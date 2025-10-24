Μένουν ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουν το κόμμα Τσίπρα – Ο Φάμελλος ακούει τη βάση – Αυτονόμηση Πολάκη

Το οφειλόμενο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα από την Κουμουνδούρου και την ηγεσία του κόμματος ήρθε με 17 ημέρες καθυστέρηση από την ημέρα που ο πρώην πρωθυπουργός πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από βουλευτής του κόμματος. Από τη μια πλευρά οι δημοσκοπήσεις, από την άλλη πλευρά η σταθερή άρνηση του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και στη μέση τους ψηφοφόρους και τη βάση του κόμματος να αποστασιοποιείται όσο η ηγεσία δεν στηρίζει ανοιχτά τον κ. Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελλος δεν είχε και πολλές επιλογές από το να κάνει στροφή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας να δώσει ραντεβού με τον Αλέξη Τσίπρα στο μέλλον όταν τελικά θα πάρει τις αποφάσεις του για τη δημιουργία νέου κόμματος δεν φαίνεται να είναι εύκολα διαχειρίσιμη επικοινωνιακά και για τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό ο οποίος επιθυμεί την αναβάπτισή του στην κοινωνία αρχίζοντας ουσιαστικά κάτι από μηδενική βάση.

Την ώρα δηλαδή που ο κ. Τσίπρας παραιτείται ακριβώς για να πάρει τις αποστάσεις του από τον ΣΥΡΙΖΑ τα κορυφαία στελέχη του κόμματος παίρνουν μια απόφαση να κολλήσουν πάνω του, όταν εκείνος αναζητά τα νέα πρόσωπα.

Στροφή

Από τα «αντίθετα σχέδια» πάντως, ο κ. Φάμελλος πέρασε στην παράλληλη πορεία με τον κ. Τσίπρα και στη σύγκληση στον κοινό στόχο της δημιουργίας ενός ισχυρού πόλου.

Η εικόνα ενός παιχνιδιού σε διπλό ταμπλό, για να κρατηθούν από τη μια πλευρά ευαίσθητες εσωκομματικές ισορροπίες και από την άλλη πλευρά να μην φανεί ότι το κόμμα κινείται αντιπαραθετικά απέναντι στον κ. Τσίπρα άρχισε να λειτουργεί τελικά αποσυσπειρωτικά για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Φάμελλος έκανε λοιπόν δεκτή την εισήγηση που του έφεραν στο γραφείο του κορυφαία στελέχη του κόμματος και με την οποία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναγνώριζε στον πρώην πρωθυπουργό ότι αν δεν ήταν εκείνος, κανείς σήμερα δεν θα μπορούσε να μιλά για την κυβερνώσα παράταξη της Αριστεράς.

Ο γραμματέας του κόμματος μάλιστα Στέργιος Καλπάκης κόντρα στη γραμμή Πολάκη – Αλεξιάδη – Παναγιωτόπουλου στην πολιτική Γραμματεία των 35 μελών, επέμεινε βάσιμα μέσα από τα μηνύματα της βάσης ότι η «γραμμή» που λέει «όχι αντιπαράθεση» με τον πρώην πρωθυπουργό «συγκρατεί τις κοινωνικές και οργανωτικές δυνάμεις».

Και ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Θεοχαρόπουλος πατώντας στις γραμμές Φάμελλου υπέρ της κυβερνώσας προοπτικής κάλεσε σε «συσπείρωση, ανασύνθεση και υπέρβαση στον προοδευτικό χώρο».

Πολάκης εναντίον όλων

Ο μόνος που έβαλε ζήτημα διάσπασης ήταν ο Παύλος Πολάκης συνεπικουρούμενος από τους δυο όλους και όλους συντρόφους στο ανώτερο όργανο των 35 μελών της Πολιτικής Γραμματείας, τους κυρίους Αλεξιάδη και Παναγιωτόπουλο.

Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη μετά την εισήγηση που κατατέθηκε στην Πολιτική Γραμματεία που ο Παύλος Πολάκης άνοιξε πυρ τελικά κατά όλων σχεδόν των συντρόφων του.

Στην κοφτή απάντηση Φάμελλου ότι η παραίτηση Τσίπρα «δεν είναι διάσπαση» ο κ. Πολάκης επέμεινε για να εισπράξει όσες φορές το προσπάθησε και ισάριθμες απαντήσεις.

Μια διάσπαση πάνω, μια διάσπαση κάτω είπε εμμέσως πλην σαφώς η Όλγα Γεροβασίλη, «η αριστερά διαχρονικά αλλάζει μορφή και εξελισσόταν με μπρος και πίσω, διασπάσεις και συνθέσεις».

Στο σημείο εκείνο άφησε ένα καρφί για τον Παύλο Πολάκη για να ακολουθήσει διάλογος μεταξύ τους με πολύ ένταση:

Όλγα Γεροβασίλη: Πάλεψα και παλέψαμε πολλά χρόνια να μην γίνουμε κόμμα «σκαντζόχοιρος».

Παύλος Πολάκης: Πάλεψα με Κασσελάκη, όταν δεν πάλευε κάνεις.

Όλγα Γεροβασίλη: Ε, όχι και κάνεις.

Παύλος Πολάκης: Δίκιο έχεις, δεν πήγαινε για σένα.

Ακόμη πιο έντονο ήταν το επεισόδιο του Παύλου Πολάκη με τον Γιάννη Ραγκούση τον οποίο θεώρησε υπεύθυνο για τη διαρροή του έντονου διαλόγου που είχε νωρίτερα με τον Σωκράτη Φάμελλο.

Ο Παύλος Πολάκης έδειξε μπροστά σε όλους ως υπεύθυνο της διαρροής τον κ. Ραγκούση με τον δεύτερο να του εξαπολύει σφοδρή επίθεση εφ’ όλης της ύλης: «Αν βρεις από εμένα έστω ένα μήνυμα, θα παραιτηθώ επί τόπου. Ως εδώ και μη παρέκει. Καταστρέφεις με τη συμπεριφορά σου ένα κόμμα εδώ και χρόνια» είπε ο κ. Ραγκούσης με τον Σωκράτη Φάμελλο μάλιστα να χαρακτηρίζει απαράδεκτη τη στάση του κ. Πολάκη.

Ακόμη και ο Νίκος Παππάς που δεν φαίνεται να συγκαταλέγεται στα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα πήρε αποστάσεις από τον Παύλο Πολάκη χαρακτηρίζοντας ωστόσο ενδεδειγμένη την αρχική δήλωση Φάμελλου μετά την παραίτηση Τσίπρα.

Υποστηρικτικός της εισήγησης για σύμπλευση με τον κ. Τσίπρα εμφανίστηκε ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει σε κάθε περίπτωση να περάσει στα νέα δεδομένα συντεταγμένα.

«Το σοκ δεν ήταν η έντιμη παράδοση έδρας από τον Τσίπρα, αλλά όσοι επέτρεψαν ή χάρηκαν από την παραίτηση από την ηγεσία πριν από δύο χρόνια» είπε ο κ. Αρβανίτης δείχνοντας σαφώς ότι όχι μόνο δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ όπως άφησε να εννοηθεί ο κ. Φάμελλος αλλά ούτε και με τη Νέα Αριστερά.

Η Ζουρίδα και η Αλεπού

Ο κ. Πολάκης όμως δεν έμεινε εκεί και αφού έψεξε έντονα τους συντρόφους που λειτουργούν σαν άλλο γραφείο Τύπου του ανύπαρκτου ακόμη κόμματος Τσίπρα τους άσκησε σκληρή κριτική μπαίνοντας και στη σφαίρα των χαρακτηρισμών.

Παύλος Πολάκης: Μην κάνουμε σαν να μπαίνει η ζουρίδα (κουνάβι στα κρητικά) στα περδικάκια».

Γιώργος Καραμέρος: Έχουμε κι εμείς αλεπούδες και μην αρχίσουμε να λέμε ποιος έβαλε την αλεπού στο κοτέτσι στην περίπτωση του Κασσελάκη.

Στη γραμμή της συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα πάτησε στέρεα και ο γραμματέας της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Λαμπρινίδης καλώντας τα στελέχη «να είμαστε παρόντες και παρούσες στην κοινωνική διεργασία και να την σχηματίσουμε σε προοδευτική συνεργασία».

Εισιτήριο χωρίς επιστροφή

Ουσιαστικά με αυτή τη κίνησή του στο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν έκοψαν εισιτήριο μονής διαδρομής για το μελλοντικό κόμμα Τσίπρα. Ωστόσο στο μυαλό του κ. Τσίπρα δεν είναι αυτή την ώρα οι πρώην σύντροφοί του, αλλά τα νέα πρόσωπα που ψάχνει για να κάνει τη μεγάλη επιστροφή.