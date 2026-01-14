Φάμελλος για Βασιλείου: Έθεσε τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και προώθησε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις

«Με θλίψη και σεβασμό αποχαιρετώ τον Γιώργο Βασιλείου, έναν πολιτικό που άφησε βαθύ και θετικό αποτύπωμα στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως ανέφερε για τον εκλιπόντα, «υπηρέτησε με συνέπεια τον στόχο της δίκαιης και βιώσιμης επίλυσης του Κυπριακού, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, πιστεύοντας στον διάλογο και τη διεθνή νομιμότητα».

«Έθεσε τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και προώθησε ουσιαστικές, φιλολαϊκές και δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον», τόνισε ο κ. Φάμελλος, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στον Κυπριακό λαό.

ΣΥΡΙΖΑ: Αφήνει βαθύ θετικό αποτύπωμα στην ιστορία της Κύπρου

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποχαιρετά τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργο Βασιλείου, έναν ευπατρίδη και μετριοπαθή πολιτικό που εργάστηκε για τον εκσυγχρονισμό της πατρίδας του και την επίλυση του Κυπριακού», σημειώνει και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τονίζει πως «ο Γιώργος Βασιλείου αφήνει βαθύ θετικό αποτύπωμα στην ιστορία της Κύπρου. Στη διάρκεια της θητείας του ως τρίτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (1988-1993), όπως και σε όλη την πολιτική του πορεία, ο Γ. Βασιλείου υπηρέτησε τον στόχο της δίκαιης επίλυσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, ενώ παράλληλα προώθησε την ιδέα της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέμεινε προσηλωμένος στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της νήσου, αφήνοντας πλούσια παρακαταθήκη όπως την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γ. Βασιλείου και τους οικείους του.