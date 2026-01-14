Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Σούπερ επένδυση Νο 2
Στα σκαριά νέα ενεργειακή συμφωνία • Μετά το deal με το αμερικανικό LNG, η Ελλάδα πύλη εισόδου και για τη μεταφορά πράσινης ενέργειας από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη
- Καλάβρυτα: Έκρηξη σε οικία από μηχάνημα οξυγόνου – Τραυματίστηκε 85χρονος
- Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος
- Αν ο πρώτος μήνας του 2026 είχε πρόσωπο, αυτό θα ήταν οι viral στιγμές του Σον Πεν στις Χρυσές Σφαίρες
- Σουηδία: Η υπηρεσία πληροφοριών προειδοποιεί για αυξανόμενες ξένες απειλές – «Δεν είναι μόνο η Ρωσία…»
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:
Στα σκαριά νέα ενεργειακή συμφωνία
Σούπερ επένδυση Νο 2
• Μετά το deal με το αμερικανικό LNG, η Ελλάδα πύλη εισόδου και για τη μεταφορά πράσινης ενέργειας από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη
• Η χάραξη του νέου ενεργειακού διαδρόμου (Saudi Greek Interconnector) αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του β’ τριμήνου του 2026
===========
Από τις τράπεζες
Προσφορές και μπόνους για τους συνταξιούχους
Για να προσελκύσουν τους λογαριασμούς μισθοδοσίας τους
===========
Στα μπλόκα…
…στο Μαξίμου
• Τι επιπλέον δίνει η κυβέρνηση, πώς θα αντιδράσουν οι σκληροί
===========
Πόρισμα
Ανησυχία και για νέα μπλακάουτ
• Οι εμπειρογνώμονες δεν αποκλείουν να επαναληφθεί το «κρασάρισμα» των συστημάτων στο FIR Αθηνών
===========
Ψευδομαρτυρία
Τελεσίδικη η καταδίκη για Novartis
• Τίτλοι τέλους για το υποτιθέμενο «μεγαλύτερο σκάνδαλο της χώρας»
===========
Πολιτικό παρασκήνιο
Παραιτήθηκε η Καρυστιανού από τον Σύλλογο Τεμπών
Τι κρύβεται πίσω από τη ρωσική επίθεση στον Βαρθολομαίο
===========
Ιράν
Με το δάχτυλο στη σκανδάλη από χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες
===========
Δεκαετές ομόλογο
Ζητούσαμε 4 δισ. ευρώ, μας έδιναν 50 δισ. ευρώ
===========
Νέες τάσεις
Ερχεται η Barbie της συμπερίληψης
===========
Ερευνα
40% των Αμερικανών δεν διαβάζουν τίποτα
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Τα ντέρμπι του Κυπέλλου και τα 100 ματς του Μεντιλίμπαρ
ΑΕΚ – ΟΦΗ
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
ΠΑΟ – Αρης
ΠΑΟ – Ολυμπιακός 2-3
Ερυθρόλευκο το σούπερ καπ του βόλεϊ με τρομερή ανατροπή
- Ιράν: Κατηγορεί τον Τραμπ ενθαρρύνει την πολιτική αποσταθεροποίηση και υποκινεί τη βία
- Χιλή: Αθώωσαν τον αστυνομικό που πυροβόλησε και τύφλωσε διαδηλωτή στις μεγάλες κινητοποιήσεις το 2019
- Βουλγαρία: Αύξηση 184% στον κύκλο εργασιών του Χρηματιστηρίου, μετά την υιοθέτηση του ευρώ
- Πώς μπορούν να παραχθούν περισσότερα τρόφιμα – Μια έξυπνη ιδέα
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Σούπερ επένδυση Νο 2
- Starlink: Δωρεάν πρόσβαση στο Ιράν προσφέρει ο Μασκ
- Με αιχμές για κακή οικονομική διαχείριση το μέιλ του Συλλόγου για την παραίτηση Καρυστιανού – Ζητά επιστροφή τραπεζικών καρτών
- Ρωσικά «μυστήρια» στην Κύπρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις