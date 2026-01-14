H φον ντερ Λάιεν αντιμέτωπη με πρόταση μομφής εξαιτίας της Mercosur

H πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα αντιμετωπίσει νέα πρόταση μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa). Το πρακτορείο πρόσθεσε πως η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ενημέρωσε ήδη τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων. Η νέα πρόταση μομφής κατατίθεται από την ακροδεξιά ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη» στην οποία συμμετέχουν και οι Όρμπαν, Λεπέν.

Η συμφωνία Mercosur αφορά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα ανάμεσα στην ΕΕ και τις Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία Ουρουγουάη και Παραγουάη και θα δημιουργήσει μια από τις μεγαλύτερες Ζώνες Ελευθέρου Εμπορίου. Η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τεθεί σε ισχύ και οι αντιδρώντες προέβαλαν περιβαλλοντικούς, και οικονομικούς λόγους, καθώς και τις διαφορές ανάμεσα στα πρότυπα παραγωγής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε πως θα ισχύσουν όλα τα πρότυπα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα ή τις ζωοτροφές που παράγονται από αυτά. Υποχωρήσεις της τελευταίας στιγμής, εξασφάλισαν την συμφωνία της Τζόρτζια Μελόνι, την ώρα που Γαλλία και Ιταλία ηγούνταν των αντιδράσεων.

Η συζήτηση και η ψηφοφορία σχετικά με την επικύρωση της συμφωνίας αναμένεται να διεξαχθούν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, την ερχόμενη εβδομάδα. Είναι η τέταρτη πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μέσα σε ένα εξάμηνο, αμφισβητώντας ξανά την ηγεσία της.

Αν η Mercosur αποτύχει μπορούμε να ξεχάσουμε την ΕΕ ως παγκόσμιο παίχτη, είπε η φον ντερ Λάιεν

Η Πρόεδρος της Κομισιόν επιβεβαίωσε στους ευρωβουλευτές ότι θα ταξιδέψει στην Παραγουάη το Σαββατοκύριακο για την τελετή υπογραφής της συμφωνίας και στην συνέχεια θα απομείνει μόνο η υπερψήφιση της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Αν η Mercosur αποτύχει, μπορούμε να ξεχάσουμε την ΕΕ ως παγκόσμιο παίκτη», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στους ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κατά τη διάρκεια μιας κλειστής συνάντησης, σύμφωνα με πηγές που εξασφάλισε το Euractiv. Η φον ντερ Λάιεν αναγνώρισε την δυσκολία και πολυπλοκότητα της συμφωνίας και ανέφερε πως στο μέλλον θα προβαίνει σε «μικρότερες, πιο στοχευμένες συμφωνίες».

Η ίδια φέρεται να είπε τους ευρωβουλευτές να εξετάσουν τη συμφωνία «όπως είναι σήμερα» και να «διαδώσουν τη σημασία αυτής της συμφωνίας», σύμφωνα με πηγές. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται επίσης να ψηφίσουν στην ολομέλεια επί της πρότασης η συμφωνία να περάσει έλεγχο νομιμότητας.

Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, είχε προτρέψει τους συναδέλφους του που υποστηρίζουν την συμφωνία να μην ψηφίσουν υπέρ του ελέγχου νομιμότητας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αντιμετωπίσουν την ψηφοφορία ως πολιτική επιλογή και όχι ως έλεγχο νομιμότητας.

Για να συζητηθεί και να τεθεί προς ψήφιση μια πρόταση μομφής στο Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηριχθεί από τουλάχιστον το 10% των ευρωβουλευτών.