Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 08:41
«Κόκκινος» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Τραγωδία στη Σητεία: Την Παρασκευή το τελευταίο «αντίο» στον 16χρονο Γιάννη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο
Ελλάδα 15 Ιανουαρίου 2026 | 11:51

Τραγωδία στη Σητεία: Την Παρασκευή το τελευταίο «αντίο» στον 16χρονο Γιάννη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

Την Παρασκευή επίσης θα απολογηθεί στον ανακριτή ο ανήλικος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα το μοιραίο αυτοκίνητο στη Σητεία

Ανείπωτη είναι η θλίψη στη Σητεία και γενικότερα στην Κρήτη για τον χαμό του 16χρονου Γιάννη ο οποίος έχασε τόσο άδικα τη ζωή του στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην Ερημούπολη Σητείας.

Σύμφωνα με το patris.gr, η απώλεια του Γιάννη έχει προκαλέσει βαθύ πόνο και συγκίνηση σε όλη την τοπική κοινωνία, που θρηνεί ένα νέο παιδί γεμάτο ζωή και όνειρα.

Όπως έγινε γνωστό, η κηδεία του παιδιού θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 14:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Σητείας.

Την Παρασκευή η απολογία του 16χρονου

Κακουργηματικές είναι οι διώξεις που άσκησε ο εισαγγελέας Λασιθίου στον 16χρονο οδηγό του μοιραίου αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν οι πέντε φίλοι το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου Γιάννη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 16χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον ανακριτή όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή.

Τι είπε στους αστυνομικούς ο ανήλικος οδηγός

Ο 16χρονος οδηγός του μοιραίου οχήματος, φίλος του θύματος, περιέγραψε στους αστυνομικούς, στα πρώτα του λόγια μετά το σοκαριστικό συμβάν, πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατο τον 15χρονο,. «Έτρεχα στην ευθεία», φέρεται να είπε, προσθέτοντας πως «σε μία ανοικτή στροφή έχασα τον έλεγχο».

Μάλιστα λόγω της μεγάλης ταχύτητας, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και τούμπαρε αρκετές φορές πριν ακινητοποιηθεί, αφήνοντας πίσω του συντρίμμια, τραυματίες και ένα παιδί νεκρό.

Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο 16χρονος ήταν εμφανώς σοκαρισμένος και κατέρρευσε όταν ενημερώθηκε για τον θάνατο του φίλου του. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε, ανήκε στον πατέρα του 15χρονου θύματος. Όπως ανέφερε αστυνομική πηγή, «το άτυχο παιδί πήρε τα κλειδιά του οχήματος του πατέρα του, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανήλικος υποβλήθηκε άμεσα σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό, ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω αν υπήρχε στον οργανισμό του αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Την ίδια ώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 15χρονος ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στη μέση και στα κάτω άκρα.

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
