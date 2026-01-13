Η Μπαρτσελόνα υπογράφει νέο 10ετές συμβόλαιο με τη Euroleague – Ακολουθούν Ρεάλ και Φενέρ

Η Μπαρτσελόνα μένει στην Euroleague, με την ισπανική ομάδα να υπογράφει νέο 10ετές συμβόλαιο και να ενημερώνει τη διοργάνωση ότι προτίθεται να ανανεώσει τη σύμβασή της γυρνώντας την πλάτη – προς το παρόν – στο NBA Europe.

Οι «μπλαουγκράνα» αν και δεν είχαν αποφασίσει για το τι μέλλει γενέσθαι με τη διοργάνωση καταστάλαξαν και μάλιστα όλα δείχνουν πως μετά την Μπαρτσελόνα, το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τις Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε, που δεν είχαν κλείσει συμφωνία.

Ο Λαπόρτα για το deal της Μπαρτσελόνα

Προσκεκλημένος σε εκδήλωση της εφημερίδας «La Vanguarida», ο ισχυρός άνδρας της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα τόνισε σχετικά: «Η άδεια της Euroleague λήγει τον Ιούνιο του 2026 και οι ομάδες που δεν θα την ανανεώσουν χάνουν τα δικαιώματά τους ως ιδρυτές. Έχουμε προτείνει να ανανεώσουμε μαζί τους, αλλά με την επιλογή να έχουμε ελευθερία κινήσεων σε περίπτωση που η πρόταση του NBA είναι επιτυχής».

Σε ερώτηση για το NBA Europe ο Ζοάν Λαπόρτα απάντησε: «Το NBA προτείνει συναντήσεις για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την πρόταση. Προς το παρόν, όλες αυτές οι συναντήσεις ακούγονται πολύ ελπιδοφόρες, αλλά δεν έχουμε ακόμη κάποια συγκεκριμένη πρόταση».

Πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι της EuroLeague είναι αισιόδοξοι ότι η απόφαση της Μπαρτσελόνα θα συμπαρασύρει και τη Ρεάλ αλλά και την κάτοχο του τροπαίου Φενέρμπαχτσε. Οι άδειες των τεσσάρων ομάδων που δεν έχουν υπογράψει ακόμη έχουν ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026.

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα στο Ισραήλ αναφέρουν ότι οκτώ συνολικά ομάδες έχουν υποβάλει αίτηση για την άδεια τύπου Α στη EuroLeague. Πρόκειται για την Παρτίζαν, τον Ερυθρό Αστέρα, τη Βίρτους Μπολόνια, τη Μονακό, τη Βαλένθια, την Dubai BC, τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Χάποελ Ιερουσαλήμ.