Αιμίλιος Χειλάκης: Δεν ήταν ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί – αυτό ήταν τα Τέμπη

Ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε για τον ρόλο της σάτιρας στην κοινωνία, σημειώνοντας πως αποτελεί βασικό στήριγμα της δημοκρατίας. Ο ηθοποιός τόνισε ότι η σάτιρα δεν μπορεί να λογοκριθεί, ενώ παράλληλα μας δίνει τη δυνατότητα να γελάμε με τα αρνητικά.

Ο γνωστός ηθοποιός στον καναπέ της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» μίλησε για την παράσταση #CANCEL που πρωταγωνιστεί και η οποία κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου.

«Το #CANCEL είναι μία παράσταση η οποία έχει ένα μότο, ‘διαφωνώ με ό,τι λες και θα υποστηρίξω μέχρι θανάτου σου το δικαίωμά μου να μην σε ακούω’. Είναι ακριβώς αυτό.

»Το κάναμε έτσι γιατί ουσιαστικά αυτό είναι σήμερα, είμαστε θυμωμένοι και δεν θέλουμε να ακούμε τους άλλους. Και συνήθως οι πολιτικοί, ειδικά αυτοί που φωνάζουν, δεν φωνάζουν για να τους ακούσουμε, φωνάζουν για να μην ακούνε οι ίδιοι τα προβλήματά μας», είπε για τη παράσταση ο Αιμίλιος Χειλάκης στην κάμερα του MEGA.

«Το Σύνταγμα είναι τόπος συνάθροισης των πολιτών. Είναι τόπος συνάθροισης, μνήμης, γιατί είναι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, άρα πρέπει να θυμόμαστε, και ένα από τα σημεία μνήμης που πρέπει να έχουμε είναι τα θύματα των Τεμπών γιατί είναι θύματα. Δεν είναι ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί. Αυτό ήταν τα Τέμπη»

Για τα Τέμπη

Ο γνωστός ηθοποιός τόνισε ότι η πολιτική παραμένει αυτοαναφορική, ασχολούμενη κυρίως με τα προβλήματα των κομμάτων αντί με εκείνα των πολιτών. Εξέφρασε την πίστη του στη σημασία του Κοινοβουλίου, αλλά ζήτησε από τους πολιτικούς να στραφούν προς την κοινωνία.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στον πατέρα του θύματος των Τεμπών Ντένις Ρούτσι, Πάνο, που βρίσκεται σε απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, υπογραμμίζοντας ότι δεν το κάνει για κομματική αντιπολίτευση αλλά για δικαιοσύνη

«Η πολιτική είναι αυτοαναφερόμενη, διαρκώς μαθαίνουμε για τα προβλήματα των κομμάτων. Δεν έμαθε ποτέ κανένα κόμμα τα προβλήματά μας. Δεν μιλάω αντικοινοβουλευτικά γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στη δύναμη του Κοινοβουλίου», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός. Ενώ συμπλήρωσε: «Πιστεύω όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να κοιτάξουν προς εμάς. Ας γυρίσουν προς εμάς γιατί αυτά που θα τους πούμε είναι δυνατά. Ένας πατέρας ο οποίος έχει κάτσει από έξω από τη Βουλή και είναι σε απεργία πείνας, δεν το κάνει για να αντιπολιτευτεί την κυβέρνηση»

«Αυτός ο πατέρας δεν πιστεύω ότι κάνει απλά αντιπολίτευση στη ΝΔ», τόνισε.

#CANCEL, σάτιρα και Δημοκρατία

Περιγράφοντας την υπόθεση της παράστασης, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Στην παράστασή μας, η οποία είναι μία ‘μαύρη’ κωμωδία, γελάς με το γελοίον του πράγματος, βάζεις τις σκέψεις σου πολύ βαθιά να σκεφτείς ότι καλό το δικαίωμά μου αλλά ο τρόπος που το δημοσιοποιώ μερικές φορές κάνει κακό στον άλλον. Θα πρέπει να βάλουμε στην ίδια ζυγαριά το δικαίωμα και την υποχρέωση. Και η βασική υποχρέωση είναι να υπάρχουμε όλοι μαζί».

«Δεν μπορείς να απαγορέψεις τη σάτιρα. Η σάτιρα για μένα είναι από τα πιο σπουδαία εργαλεία της Δημοκρατίας», είπε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις πιθανές πειπτώσεις στη σάτιρα.