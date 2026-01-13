sports betsson
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Μπαρτσελόνα υπογράφει νέο 10ετές συμβόλαιο με τη Euroleague – Ακολουθούν Ρεάλ και Φενέρ
Euroleague 13 Ιανουαρίου 2026 | 12:42

Η Μπαρτσελόνα υπογράφει νέο 10ετές συμβόλαιο με τη Euroleague – Ακολουθούν Ρεάλ και Φενέρ

Η Μπαρτσελόνα μένει στην Euroleague αφού θα υπογράψει νέο 10ετές συμβόλαιο με τη διοργάνωση και την ίδια στιγμή ακολουθούν κι άλλοι μέτοχοι.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ξυπνητήρι: Η αλλαγή που αξίζει να κάνουμε

Ξυπνητήρι: Η αλλαγή που αξίζει να κάνουμε

Spotlight

Η Μπαρτσελόνα μένει στην Euroleague, με την ισπανική ομάδα να υπογράφει νέο 10ετές συμβόλαιο και να ενημερώνει τη διοργάνωση ότι προτίθεται να ανανεώσει τη σύμβασή της γυρνώντας την πλάτη – προς το παρόν – στο NBA Europe.

Οι «μπλαουγκράνα» αν και δεν είχαν αποφασίσει για το τι μέλλει γενέσθαι με τη διοργάνωση καταστάλαξαν και μάλιστα όλα δείχνουν πως μετά την Μπαρτσελόνα, το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τις Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε, που δεν είχαν κλείσει συμφωνία.

Ο Λαπόρτα για το deal της Μπαρτσελόνα

Προσκεκλημένος σε εκδήλωση της εφημερίδας «La Vanguarida», ο ισχυρός άνδρας της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα τόνισε σχετικά: «Η άδεια της Euroleague λήγει τον Ιούνιο του 2026 και οι ομάδες που δεν θα την ανανεώσουν χάνουν τα δικαιώματά τους ως ιδρυτές. Έχουμε προτείνει να ανανεώσουμε μαζί τους, αλλά με την επιλογή να έχουμε ελευθερία κινήσεων σε περίπτωση που η πρόταση του NBA είναι επιτυχής».

Σε ερώτηση για το NBA Europe ο Ζοάν Λαπόρτα απάντησε: «Το NBA προτείνει συναντήσεις για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την πρόταση. Προς το παρόν, όλες αυτές οι συναντήσεις ακούγονται πολύ ελπιδοφόρες, αλλά δεν έχουμε ακόμη κάποια συγκεκριμένη πρόταση».

Πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι της EuroLeague είναι αισιόδοξοι ότι η απόφαση της Μπαρτσελόνα θα συμπαρασύρει και τη Ρεάλ αλλά και την κάτοχο του τροπαίου Φενέρμπαχτσε. Οι άδειες των τεσσάρων ομάδων που δεν έχουν υπογράψει ακόμη έχουν ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026.

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα στο Ισραήλ αναφέρουν ότι οκτώ συνολικά ομάδες έχουν υποβάλει αίτηση για την άδεια τύπου Α στη EuroLeague. Πρόκειται για την Παρτίζαν, τον Ερυθρό Αστέρα, τη Βίρτους Μπολόνια, τη Μονακό, τη Βαλένθια, την Dubai BC, τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Headlines:
Economy
Πληθωρισμός: Στο 2,6% διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο

Πληθωρισμός: Στο 2,6% διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξυπνητήρι: Η αλλαγή που αξίζει να κάνουμε

Ξυπνητήρι: Η αλλαγή που αξίζει να κάνουμε

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euroxx: Θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο και το 2026

Euroxx: Θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο και το 2026

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
On Field 13.01.26

Τσάμπι Αλόνσο: Το «τρελό» ποσό που κόστισε ο Ισπανός στη Ρεάλ και το εντυπωσιακό ποσοστό νικών του

Ο Τσάμπι Αλόνσο κόστισε στη Ρεάλ Μαδρίτης 24 εκατ. ευρώ για... 24 νίκες και έφυγε από τη «Βασίλισσα» ως αποτυχημένος παρότι κατέγραψε ένα από τα καλύτερα ποσοστά νικών στην ιστορία της!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 13.01.26

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη τον ΠΑΟΚ στον μονό νοκ-άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή στην οποία περιλαμβάνονται και οι Ποντένσε και Ροντινέι.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Η ειδική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν για τον Τζόουνς – Γιατί δεν παίζει στο Βελιγράδι
Euroleague 13.01.26

Η ειδική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν για τον Τζόουνς – Γιατί δεν παίζει στο Βελιγράδι

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό στην Καρδίτσα, όμως δεν θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι – Ποιος είναι ο λόγος που συμφώνησαν… άτυπα με την Παρτιζάν οι Ερυθρόλευκοι και γιατί μπορεί να «σπάσει».

Σύνταξη
Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό στο «4»: Ο «ντεφορμέ» Μήτογλου, ο Χουάντσο και ο… Χέιζ-Ντέιβις
Euroleague 13.01.26

Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό στο «4»: Ο «ντεφορμέ» Μήτογλου, ο Χουάντσο και ο… Χέιζ-Ντέιβις

Ο τραυματισμός και το ντεφορμάρισμα του Ντίνου Μήτογλου άνοιξαν τη συζήτηση για την απόκτηση παίκτη στον Παναθηναϊκό, ωστόσο το πρόβλημα είναι βαθύτερο στην πράσινη frontline.

Σύνταξη
Πώς μπορεί να απασχολήσει τη Euroleague ο τραυματίας Έξουμ: Όλες οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Euroleague 13.01.26

Πώς μπορεί να απασχολήσει τη Euroleague ο τραυματίας Έξουμ: Όλες οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Ντάντε Έξουμ αποτελεί έναν πολύ ιδιαίτερο παίκτη που έχει σοβαρό τραυματισμό, δεν υπολογίζεται στους Μάβερικς και τα σενάρια για το μέλλον του σε NBA και Euroleague δίνουν και παίρνουν…

Σύνταξη
Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)
Euroleague 12.01.26

Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)

Μια μέρα σαν σήμερα πριν από 6 χρόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέστρεψε στον Ολυμπιακό και από τότε κατακτά μόνο κορυφές. Τα πεπραγμένα του και η εικόνα της εξαετίας…

Σύνταξη
Ο Γουόρντ κι ένα σημαντικό σερί
On Field 10.01.26

Ο Γουόρντ κι ένα σημαντικό σερί

Τίποτε δεν είναι εύκολο στην Ευρωλίγκα, αλλά η τριάδα αγώνων που ακολουθεί μπορεί να προσφέρει ένα καλό σερί νικών στον Ολυμπιακό και ο Αμερικανός φόργουορντ μπορεί να προσφέρει πολλά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)
Euroleague 10.01.26

25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο βασιλιάς του off-ball και το απέδειξε άλλη μια φορά, αυτή τη φορά κόντρα στην Μπάγερν, ολοκληρώνοντας το ματς με 25 πόντους, μόλις μία ντρίμπλα και το βραβείο του MVP της αγωνιστικής στην… τσέπη του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκαν ως διαδηλώσεις στο Ιράν – Απίστευτη γκάφα στο δελτίο της ΕΡΤ
Ουπς 13.01.26

Τα επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκαν ως διαδηλώσεις στο Ιράν – Απίστευτη γκάφα στο δελτίο της ΕΡΤ

Την περασμένη Κυριακή το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ έδειξε εικόνες από τα επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Νοέμβριο ως διαδηλώσεις στο Ιράν. Και οι αντιδράσεις δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Σύνταξη
Ρωσία: Ποινική έρευνα για τον θάνατο εννέα βρεφών σε νοσοκομείο της Σιβηρίας
Κόσμος 13.01.26

Ποινική έρευνα για τον θάνατο εννέα βρεφών σε νοσοκομείο της Σιβηρίας

Το νοσοκομείο δήλωσε ότι έχει νοσηλεύσει 32 μωρά στη μονάδα εντατικής θεραπείας από την 1η Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων των 17, που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση με «σοβαρές ενδομήτριες λοιμώξεις»

Σύνταξη
Αγρότες: Στις 15:00 η συνάντηση Μητσοτάκη – «προθύμων», θολό αν και ποιους εκπροσωπούν – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή
Agro-in 13.01.26

Αγρότες: Στις 15:00 η συνάντηση Μητσοτάκη – «προθύμων», θολό αν και ποιους εκπροσωπούν – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των 25 ατόμων που θα συναντηθούν με τον κ. Μητσοτάκη, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν και ποιους τελικά εκπροσωπούν - Την ίδια ώρα οι αγωνιζόμενοι αγρότες κλείνουν δρόμους και τελωνεία και ετοιμάζονται για κλιμάκωση κόντρα στις απειλές για καταστολή και ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Δίκη Novartis: Ποινές φυλάκισης 25 και 28 μηνών με αναστολή σε Δεσταμπασίδη και Μαραγγέλη
Ελλάδα 13.01.26

Δίκη Novartis: Ποινές φυλάκισης 25 και 28 μηνών με αναστολή σε Δεσταμπασίδη και Μαραγγέλη

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε στους κατηγορούμενους το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά τη πράξη, το οποίο και είχαν αιτηθεί νωρίτερα δια των συνηγόρων τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τσάμπι Αλόνσο: Το «τρελό» ποσό που κόστισε ο Ισπανός στη Ρεάλ και το εντυπωσιακό ποσοστό νικών του
On Field 13.01.26

Τσάμπι Αλόνσο: Το «τρελό» ποσό που κόστισε ο Ισπανός στη Ρεάλ και το εντυπωσιακό ποσοστό νικών του

Ο Τσάμπι Αλόνσο κόστισε στη Ρεάλ Μαδρίτης 24 εκατ. ευρώ για... 24 νίκες και έφυγε από τη «Βασίλισσα» ως αποτυχημένος παρότι κατέγραψε ένα από τα καλύτερα ποσοστά νικών στην ιστορία της!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Björk έχει ένα σχέδιο για να σώσει τη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ
Αντίσταση 13.01.26

Η Björk έχει ένα σχέδιο για να σώσει τη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ

Μετά τη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να έχει στρέψει την προσοχή της στη Γροιλανδία. Ωστόσο η Iσλανδή τραγουδίστρια Björk έχει μια λύση, σύμφωνα με άρθρο του Vanity Fair.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός: Η αποστολή για τον προημιτελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 13.01.26

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη τον ΠΑΟΚ στον μονό νοκ-άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή στην οποία περιλαμβάνονται και οι Ποντένσε και Ροντινέι.

Σύνταξη
Απεργία ταξί: Με καπνογόνα και κόρνες οδεύουν προς το υπουργείο Μεταφορών
Ελλάδα 13.01.26

Απεργία ταξί: Με καπνογόνα και κόρνες οδεύουν προς το υπουργείο Μεταφορών

Σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματά τους - Το ΣΑΤΑ προειδοποιεί πως «αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τα δίκαια αιτήματά μας, η απάντηση μας θα είναι σφοδρή, αγωνιστική και με μεγάλες εκπλήξεις».

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση κοπής πίτας του Ε.Β.Ε.Π.
Επιχειρηματικότητα 13.01.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση κοπής πίτας του Ε.Β.Ε.Π.

Ο Δήμαρχος Πειραιά συνεχάρη το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σημειώνοντας πως το Ε.Β.Ε.Π. αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας του Πειραιά.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Γιατί είναι σημαντική η κατάθεση Κομνόπουλου στη δίκη και η αφωνία της κυβέρνησης στις μαρτυρίες
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Υποκλοπές: Γιατί είναι σημαντική η κατάθεση Κομνόπουλου στη δίκη και η αφωνία της κυβέρνησης στις μαρτυρίες

Ο έμπορος όπλων Σταύρος Κομνόπουλος πρέπει να καταθέσει στη δίκη για τις υποκλοπές καθώς ήταν εκείνος που βοήθησε στο στήσιμο της Intellexa στην Ελλάδα και εταιρείες του πλήρωναν τα ενοίκια των Ισραηλινών συνεργατών της.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Επεισοδιακή η δίκη Κορκονέα στον Άρειο Πάγο
Ελλάδα 13.01.26

Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Επεισοδιακή η δίκη Κορκονέα στον Άρειο Πάγο

Ο εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου εισηγήθηκε να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης του κατηγορούμενου, πρόταση που αν γίνει δεκτή από τον Άρειο Πάγο θα επικυρωθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Την έχει μαγέψει η Γρατσία, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες»
Βίντεο 13.01.26

Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Την έχει μαγέψει η Γρατσία, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες»

Επίθεση στην Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε ο Νίκος Καραχάλιος λέγοντας ότι «έχει χάσει το μέτρο» ότι «λέει συνεχώς ψέματα» και ότι «δεν σκέφτεται λογικά»

Σύνταξη
Σε δίκτυο φορέων για την διαχείριση σοβαρών φαινομένων που απειλούν τα παιδιά εντάχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας
Ένωσαν δυνάμεις 13.01.26

Σε δίκτυο φορέων για την διαχείριση σοβαρών φαινομένων που απειλούν τα παιδιά εντάχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Στο Τοπικό Δίκτυο Φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την πρόληψη και τη διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά συμμετέχει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας.

Σύνταξη
«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του
Οικογενειακές ιστορίες 13.01.26

«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του

Αρκετά χρόνια προτού ο Ματ Ντέιμον συναντήσει τη Λουτσιάνα, όταν εκείνη είχε δει το Good Will Hunting για πρώτη φορά, «σκάλωσε» με τον Μπεν Άφλεκ. Στο τέλος παντρεύτηκε τον κολλητό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο