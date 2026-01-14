Η γαλλική κυβέρνηση επιβιώνει ψηφισμάτων μομφής για τη συμφωνία Mercosur

Η πολιτική ένταση στη Γαλλία χτύπησε κόκκινο αυτή την εβδομάδα, καθώς ο πρωθυπουργός Σαμπαστιάν Λεκορνού βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο ψήφους μομφής, που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την κυβέρνηση, εν μέσω έντονων αντιδράσεων για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur. Τελικά, η κυβέρνηση κατάφερε να επιβιώσει, αλλά το μέλλον της παραμένει αβέβαιο σε μια κοινοβουλευτική σκηνή διχασμένη και εύθραυστη, αναφέρει το Bloomberg.

Η Γαλλία και η μομφή που δεν πέρασε

Την Τετάρτη, δύο προτάσεις μομφής κατατέθηκαν στο Εθνικό Κοινοβούλιο από τα κόμματα της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς, στοχεύοντας να ανατρέψουν την κυβέρνηση Λεκορνού. Οι προτάσεις επικεντρώθηκαν στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ ΕΕ και μπλοκ Mercosur, που περιλαμβάνει Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη, και αναμένεται να υπογραφεί το Σάββατο.

Η αποτυχία των μομφών αποδόθηκε κυρίως στην έλλειψη στήριξης από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, γεγονός που άφησε τις μομφές μακριά από την πλειοψηφία που απαιτείται για την ανατροπή της κυβέρνησης.

Οι αντιδράσεις και οι κατηγορίες

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει εκφράσει σαφή αντίθεση στη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι θα εκθέσει τους Γάλλους αγρότες σε αθέμιτο ανταγωνισμό από παραγωγούς της Νότιας Αμερικής. Παρά την ξεκάθαρη στάση του, οι πολιτικοί αντίπαλοι της άκρας αριστεράς και άκρας δεξιάς κατηγόρησαν τον Μακρόν ότι δεν έκανε αρκετά για να μπλοκάρει τη συμφωνία.

Ο Ολιβιέ Φορ, ηγέτης των Σοσιαλιστών, χαρακτήρισε «παράλογο» το να επιχειρεί κάποιος την ανατροπή της κυβέρνησης με αφορμή μια συμφωνία που και ο ίδιος ο πρόεδρος αντιτίθεται. Από την άλλη, η Marine Le Pen και το κόμμα Εθνικό Συναγερμό επέκριναν τον Μακρόν για την αδυναμία του να προστατεύσει τα συμφέροντα των Γάλλων αγροτών.

Το επόμενο πολιτικό τεστ

Μετά την επιβίωσή του από τις ψήφους μομφής, ο Λεκορνού αντιμετωπίζει τώρα το δύσκολο έργο της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2026 σε ένα κοινοβούλιο βαθιά κατακερματισμένο, όπου η κυβέρνηση βρίσκεται σε μειοψηφία. Μέχρι στιγμής, οι βουλευτές δεν έχουν εγκρίνει τον φετινό προϋπολογισμό, και η Γαλλία λειτουργεί υπό προσωρινή νομοθεσία για να αποφύγει διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών.

Αν χρειαστεί, ο Λεκορνού θα μπορούσε να επικαλεστεί συνταγματική διάταξη για να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς κοινοβουλευτική ψήφο ή να βασιστεί σε διατάγματα, κινήσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν νέες μομφές. Ιστορικά, οι προκάτοχοί του Μισέλ Μπαρνιέ και Φρανσουά Μπαϊρού είχαν ανατραπεί σε ανάλογες διαμάχες για τον προϋπολογισμό.