Αιμίλιος Χειλάκης: Τι λέει για το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί

Ο Αιμίλιος Χειλάκης πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Cancel» που ανεβαίνει στο θέατρο Αθηνών.

Χθες οι συντελεστές της παράστασης έκοψαν την πίτα για την αλλαγή της χρόνιας και ο ηθοποιός μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες αποκάλυψε πως τον ταλαιπωρεί ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο είναι δύσκολο πολύ.

Αιμίλιος Χειλάκης: «Είναι δύσκολα τα πράγματα»

«Το 2026 ξεκίνησε δύσκολα. Με ταλαιπωρεί ένα πρόβλημα υγείας. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δυσάρεστο. Δεν θα σου πω για αυτό. Δεν πρέπει να τα συζητήσουμε. Να τελειώσει αυτό το ζήτημα να είμαστε καλά», αποκάλυψε ο επιτυχημένος ηθοποιός.

Η σοβαρή περιπέτεια που είχε εξομολογηθεί

Το 2024 ο Αιμίλιος Χειλάκης είχε μιλήσει ξανά για ένα πρόβλημα υγείας που είχε περάσει στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, είχε πει σε συνέντευξη του MEGA.

«Η περιπέτεια της υγείας μου έχει συμβεί πριν από δώδεκα χρόνια. Σχεδόν πια δεν ανήκει στον Αιμίλιο που είναι τώρα, είναι πολλά χρόνια πριν. Η περιπέτεια της υγείας μου μού έδειξε ότι με έναν γιατρό που σε χειρουργεί μπορείς να γίνεις φίλος.

Οι άνθρωποι που είναι δίπλα σου πονάνε πάντα περισσότερο από σένα. Εγώ μπήκα στο χειρουργείο με χαμόγελο, οι άλλοι έκλαιγαν έξω.

Εγώ, ο γυμνός στο τραπέζι με τους ορούς και έτοιμος για την αναισθησία, είπα στον γιατρό “μην ανησυχείς, ό, τι κι αν συμβεί, εγώ έχω ζήσει πολύ ωραία ζωή”. Και μου απάντησε μετά “μου κάνεις πλάκα;

Μου έφερες όλη την ευθύνη σε μένα;”».