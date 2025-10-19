ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού, η οποία περιλαμβάνει αναφορές στο εργασιακό νομοσχέδιο και την ακρίβεια.

«Θυμίζουμε στον κ. Μητσοτάκη: Μπορείς να κοροϊδέψεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα» σημειώνει η Κουμουνδούρου και συνεχίζει:

«Για την ακρίβεια.

Γράφει στο κυριακάτικο μήνυμά του: «Μέσα σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, δίνουμε συνεχή μάχη για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά είδη διαβίωσης».

Ποιον κοροϊδεύει;

Πάμε να δούμε ενδεικτικά τις τιμές στο ψωμί από το 2020 μέχρι σήμερα…

Τιμή φρατζόλας

2020: 0,80 ευρώ

2021: 0.95 ευρώ

2022: 1,10 ευρώ

2023: 1,20 ευρώ

2025: 1,40 ευρώ (εκτίμηση)

Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει μεγάλες αυξήσεις σε μια σειρά από σημαντικά αγαθά καθημερινότητας κάθε μήνα.

Εδώ υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα…

Παραδέχεται η κυβέρνηση ότι οι πολιτικές της των προηγούμενων ετών με «το καλάθι του νοικοκυριού», «το καλάθι των Χριστουγέννων», «το καλάθι του νονού» απέτυχαν; Δεν έχουμε ακούσει αυτοκριτική από τον κ. Μητσοτάκη.

Αφού η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι φέρνει μειώσεις σε πάνω από 2000 κωδικούς προϊόντων στα ράφια των super market και μπορεί και να επιτηρήσει το μέτρο και να πετύχει, γιατί ισχυρίζεται ότι με τον ίδιο μηχανισμό η μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτη ανάγκης δεν θα απέδιδε;

Πόσους κωδικούς προϊόντων έχει ένα μεσαίο super market για να έχουμε υπόψιν το εύρος της παρέμβασης και πόσα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης ή καθημερινότητας συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τους 2000 κωδικούς;

Πώς θα αντιμετωπιστούν τα κερδοσκοπικά φαινόμενα που ανέβασαν τιμές περισσότερο όταν ανακοινώθηκε το μέτρο για να τις μειώσουν λιγότερο σήμερα και να καταγράψουν κρυφή αθέμιτη κερδοσκοπία;»

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για τον εργασιακό νόμο

Ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει στηλιτεύοντας την αναφορά Μητσοτάκη στον νόμο για τα εργασιακά.

«Η αναφορά του πρωθυπουργού για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο είναι ο ορισμός των deep fake news. Η αναφορά του BBC, του POLITICO και άλλων διεθνών Μέσων, ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ που ένας εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί 13 ώρες, είναι ντροπιαστική για τη νομοθέτηση Μητσοτάκη.

Η κ. Κεραμέως ισχυρίστηκε ότι τη συγχαίρουν για την εφαρμογή της 13ωρης εργασίας. Γιατί όχι και παραπάνω από 13 ώρες – ίσως το χειροκρότημα να γίνει ακόμα πιο δυνατό. Κανείς εργαζόμενος δεν μπορεί και δεν πρέπει να δουλεύει 13 ώρες. Όλη η Ευρώπη αναζητεί τρόπους μείωσης των ωρών εργασίας και αύξησης των μισθών. Έτσι αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας, έτσι έχει ποιότητα στην ζωή του ο εργαζόμενος και δεν γίνεται μηχανή, ακόμα και οι μηχανές κάποιες ώρες πρέπει να σταματούν», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.