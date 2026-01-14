Συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, σε ηλικία 94 ετών εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Ο Γιώργος Βασιλείου συνέβαλε «στην ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, παράλληλα με τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού»

Όπως αναφέρεται, «ο Γιώργος Βασιλείου στα χρόνια της προεδρίας του καθιέρωσε την ευρωπαϊκή ατζέντα ως κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του συμβάλλοντας στην ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., παράλληλα με τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού».

Ακολούθως προστίθεται: «Η πολιτική του διαδρομή χαρακτηρίστηκε από βαθιά μεταρρυθμιστική βούληση ανοίγοντας τον δρόμο για σειρά σημαντικών πολιτικών πρωτοβουλιών στα πεδία της οικονομίας, της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης».

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Βασιλείου και στον κυπριακό λαό», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Ο Γιώργος Βασιλείου απεβίωσε χθες το βράδυ, τον θάνατο του οποίου γνωστοποίησε με ανάρτησή της στο Χ, η σύζυγός του Ανδρούλλα Βασιλείου. Όπως ανέφερε, έπειτα από δύο χρόνια ταλαιπωρίας, «ο αγαπημένος μου Γιώργος, σύντροφος της ζωής μου για 59 χρόνια, έσβησε ήσυχα στην αγκαλιά μας» στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.