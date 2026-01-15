Live η τελετή υποδοχής της πρώτης φρεγάτας Belharra «Κίμων»

Προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας κατευθύνεται η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra «Κίμων» για την τελετή υποδοχής, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για τον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού.

Η υπερσύγχρονη φρεγάτα είναι το πρώτο από τα τρία πλοία κλάσης FDI (Belharra) που ναυπηγήθηκαν στο ναυπηγείο της Λοριάν στη Γαλλία. Η άφιξή της στη Σαλαμίνα αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα για τη ριζική ανανέωση του Πολεμικού Ναυτικού.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν οι φρεγάτες «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενισχύοντας καθοριστικά την παρουσία της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας σηματοδοτεί μια νέα εποχή ναυτικής ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό. Από την πλώρη σας ατενίζουμε τη φιλοδοξία του έθνους για ασφάλεια, πρόοδο και ευημερία. Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου προς το πλήρωμα για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξε, τόσο στην άρτια διαδικασία παραλαβής, όσο και κατά τον απαιτητικό επαναπλούν», σημείωσε ο Αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας.

Και πρόσθεσε: «Πλέετε άξιοι συνεχιστές της ένδοξης ναυτικής μας παρακαταθήκης. Η επιβλητική ανάστροφη πλώρη της φρεγάτας “Κίμων” σύντομα θα συναντήσει το ακρόπρωρο της Αθηναϊκής Τριήρους και το θωρηκτό καταδρομικό “Αβέρωφ”, συνθέτοντας τα σύγχρονα “ξύλινα τείχη” της πατρίδας μας. Σας καλώ να συνεχίσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή, να ατενίζετε με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, τιμώντας το “Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος”, με τον Άγιο Νικόλαο πάντα στην πλώρη σας. Καλώς ορίσατε».