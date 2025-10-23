newspaper
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
Ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει» Τσίπρα – «Η σχέση δεν είναι αντιπαραθετική, συγκλίνουμε στη δημιουργία ισχυρού πόλου»
Πολιτική Γραμματεία 23 Οκτωβρίου 2025 | 16:24

Ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει» Τσίπρα – «Η σχέση δεν είναι αντιπαραθετική, συγκλίνουμε στη δημιουργία ισχυρού πόλου»

Παράλληλες οι πορείες με τον πρώην πρωθυπουργό μέχρι να συγκλίνουν στον κοινό στόχο, η εισήγηση Φάμελλου και πλειοψηφίας στην Πολιτική Γραμματεία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ με τα κορυφαία στελέχη του κόμματος να συζητούν και να αναγνωρίζουν πλέον και σε επίπεδο ηγεσίας αλλά και πλειοψηφικά στη βάση ότι η πορεία με τον πρώην πρωθυπουργού ακόμη και αν κάνει δικό του κόμμα δεν μπορεί να αντίθετες ούτε αντιπαραθετικές.

Η εισήγηση σύμφωνα με πληροφορίες έχει περάσει και από τα χέρια του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Σωκράτη Φάμελλο ο οποίος φαίνεται ότι κάνει μια στροφή από τις προηγούμενες δηλώσεις του για αντίθετο σχέδιο που είχε πει σε πρόσφατες δηλώσεις σε σχέση με αυτά του Αλέξη Τσίπρα μετά την παραίτησή του από βουλευτής.

«Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική» γράφει το κείμενο της εισήγησης με την ηγεσία του κόμματος ενόψει της δημιουργίας κόμματος Τσίπρα να αναγνωρίζει εμμέσως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να πάει κόντρα σε ένα τέτοιο σχέδιο.
Σύμφωνα και με κορυφαία στελέχη όσο το κόμμα εμφανίζεται να στηρίζει τον πρώην πρωθυπουργό τόσο συντηρεί τις δυνάμεις του και θα συνεχίσει να το κάνει μέχρι ο πρώην πρωθυπουργός να κάνει την επόμενη κίνησή του με δημιουργία νέου φορέα στον οποίο θα ηγηθεί.

Μάλιστα σημειώνουν ότι και ο στόχος είναι κοινός με τον κ. Τσίπρα καθώς όπως σημειώνουν «οι παράλληλες πορείες μας οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, με συγκρότηση προγραμματικής πρότασης και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών συνολικά στον προοδευτικό χώρο, με γνώμονα τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας και στη βάση των Αριστερών ιδεών και αξιών».

Το ενδιαφέρον τώρα εστιάζεται στη στάση που θα κρατήσει ο Παύλος Πολάκης και τα στελέχη που συντάσσονται με τη γραμμή της ρήξης και τη συγκρουσιακή λογική του γιατί με την παραίτησή του δημιουργεί ισχυρές τάσεις αποσυσπείρωσης στο ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα η ηγεσία και η πλειοψηφία του κόμματος φαίνεται να αναγνωρίζει πλέον ότι δεν μπορεί να κινηθεί πλέον αυστηρά στη γραμμή των αποφάσεων του Συνεδρίου καθώς «η παραίτηση του πρώην Πρωθυπουργού… αντικειμενικά παράγει ισχυρά πολιτικά αποτελέσματα και δημιουργεί νέα δεδομένα και ερωτήματα που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει»

Από πολλούς μια φράση ειδικά στην εισήγηση ερμηνεύεται και ως το έμμεσο «ευχαριστώ» στον Αλέξη Τσίπρα που άργησε να έρθει εξαιτίας και του σοκ που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ και η ηγεσία από την παραίτησή του γιατί όπως σημειώνεται ο πρώην πρωθυπουργός «δόμησε χαρακτηριστικά και θέσεις κυβερνώσας παράταξης» που κυβέρνησε τη χώρα και «ανέτρεψε τους πολιτικούς συσχετισμούς τεσσάρων δεκαετιών που είχαν διαμορφωθεί μετά τη Μεταπολίτευση».

Ολόκληρη η εισήγηση στην Πολιτική Γραμματεία:

Εισήγηση στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Πέμπτη 23/10/2025

Η χώρα και η κοινωνία βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στον έβδομο πλέον χρόνο διακυβέρνησης από τη ΝΔ. Το αίτημα της πολιτικής αλλαγής γίνεται κάθε μέρα που περνάει πλειοψηφικό στις Ελληνίδες και στους Έλληνες και αυτή η αναγκαιότητα για αλλαγή αφορά όλα τα μεγάλα ζητήματα.

Για ακόμα μια φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε τον κατήφορο της τοξικότητας, της έντασης και του διχασμού με την απαράδεκτη και αντισυνταγματική τροπολογία που ψήφισε η ΝΔ για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Μην μπορώντας να αποδεχτεί την ήττα του από τον τίμιο και δίκαιο αγώνα του Πάνου Ρούτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταφεύγει στον αυταρχισμό και την καταστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων. Η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, που στάθηκε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και όλων των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, απαιτώντας αλήθεια και δικαιοσύνη, θα ακυρώσει στην πράξη αυτή την άθλια τροπολογία.

Ο αγροτικός κόσμος συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπος με τον εμπαιγμό της κυβέρνησης ως προς τη πληρωμή των επιδοτήσεων, με καθυστερήσεις και μειωμένες καταβολές και κίνδυνο απώλειας πόρων, λόγω του τεράστιου γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει την επίθεση στην εργασία με την ψήφιση ενός ακόμη αντεργατικού νόμου που φέρνει τη 13ωρη απασχόληση σε έναν εργοδότη, αντί για μείωση του χρόνου εργασίας, συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις μισθών, ασφάλεια στην εργασία. Ταυτοχρόνως, επιχειρεί δήθεν να δαμάσει την ακρίβεια με μέτρα κοροϊδία όπως η μείωση των τιμών σε κάποιους κωδικούς, αντί να μηδενίσει τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα φάρμακα, να μειώσει τον ΕΦΚ στα καύσιμα, να σπάσει τα καρτέλ που αισχροκερδούν (ενέργεια, διυλιστήρια, τράπεζες) και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το κόστος στέγης, ενώ η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας παραμένει τραγική κυρίως λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό.

Στην εξωτερική πολιτική, είναι αναγκαίο η χώρα να εγκαταλείψει τη στρατηγική του προβλέψιμου και δεδομένου σύμμαχου των ΗΠΑ που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να επιστρέψει στην ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που είχε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η αναγκαιότητα αυτή γίνεται επιτακτική λόγω και των σημαντικών εξελίξεων που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή μας μετά την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα, χωρίς προοπτική δίκαιης επίλυσης του Παλαιστινιακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ με λύση δύο κρατών στα σύνορα του 1967 και πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους την Ανατολική Ιερουσαλήμ, αλλά και μετά το ελπιδοφόρο εκλογικό αποτέλεσμα στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα με τη νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν που δημιουργεί θετικές προσδοκίες για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο.

Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Μια προοδευτική Ελλάδα, με δικαιοσύνη, δημοκρατία και βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να είναι η εναλλακτική διέξοδος. Συνεπώς, οι εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο θα κρίνουν κατά πόσο είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με συνέπεια εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχει τονίσει την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα η πολιτική βούληση να γίνουν ουσιαστικά βήματα σύγκλισης από τις άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου. Το ζητούμενο, όμως, παραμένει να είναι η κυβερνώσα προοπτική του προοδευτικού χώρου και όσο συντηρείται η υφιστάμενη κατάσταση, ο μόνος κερδισμένος είναι η ΝΔ, ενώ ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος της ακροδεξιάς.

Σε αυτό το περιβάλλον, η παραίτηση του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, από τη θέση του βουλευτή αποτελεί ένα σημαντικό και κρίσιμο γεγονός που αντικειμενικά παράγει ισχυρά πολιτικά αποτελέσματα και δημιουργεί νέα δεδομένα και ερωτήματα που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει. Με Πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ δόμησε χαρακτηριστικά και θέσεις κυβερνώσας παράταξης, κυβέρνησε τη χώρα και ανέτρεψε τους πολιτικούς συσχετισμούς τεσσάρων δεκαετιών που είχαν διαμορφωθεί μετά τη Μεταπολίτευση. Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Οι παράλληλες πορείες μας οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, με συγκρότηση προγραμματικής πρότασης και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών συνολικά στον προοδευτικό χώρο, με γνώμονα τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας και στη βάση των Αριστερών ιδεών και αξιών.

Στις επόμενες εκλογές είναι αναγκαίο οι πολίτες να έχουν ισχυρή εναλλακτική επιλογή απέναντι στη ΝΔ. Σε αυτή την μεγάλη υπόθεση ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι και οφείλει να συνεχίσει να είναι δημιουργικός, συνθετικός και ρόλος επιταχυντή εξελίξεων σε όλα τα πεδία άσκησης πολιτικής και κοινωνικής διεκδίκησης. Στη Βουλή, στην αυτοδιοίκηση, στους μαζικούς χώρους, στις τοπικές κοινωνίες, στα κινήματα. Με κοινές πρωτοβουλίες, δράσεις, παρεμβάσεις, που θα ενισχύουν τις προοδευτικές θέσεις απέναντι στις δεξιές πολιτικές και θα τις καθιστούν πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία. Για να γυρίσει επιτέλους η χώρα σελίδα με μια προοδευτική κυβέρνηση μακράς πνοής και πλατιάς λαϊκής νομιμοποίησης.

