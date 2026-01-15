Ιράν: Ως και κατά 3% υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές
Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, οι οποίες είχαν αυξηθεί αλματωδώς λόγω των εξελίξεων στο Ιράν, μετά τις καθησυχαστικές... δηλώσεις Τραμπ.
Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στις διεθνείς αγορές ως και κατά 3% σήμερα Πέμπτη, έπειτα από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τον οποίο «οι σκοτωμοί» στο Ιράν «τέλειωσαν», καθώς και την επιλογή του αμερικανού προέδρου να παραμείνει αόριστος για το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας (εικονογράφηση, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).
Οι τιμές είχαν αυξηθεί αλματωδώς τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας της κλιμάκωσης των εντάσεων στο Ιράν
Περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), το βαρέλι της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI υποχωρούσε κατά 3%, στα 60,16 δολάρια, ενώ αυτό του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 2,87%, στα 64,61 δολάρια.
Οι τιμές είχαν αυξηθεί αλματωδώς τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας της κλιμάκωσης των εντάσεων στο Ιράν, το οποίο σπαρασσόταν από ογκώδεις διαδηλώσεις που κατεστάλησαν βίαια, και των απειλών της Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Κατάσταση επιφυλακής
Το απόγευμα χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια υπογραφής προεδρικού διατάγματος, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως έχει πληροφορίες ότι δεν έχουν γίνει εκτελέσεις συλληφθέντων πολιτών και πως οι ΗΠΑ παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στο Ιράν σχετικά με την τύχη διαδηλωτών.
Η κυβέρνηση στην Τεχεράνη δηλώνει ότι είναι έτοιμη και «ικανή» να «αντιμετωπίσει» πιθανές αμερικανικές επιθέσεις, μετά τις απειλές του αμερικανού προέδρου.
Οι ΗΠΑ ζήτησαν την εκκένωση αρκετών αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, οι οποίες έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής.
Πολλές χώρες καλούν τους πολίτες τους που βρίσκονται στο Ιράν να το εγκαταλείψουν (περισσότερα εδώ).
