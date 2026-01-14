Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Σούπερ επένδυση Νο 2

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Στα σκαριά νέα ενεργειακή συμφωνία

Σούπερ επένδυση Νο 2

• Μετά το deal με το αμερικανικό LNG, η Ελλάδα πύλη εισόδου και για τη μεταφορά πράσινης ενέργειας από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη

• Η χάραξη του νέου ενεργειακού διαδρόμου (Saudi Greek Interconnector) αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του β’ τριμήνου του 2026

Από τις τράπεζες

Προσφορές και μπόνους για τους συνταξιούχους

Για να προσελκύσουν τους λογαριασμούς μισθοδοσίας τους

Στα μπλόκα…

…στο Μαξίμου

• Τι επιπλέον δίνει η κυβέρνηση, πώς θα αντιδράσουν οι σκληροί

Πόρισμα

Ανησυχία και για νέα μπλακάουτ

• Οι εμπειρογνώμονες δεν αποκλείουν να επαναληφθεί το «κρασάρισμα» των συστημάτων στο FIR Αθηνών

Ψευδομαρτυρία

Τελεσίδικη η καταδίκη για Novartis

• Τίτλοι τέλους για το υποτιθέμενο «μεγαλύτερο σκάνδαλο της χώρας»

Πολιτικό παρασκήνιο

Παραιτήθηκε η Καρυστιανού από τον Σύλλογο Τεμπών

Τι κρύβεται πίσω από τη ρωσική επίθεση στον Βαρθολομαίο

Ιράν

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη από χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες

Δεκαετές ομόλογο

Ζητούσαμε 4 δισ. ευρώ, μας έδιναν 50 δισ. ευρώ

Νέες τάσεις

Ερχεται η Barbie της συμπερίληψης

Ερευνα

40% των Αμερικανών δεν διαβάζουν τίποτα

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Τα ντέρμπι του Κυπέλλου και τα 100 ματς του Μεντιλίμπαρ

ΑΕΚ – ΟΦΗ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

ΠΑΟ – Αρης

ΠΑΟ – Ολυμπιακός 2-3

Ερυθρόλευκο το σούπερ καπ του βόλεϊ με τρομερή ανατροπή