Ο Πάντερ θέλει ανανέωση συμβολαίου: «Να μείνω για πολλά χρόνια στην Μπαρτσελόνα»

Ο Κέβιν Πάντερ αποτελεί τον ηγέτη της Μπαρτσελόνα τη φετινή σεζόν, με τον Τσάβι Πασκουάλ είναι ακόμη καλύτερος και οι μπλαουγκράνα προελαύνουν εδώ και μερικές εβδομάδες στη Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ μετά τους 43 πόντους κόντρα στην Μπασκόνια, πέτυχε άλλους 20 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, δείχνει ότι είναι σε απίθανη κατάσταση και πάει ακόμη και για το βραβείο του MVP της regular season στη Euroleague.

Μετά το ματς, ο Πάντερ παραχώρησε δηλώσεις και τόνισε πως: «Θέλω να μείνω στην Βαρκελώνη για πολλά ακόμη χρόνια. Εκατό τοις εκατό», είπε χαρακτηριστικά στους Τούρκους ρεπόρτερ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κέβιν Πάντερ:

«Στη Βαρκελώνη βρήκα παρηγοριά και ενθάρρυνση. Μου αρέσει η πόλη, το κλίμα της και η ενέργειά της που μου θυμίζουν τη Νέα Υόρκη. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι παντού. Όλα είναι υπέροχα. Όταν έχεις την μπάλα, πρέπει να σουτάρεις ή να κάνεις κάτι να συμβεί. Δεν μπορείς να είσαι αδύναμος ή εκφοβισμένος, αυτή είναι η νοοτροπία μου», κατέληξε ο Πάντερ.

To συμβόλαιό του εκπνέει το 2028, αλλά όπως φαίνεται εκείνος ήδη… ψήνεται για επέκταση. Η Μπαρτσελόνα, από τη δική της μεριά, δύσκολα θα του χαλούσε χατίρι, καθώς ο Αμερικανός διανύει την πιο ώριμη φάση της καριέρας του. Στα 32 του χρόνια, μετρά φέτος 15.9 πόντους, 1.9 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ και 1.2 κλεψίματα μέσο όρο στην Euroleague.