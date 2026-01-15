Ομιλία Φάμελλου στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ
Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει αναμένεται να τεθούν ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, κοινοβουλευτικά θέματα, καθώς και η συνταγματική αναθεώρηση
- Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά - Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ
- Τραγωδία στη Σητεία: Την Παρασκευή το τελευταίο «αντίο» στον 16χρονο Γιάννη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο
- Σκάνδαλο Grok: Mετά την κατακραυγή, το Χ περιορίζει τα προκλητικά deepfake
- Ευλογιά προβάτων: Καμπανάκι κινδύνου για τη διακίνηση ζωοτροφών από την Κρήτη
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, πραγματοποιεί ομιλία στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της πολιτικής γραμματείας του κόμματος στην αίθουσα γερουσίας της Βουλής.
Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει αναμένεται να τεθούν ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, κοινοβουλευτικά θέματα, καθώς και η συνταγματική αναθεώρηση.
Δείτε live:
- Η Μπριζίτ Μακρόν τα «σπάει» στα decks σε ρόλο DJ με τον Ντιντιέ Ντεσάν
- Συμφωνία για την εκπαίδευση μοντέλων ΑΙ με το υλικό της Wikipedia
- Ντραγκόφσκι: «Έφυγα από τον Παναθηναϊκό, λόγω του χάους στην ομάδα»
- Ομιλία Φάμελλου στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ
- Θεσσαλονίκη: Ένας κήπος ηρεμίας επιστρέφει στο αστικό τοπίο
- Μάντζος για δηλώσεις Φιντάν: Διάλογος με την Άγκυρα χωρίς αυταπάτες και επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική κατανάλωση
- «Η πληρωμή απορρίφθηκε» είναι το νέο… ρεφρέν της Gen Z
- Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις συμβάσεις των Chevron – HELLENiQ Energy για τους υδρογονάνθρακες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις