο όργανο των 35 μελών της Πολιτικής Γραμματείας, τους κυρίους Αλεξιάδη και Παναγιωτόπουλο.

Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη μετά την εισήγηση που κατατέθηκε στην Πολιτική Γραμματεία που ο Παύλος Πολάκης άνοιξε πυρ τελικά κατά όλων σχεδόν των συντρόφων του.

Στην κοφτή απάντηση Φάμελλου ότι η παραίτηση Τσίπρα «δεν είναι διάσπαση» ο κ. Πολάκης επέμεινε για να εισπράξει όσες φορές το προσπάθησε και ισάριθμες απαντήσεις.

Μια διάσπαση πάνω, μια διάσπαση κάτω είπε εμμέσως πλην σαφώς η Όλγα Γεροβασίλη, «η αριστερά διαχρονικά αλλάζει μορφή και εξελισσόταν με μπρος και πίσω, διασπάσεις και συνθέσεις».

Στο σημείο εκείνο άφησε ένα καρφί για τον Παύλο Πολάκη για να ακολουθήσει διάλογος μεταξύ τους με πολύ ένταση:

Όλγα Γεροβασίλη: Πάλεψα και παλέψαμε πολλά χρόνια να μην γίνουμε κόμμα «σκαντζόχοιρος».

Παύλος Πολάκης: Πάλεψα με Κασσελάκη, όταν δεν πάλευε κάνεις.

Όλγα Γεροβασίλη: Ε, όχι και κάνεις.

Παύλος Πολάκης: Δίκιο έχεις, δεν πήγαινε για σένα.

Ακόμη πιο έντονο ήταν το επεισόδιο του Παύλου Πολάκη με τον Γιάννη Ραγκούση τον οποίο θεώρησε υπεύθυνο για τη διαρροή του έντονου διαλόγου που είχε νωρίτερα με τον Σωκράτη Φάμελλο.

Ο Παύλος Πολάκης έδειξε μπροστά σε όλους ως υπεύθυνο της διαρροής τον κ. Ραγκούση με τον δεύτερο να του εξαπολύει σφοδρή επίθεση εφ’ όλης της ύλης: «Αν βρεις από εμένα έστω ένα μήνυμα, θα παραιτηθώ επί τόπου. Ως εδώ και μη παρέκει. Καταστρέφεις με τη συμπεριφορά σου ένα κόμμα εδώ και χρόνια» είπε ο κ. Ραγκούσης με τον Σωκράτη Φάμελλο μάλιστα να χαρακτηρίζει απαράδεκτη τη στάση του κ. Πολάκη.

Ακόμη και ο Νίκος Παππάς που δεν φαίνεται να συγκαταλέγεται στα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα πήρε αποστάσεις από τον Παύλο Πολάκη χαρακτηρίζοντας ωστόσο ενδεδειγμένη την αρχική δήλωση Φάμελλου μετά την παραίτηση Τσίπρα.

Υποστηρικτικός της εισήγησης για σύμπλευση με τον κ. Τσίπρα εμφανίστηκε ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει σε κάθε περίπτωση να περάσει στα νέα δεδομένα συντεταγμένα.

«Το σοκ δεν ήταν η έντιμη παράδοση έδρας από τον Τσίπρα, αλλά όσοι επέτρεψαν ή χάρηκαν από την παραίτηση από την ηγεσία πριν από δύο χρόνια» είπε ο κ. Αρβανίτης δείχνοντας σαφώς ότι όχι μόνο δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ όπως άφησε να εννοηθεί ο κ. Φάμελλος αλλά ούτε και με τη Νέα Αριστερά.

Η Ζουρίδα και η Αλεπού

Ο κ. Πολάκης όμως δεν έμεινε εκεί και αφού έψεξε έντονα τους συντρόφους που λειτουργούν σαν άλλο γραφείο Τύπου του ανύπαρκτου ακόμη κόμματος Τσίπρα τους άσκησε σκληρή κριτική μπαίνοντας και στη σφαίρα των χαρακτηρισμών.

Παύλος Πολάκης: Μην κάνουμε σαν να μπαίνει η ζουρίδα (κουνάβι στα κρητικά) στα περδικάκια».

Γιώργος Καραμέρος: Έχουμε κι εμείς αλεπούδες και μην αρχίσουμε να λέμε ποιος έβαλε την αλεπού στο κοτέτσι στην περίπτωση του Κασσελάκη.

Στη γραμμή της συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα πάτησε στέρεα και ο γραμματέας της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Λαμπρινίδης καλώντας τα στελέχη «να είμαστε παρόντες και παρούσες στην κοινωνική διεργασία και να την σχηματίσουμε σε προοδευτική συνεργασία».

Εισιτήριο χωρίς επιστροφή

Ουσιαστικά με αυτή τη κίνησή του στο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν έκοψαν εισιτήριο μονής διαδρομής για το μελλοντικό κόμμα Τσίπρα. Ωστόσο στο μυαλό του κ. Τσίπρα δεν είναι αυτή την ώρα οι πρώην σύντροφοί του, αλλά τα νέα πρόσωπα που ψάχνει για να κάνει τη μεγάλη επιστροφή.

World
ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

World
Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δούκας: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται
«Δυστυχώς» 23.10.25

Δούκας: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται

Ο κ. Δούκας καυτηριάζει το ότι, ενώ εκ της τροπολογίας που πέρασε η κυβέρνηση προβλέπεται ανάθεση της φροντίδας του χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη στο ΥΠΕΘΑ, το υπουργείο είπε ότι αυτή ανήκει στον Δήμο.

Σύνταξη
Οι μεγάλοι απόντες της δίκης των υποκλοπών: Ποιοι Υπουργοί δεν κόπτονται και τόσο για την προάσπιση της Δημοκρατίας
Πολιτική 23.10.25

Οι μεγάλοι απόντες της δίκης των υποκλοπών: Ποιοι Υπουργοί δεν κόπτονται και τόσο για την προάσπιση της Δημοκρατίας

Η δίκη των υποκλοπών ξεκίνησε με μεγάλους απόντες υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την προηγούμενη ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων κι έτερους στόχους οι οποίοι φαίνεται πως δεν έχουν καμία διάθεση ν' ανακαλύψουν ποιοι επιχείρησαν να τους παγιδέψουν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βενιζέλος: Η κανονικότητα δεν επήλθε όπως θα έπρεπε – Θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού
Κύκλος Ιδεών 23.10.25

Βενιζέλος: Η κανονικότητα δεν επήλθε όπως θα έπρεπε – Θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού

«Ζούμε σε μια περίοδο δημοκρατικής κόπωσης», τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών - Η απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και οι αναφορές για την οικονομία και τα ελληνοτουρκικά

Σύνταξη
Κόντρα Δένδια – Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Το ΥΠΕΘΑ θα αναθέσει την καθαριότητα σε εργολάβο
Πολιτική 23.10.25

Κόντρα Δένδια – Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Το ΥΠΕΘΑ θα αναθέσει την καθαριότητα σε εργολάβο

Στην ανακοίνωση Δένδια αναφέρεται ότι η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Σύνταξη
Έρευνα: Κυρίαρχο το αίτημα για «πολιτική αλλαγή» – Κρίση νομιμοποίησης στους θεσμούς
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Έρευνα: Κυρίαρχο το αίτημα για «πολιτική αλλαγή» – Κρίση νομιμοποίησης στους θεσμούς

Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη δείχνουν οι πολίτες στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη από την ελληνική, σύμφωνα με τις τάσεις που παρουσίασε ο Στράτος Φαναράς - Μεγάλη ποσοστιαία πτώση της κυβέρνησης στις αξιολογήσεις των πολιτών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Γαλάζιες υπογραφές, γαλάζιες ευθύνες, γαλάζιο σκάνδαλο» επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

«Γαλάζιες υπογραφές, γαλάζιες ευθύνες, γαλάζιο σκάνδαλο» επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζουν ότι η «Τεχνική Λύση» είναι αποκλειστικά δημιούργημα της ΝΔ, αποτέλεσμα των δικών της λανθασμένων επιλογών και της πλήρους αδιαφορίας της για τους αγρότες

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση έχει χάσει και τη λογική και την ντροπή – Ο Μητσοτάκης θέλει να διχάσει τον λαό
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση έχει χάσει και τη λογική και την ντροπή – Ο Μητσοτάκης θέλει να διχάσει τον λαό

Διαχρονικό το πρόβλημα με τις επιδοτήσεις, αλλά γαλάζια η συμμορία, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρωθυπουργός δεν επιτρέπει να ερευνηθούν οι υπουργοί του, συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Άγρια κόντρα Μπακογιάννη – Κωνσταντοπούλου στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής: «Είσαι υστερική» – «Είσαι Μαρία Αντουανέτα»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Άγρια κόντρα Μπακογιάννη – Κωνσταντοπούλου στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής: «Είσαι υστερική» – «Είσαι Μαρία Αντουανέτα»

Επεισόδιο στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής μεταξύ Ντόρας Μπακογιάννη και Ζωής Κωνσταντοπούλου με απαράδεκτες εκφράσεις. Αφορμή η επιβολή του «κόφτη» στους ομιλητές.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η εμμονή της κυβέρνησης με μια τροπολογία – Όταν το Μαξίμου βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Η εμμονή της κυβέρνησης με μια τροπολογία – Όταν το Μαξίμου βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος

Η περίφημη τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη πέρασε. Στην ουσία όμως, δημιούργησε μεγαλύτερα προβλήματα απ' αυτά που κλήθηκε να λύσει. Το ρήγμα Μητσοτάκη-Δένδια είναι πλέον ορατό σε όλους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δούκας: Καλή τους τύχη, ευθύνη της κυβέρνησης πλέον η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Δούκας: Καλή τους τύχη, ευθύνη της κυβέρνησης πλέον η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη

«Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση», αναφέρει ο Χάρης Δούκας.

Σύνταξη
Βουλή: Έρχεται τον Νοέμβρη ο κόφτης στα μικρόφωνα των βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Βουλή: Έρχεται τον Νοέμβρη ο κόφτης στα μικρόφωνα των βουλευτών

Σύμφωνα με τις προωθούμενες αλλαγές ο χρόνος όλων των ομιλιών στη Βουλή ελέγχεται ηλεκτρονικά και αυτόματα με τη χρήση σχετικής εφαρμογής. Μετά την παρέλευση του χρόνου αγόρευσης, η εφαρμογή διακόπτει αυτόματα της χρήση του μικροφώνου από τον ομιλούντα.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τυχεροπούλου: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πανίσχυρο σύστημα που διέχεε τον φόβο – Το τηλεφώνημα του «Φραπέ» στο σπίτι της
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Τυχεροπούλου: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πανίσχυρο σύστημα που διέχεε τον φόβο – Το τηλεφώνημα του «Φραπέ» στο σπίτι της

Η κ. Τυχεροπούλου που είχε θέσεις ευθύνης για τις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε για φόβο που της προκάλεσαν οι διοικήσεις, αλλά και ο ίδιος ο περιβόητος «Φραπές».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει» Τσίπρα – «Η σχέση δεν είναι αντιπαραθετική, συγκλίνουμε στη δημιουργία ισχυρού πόλου»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει» Τσίπρα – «Η σχέση δεν είναι αντιπαραθετική, συγκλίνουμε στη δημιουργία ισχυρού πόλου»

Παράλληλες οι πορείες με τον πρώην πρωθυπουργό μέχρι να συγκλίνουν στον κοινό στόχο, η εισήγηση Φάμελλου και πλειοψηφίας στην Πολιτική Γραμματεία.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το «Πράγμα» πίσω από τη Σφραγίδα: Το σοβιετικό έργο τέχνης που κατασκόπευε τις ΗΠΑ για 7 χρόνια
Ψυχρός Πόλεμος 24.10.25

Το «Πράγμα» πίσω από τη Σφραγίδα: Το σοβιετικό έργο τέχνης που κατασκόπευε τις ΗΠΑ για 7 χρόνια

Μετά το σκάνδαλο του U-2, οι ΗΠΑ αντέστρεψαν το παιχνίδι στον ΟΗΕ αποκαλύπτοντας το «Thing» – ένα ξυλόγλυπτο δώρο που έκρυβε σοβιετικό κοριό και για 7 χρόνια μετέτρεπε την πρεσβεία τους στη Μόσχα σε στόχο παρακολούθησης.

Σύνταξη
«No Kings»: Η φράση που θυμίζει στους Αμερικανούς ότι η δημοκρατία δεν έχει στέμμα
ΗΠΑ 24.10.25

«No Kings»: Η φράση που θυμίζει στους Αμερικανούς ότι η δημοκρατία δεν έχει στέμμα

Κάθε λίγες δεκαετίες, οι Αμερικανοί ανακαλύπτουν εκ νέου ότι η δημοκρατία τους χτίστηκε πάνω σε μια απόρριψη: εκείνη της κυριαρχίας ενός μονάρχη. Αυτή η απόρριψη εκφράζεται τώρα με το «No kings»

Σύνταξη
Η μεγάλη έξοδος των δασκάλων: Εν μέσω αυξανόμενων προκλήσεων, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί στην ΕΕ;
Ευρωπαϊκή Ένωση 24.10.25

Η μεγάλη έξοδος των δασκάλων: Εν μέσω αυξανόμενων προκλήσεων, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί;

Ενώ οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση, ο αριθμός των νέων που σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα αυξάνεται

Σύνταξη
Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου προειδοποιεί: Η στροφή των κεντρώων προς την ακροδεξιά ίσως είναι η μόνη λύση για την ΕΕ
Νομοθετικά εμπόδια 24.10.25

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου προειδοποιεί: Η στροφή των κεντρώων προς την ακροδεξιά ίσως είναι η μόνη λύση

Οι παραδοσιακές κεντρώες δυνάμεις της ΕΕ αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, καθώς οι εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνουν ότι η επίτευξη πλειοψηφιών ίσως απαιτεί συνεργασία με την ακροδεξιά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
3+1 μητρώα για χρέη ιδιωτών και ακίνητης περιουσίας
Οικονομία 24.10.25

3+1 μητρώα για χρέη ιδιωτών και ακίνητης περιουσίας

Το πρώτο θα καταγράφει τις οφειλές προς Δημόσιο, ΟΤΑ και Ταμεία - Το δεύτερο ληξιπρόθεσμα δάνεια - Το τρίτο θα ενοποιήσει τον «φάκελο» βάσει φορολογικής συμμόρφωσης και συνέπειας πληρωμών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Το έσκασε από το παράθυρο, έχασε προπόνηση της Μάντσεστερ: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ
Μια φορά... 24.10.25

Το έσκασε από το παράθυρο, έχασε προπόνηση της Μάντσεστερ: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ

Η σχεδιάστρια μόδας και πρώην pop star Βικτόρια Μπέκαμ έβγαλε στη φόρα κάποιες στιγμές της, από τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Διονύσης Σαββόπουλος και οι ποιητές
Ελλάδα 24.10.25

Ο Διονύσης Σαββόπουλος και οι ποιητές

Το τραγουδούσε ο ίδιος: «Να δω τους ποιητές πρόλαβα εγώ». Και το εννοούσε. Εμπνεόταν από τους στίχους και τα σπαράγματά τους δημιουργώντας από το μηδέν τα δικά του τραγούδια

Δημήτρης Δουλγερίδης
Δημήτρης Δουλγερίδης
Βόρεια Κορέα: Ανεγείρει μουσείο για τους πεσόντες στρατιωτικούς στη μάχη της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
«Οι ήρωές μας» 24.10.25

Β. Κορέα: Μουσείο για τους στρατιωτικούς που έπεσαν στη Ρωσία

«Μμουσείο στη μνήμη των ανδραγαθημάτων στη μάχη σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό» θα ανεγερθεί στη Βόρεια Κορέα, αφιερωμένο στους στρατιωτικούς της που σκοτώθηκαν στη Ρωσία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θανατοποινίτης εκτελέστηκε με άζωτο στην Αλαμπάμα – Η 40η εκτέλεση φέτος
Πρόκληση ασφυξίας 24.10.25

Θανατοποινίτης εκτελέστηκε με άζωτο στην Αλαμπάμα

Ο Αντονι Μπόιντ εκτελέστηκε με άζωτο στην Αλαμπάμα καθώς είχε καταδικαστεί σε θάνατο για απαγωγή και φόνο χωρίς, ωστόσο, να υπάρχουν αποδείξεις για την παρουσία του στον τόπο του εγκλήματος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Στάρμερ καλεί τη συμμαχία των «προθύμων» να «αυξήσει τις δωρεές» όπλων μακράς εμβέλειας
Συμμαχία «προθύμων» 24.10.25

Η Βρετανία ζητά να αυξηθούν οι δωρεές όπλων μακράς εμβέλειας για την Ουκρανία

Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τους συμμάχους του Κιέβου να αυξήσουν τις δωρεές όπλων μακράς εμβέλειας ώστε να «βάλουν την Ουκρανία στην ισχυρότερη δυνατή θέση καθώς πλησιάζει ο χειμώνας».

Σύνταξη
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 παρέχει κάλυψη 360 μοιρών»
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 24.10.25

«Κάλυψη 360 μοιρών» παρέχει το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030

Η ασφάλεια της ΕΕ αφορά την προστασία των συνόρων της, επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030, το οποίο «παρέχει κάλυψη 360 μοιρών».

Σύνταξη
Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη
Ισραήλ 24.10.25

Τραμπ: «Μην ανησυχείτε για τη Δυτική Οχθη»

Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη επειδή «έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σύνταξη
Γερμανία: Συναγερμός στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς κλιμακώνεται η κρίση των ημιαγωγών
Αναστολή λειτουργίας 24.10.25

Κίνδυνος για τη γερμανική παραγωγή από την κρίση των ημιαγωγών

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην παραγωγή της, ακόμη και αναστολή λειτουργίας εργοστασίων της, από την έλλειψη ημιαγωγών.

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

