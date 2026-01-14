newspaper
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
H φον ντερ Λάιεν αντιμέτωπη με πρόταση μομφής εξαιτίας της Mercosur
Κόσμος 14 Ιανουαρίου 2026 | 21:13

H φον ντερ Λάιεν αντιμέτωπη με πρόταση μομφής εξαιτίας της Mercosur

H έντονη φημολογία πως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα αντιμετωπίσει την τέταρτη πρόταση μομφής μέσα σε ένα εξάμηνο με αφορμή τη συμφωνία Mercosur ανάμεσα στην ΕΕ με χώρες της Λατινικής Αμερικής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα αντιμετωπίσει νέα πρόταση μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa). Το πρακτορείο πρόσθεσε πως η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ενημέρωσε ήδη τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων. Η νέα πρόταση μομφής κατατίθεται από την ακροδεξιά ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη» στην οποία συμμετέχουν και οι Όρμπαν, Λεπέν.

Η συμφωνία Mercosur αφορά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα ανάμεσα στην ΕΕ και τις Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία Ουρουγουάη και Παραγουάη και θα δημιουργήσει μια από τις μεγαλύτερες Ζώνες Ελευθέρου Εμπορίου. Η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τεθεί σε ισχύ και οι αντιδρώντες προέβαλαν περιβαλλοντικούς, και οικονομικούς λόγους, καθώς και τις διαφορές ανάμεσα στα πρότυπα παραγωγής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε πως θα ισχύσουν όλα τα πρότυπα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα ή τις ζωοτροφές που παράγονται από αυτά. Υποχωρήσεις της τελευταίας στιγμής, εξασφάλισαν την συμφωνία της Τζόρτζια Μελόνι, την ώρα που Γαλλία και Ιταλία ηγούνταν των αντιδράσεων.

Η συζήτηση και η ψηφοφορία σχετικά με την επικύρωση της συμφωνίας αναμένεται να διεξαχθούν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, την ερχόμενη εβδομάδα. Είναι η τέταρτη πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μέσα σε ένα εξάμηνο, αμφισβητώντας ξανά την ηγεσία της.

Αν η Mercosur αποτύχει μπορούμε να ξεχάσουμε την ΕΕ ως παγκόσμιο παίχτη, είπε η φον ντερ Λάιεν

Η Πρόεδρος της Κομισιόν επιβεβαίωσε στους ευρωβουλευτές ότι θα ταξιδέψει στην Παραγουάη το Σαββατοκύριακο για την τελετή υπογραφής της συμφωνίας και στην συνέχεια θα απομείνει μόνο η υπερψήφιση της στο  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Αν η Mercosur αποτύχει, μπορούμε να ξεχάσουμε την ΕΕ ως παγκόσμιο παίκτη», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στους ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κατά τη διάρκεια μιας κλειστής συνάντησης, σύμφωνα με πηγές που εξασφάλισε το Euractiv. Η φον ντερ Λάιεν αναγνώρισε την δυσκολία και πολυπλοκότητα της συμφωνίας και ανέφερε πως στο μέλλον θα προβαίνει σε  «μικρότερες, πιο στοχευμένες συμφωνίες».

Η ίδια φέρεται να είπε τους ευρωβουλευτές να εξετάσουν τη συμφωνία «όπως είναι σήμερα» και να «διαδώσουν τη σημασία αυτής της συμφωνίας», σύμφωνα με πηγές. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται επίσης να ψηφίσουν στην ολομέλεια επί της πρότασης η συμφωνία να περάσει έλεγχο νομιμότητας.

Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, είχε προτρέψει  τους συναδέλφους του που υποστηρίζουν την συμφωνία να μην ψηφίσουν υπέρ του ελέγχου νομιμότητας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αντιμετωπίσουν την ψηφοφορία ως πολιτική επιλογή και όχι ως έλεγχο νομιμότητας.

Για να συζητηθεί και να τεθεί προς ψήφιση μια πρόταση μομφής στο Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηριχθεί από τουλάχιστον το 10% των ευρωβουλευτών.

World
Μίραν: Εύσημα στην Ελλάδα – Λάθος η παρέμβαση υπέρ Πάουελ

Μίραν: Εύσημα στην Ελλάδα – Λάθος η παρέμβαση υπέρ Πάουελ

ΗΠΑ: Επέμβαση στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες ; Προληπτική εκκένωση σε βάσεις

ΗΠΑ: Επέμβαση στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες ; Προληπτική εκκένωση σε βάσεις

inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Ιράν: Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια επίθεση των ΗΠΑ στη χώρα; Τα επικρατέστερα σενάρια
14.01.26

Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν; Τα επικρατέστερα σενάρια

Το Reuters μετέδωσε την πληροφορία ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να εκδηλωθεί ακόμη και εντός του επόμενου 24ωρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Ποιες είναι οι αμερικανικές βάσεις που θα μπορούσε να χτυπήσει
14.01.26

Ποιες είναι οι αμερικανικές βάσεις που θα μπορούσε να χτυπήσει το Ιράν

Προειδοποίηση προς χώρες της Μέσης Ανατολής απηύθυνε το Ιράν, απειλώντας ότι θα χτυπήσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από τις ΗΠΑ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα
Κόσμος 14.01.26

Ο Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα

Εν τω μεταξύ, η πλειονότητα των παλαιστινιακών κινημάτων εξέφρασαν τη στήριξή τους στην 15μελή τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή που θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.

Σύνταξη
Ιράν: «Πιθανή αμερικανική επέμβαση εντός 24 ωρών» – Η Τεχεράνη απειλεί συλληφθέντες με «ταχείες δίκες»
Μέση Ανατολή 14.01.26 Upd: 21:10

Ιράν: «Πιθανή αμερικανική επέμβαση εντός 24 ωρών» - Η Τεχεράνη απειλεί συλληφθέντες με «ταχείες δίκες»

Αυξάνεται η ανησυχία ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε επέμβαση στο Ιράν. Σκληραίνει τη στάση της η Τεχεράνη. Δηλώνει ότι οι διαδηλωτές θα τιμωρηθούν με αυστηρότητα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν – ΗΠΑ: Τέλος στις απευθείας επαφές – Αυξάνεται ο φόβος για αμερικάνικη επίθεση στην Τεχεράνη
Διπλωματική κατάρρευση 14.01.26

Τέλος στις απευθείας επαφές Ιράν και ΗΠΑ - Αυξάνεται ο φόβος για αμερικάνικη επίθεση στην Τεχεράνη

Οι ΗΠΑ απομακρύνουν προσωπικό από κομβικές βάσεις τους στη Μέση Ανατολή, όπως στην Αλ Ουντέιντ του Κατάρ - Το Ιράν δηλώνει ότι θα απαντήσει σε πιθανή επίθεση στο έδαφός του

Σύνταξη
Επιμένει ο Τραμπ: Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό
Πονοκέφαλος για τους Ευρωπαίους 14.01.26

Επιμένει ο Τραμπ: Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό

Ο Τραμπ έκανε νέα επιθετική ανάρτηση για τη Γροιλανδία - «Το ΝΑΤΟ πρέπει να μας ανοίξει τον δρόμο για να την αποκτήσουμε», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη μοιραία φωτιά
Τραγωδία στην Ελβετία 14.01.26

Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά στο Κραν Μοντανά

«Ό,τι και αν αποκαλύψει η έρευνα, η Cyane έκανε ό,τι της ζήτησαν οι εργοδότες της - Δεν φέρει ευθύνη», δήλωσε μέσω των δικηγόρων της η οικογένεια της 24χρονης που έχασε τη ζωή της στο Κραν Μοντανά

Σύνταξη
Χτύπημα Τραμπ στο Ιράν: Ποιοι τον πιέζουν να μη δώσει πράσινο φως
Παρά τις κορώνες 14.01.26

Χτύπημα Τραμπ στο Ιράν: Ποιοι τον πιέζουν να μη δώσει πράσινο φως

Ο Λευκός Οίκος εκβιάζει την Τεχεράνη με αφορμή τις μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν ισχυρές φωνές που θέλουν να αποσοβήσουν έναν νέο πόλεμο με το Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βουλγαρία: Πιθανή η προκήρυξη πρόωρων εκλογών – Οι όγδοες μέσα σε τέσσερα χρόνια
Οι τελευταίες εξελίξεις 14.01.26

Πιθανή η προκήρυξη πρόωρων εκλογών στη Βουλγαρία - Οι όγδοες μέσα σε τέσσερα χρόνια

Μετά την απόρριψη της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης από τον δεύτερο μεγαλύτερο πολιτικό σχηματισμό του κοινοβουλίου στη Βουλγαρία, οι εκλογές είναι ολοένα και πιο κοντά

Σύνταξη
Γροιλανδία: Απειλεί τον πρωθυπουργό ο Τραμπ – Κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο
Νέα δήλωση 14.01.26

Απειλεί τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας ο Τραμπ - Κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον του νησιού στον Λευκό Οίκο

Ο Τραμπ έχει βάλει στο στόχαστρό του και τη Γροιλανδία - Η απειλή προς τον Γενς - Φρέντερικ Νίλσεν - Ποιοι είναι οι πλούσιοι ορυκτοί πόροι του νησιού της Αρκτικής

Σύνταξη
Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα
Ψηφίστηκε 14.01.26

Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Ελλάδα επεσήμανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι, παρά τυχόν προσωρινές παύσεις, οι Χούθι διαθέτουν την ικανότητα, τα μέσα και - το σημαντικότερο - την πρόθεση να συνεχίσουν τέτοιες ενέργειες

Σύνταξη
Ιράν: Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια επίθεση των ΗΠΑ στη χώρα; Τα επικρατέστερα σενάρια
Δύσκολα διλήμματα 14.01.26

Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν; Τα επικρατέστερα σενάρια

Το Reuters μετέδωσε την πληροφορία ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να εκδηλωθεί ακόμη και εντός του επόμενου 24ωρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Ο Τσακαλίδης ολοκλήρωσε το έγκλημα, ο Δικέφαλος στον ημιτελικό
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Ο Τσακαλίδης ολοκλήρωσε το έγκλημα, ο Δικέφαλος στον ημιτελικό

Μύθου και Οζντόεφ έβαλαν μπροστά τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και ο Τσακαλίδης με τραγική διαιτησία ήταν αυτός που... σφράγισε την πρόκριση του Δικεφάλου του Βορρά στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Η νέα μανία των «υπέροχων τίποτα» – Λέγονται Mirumi, είναι ρομποτάκια και ήρθαν για να διώξουν τα Labubu
Λούτρινο 14.01.26

Η νέα μανία των «υπέροχων τίποτα» - Λέγονται Mirumi, είναι ρομποτάκια και ήρθαν για να διώξουν τα Labubu

Αν το 2025 ήταν η χρονιά των Labubu, το 2026 αναμένεται να είναι η χρονιά των Mirumi. Γεννημένα στην Ιαπωνία, αφράτα και με κίνηση: είναι τα νέα ντάρλινγκ έτοιμα να εκθρονίσουν τον προκάτοχό τους από τις καρδιές και τις τσάντες των κολλημένων με τα τρεντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός
Euroleague 14.01.26

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρτιζάν – Ολυμπιακός για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό

Στο Live News μιλά ένας φίλος του ανιψιού, ο οποίος λέει πως μία μέρα μετά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ ο ανιψιός του ζήτησε να πάνε μαζί έως την Καλαμάτα.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για παραίτηση διοικητή ΥΠΑ: Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο
FIR Αθηνών 14.01.26

Τσουκαλάς για παραίτηση διοικητή ΥΠΑ: Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο

«Η προ ημερών δήλωση του κ. Κυρανάκη 'αυτά παραλάβαμε' ήταν τελικά εσωκομματική αιχμή αλλά και το μεγαλοπρεπέστερο 'άδειασμα' της 'επιτελικής κυβέρνησης των αρίστων'», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κόντης: «Αυτή η ημέρα, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ορόσημο για εμάς» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Κόντης: «Αυτή η ημέρα, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ορόσημο για εμάς» (vid)

Στους... επτά ουρανούς πετούσε ο Χρήστος Κόντης μετά τη μεγάλη πρόκριση του ΟΦΗ επί της ΑΕΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, τονίζοντας ότι η σημερινή μέρα είναι ορόσημο για τους Κρητικούς.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιες είναι οι αμερικανικές βάσεις που θα μπορούσε να χτυπήσει
Λίστα 14.01.26

Ποιες είναι οι αμερικανικές βάσεις που θα μπορούσε να χτυπήσει το Ιράν

Προειδοποίηση προς χώρες της Μέσης Ανατολής απηύθυνε το Ιράν, απειλώντας ότι θα χτυπήσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από τις ΗΠΑ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΠΑΣΟΚ για Mercosur στο Ευρωκοινοβούλιο: Τα ψεύτικα τα λόγια τα γαλάζια!
«Το κρέας-ψάρι» 14.01.26

ΠΑΣΟΚ για Mercosur στο Ευρωκοινοβούλιο: Τα ψεύτικα τα λόγια τα γαλάζια!

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «παρέμεινε σιωπηλή στο Συμβούλιο και αποδέχθηκε τη συμφωνία χωρίς καμία ουσιαστική διεκδίκηση υπέρ των Ελλήνων αγροτών»

Σύνταξη
Ο Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα
Κόσμος 14.01.26

Ο Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα

Εν τω μεταξύ, η πλειονότητα των παλαιστινιακών κινημάτων εξέφρασαν τη στήριξή τους στην 15μελή τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή που θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

