Γιατί ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο ο Πάντερ στους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα
Ο Κέβιν Πάντερ εξήγησε γιατί έδειξε το μεσαίο του δάχτυλο στους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα, γεγονός το οποίο σήκωσε αρκετή κουβέντα
- Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο σε τροχαίο
- Τον ξυλοκόπησε στη μέση του δρόμου για να αποσύρει μήνυση εις βάρος του - Ο δράστης συνελήφθη
- Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τη Ρόδο - Έπεσαν δέντρα, έσπασαν κάβοι κρουαζιερόπλοιου
- Ο Βασιλιάς Κάρολος βγάζει σε δημοπρασία χριστουγεννιάτικες κάλτσες
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με σκορ 89-79 του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι για τη 14η αγωνιστική της regular season της Euroleague, με τον Κέβιν Πάντερ να εξελίσσεται σε κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς.
Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ ύψωσε το μεσαίο του δάχτυλο στους Σέρβους οπαδούς, προκαλώντας αρκετή ένταση στην κερκίδα του γηπέδου.
Τι είπε ο Πάντερ για το περιστατικό στο Βελιγράδι
Ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε στο σερβικό «SportKlub» και εξήγησε γιατί αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο, λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα στο Βελιγράδι.
Όπως τόνισε, η χειρονομία ήταν αποτέλεσμα όσων είχε ήδη ακούσει από την εξέδρα: «Οι άνθρωποι φώναζαν συνεχώς το όνομά μου και μου έλεγαν τρελά πράγματα», είπε αρχικά.
Ο δημοσιογράφος, Σάσα Όζμο τον ρώτησε τι ακριβώς του είπαν, με τον Πάντερ να απαντά κοφτά: «Ξέρετε τι μου είπαν. Όλοι το ξέρουν. Δεν χρειάζεται να το πω μπροστά στην κάμερα».
- Live streaming: Ολυμπιακός – ΓΣ Περιστερίου
- Μπενίτεθ: «Πρέπει να προσεγγίσουμε με τη σωστή νοοτροπία τα παιχνίδια – Να μην κάνουμε ανόητα λάθη»
- Ο Μάικλ Τζόρνταν σε νομική μάχη με τη NASCAR
- Ολυμπιακός: Έχουν απομείνει λιγότερα από 800 εισιτήρια – Πάει για sold out και το ματς με τον ΟΦΗ
- Γιατί ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο ο Πάντερ στους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα
- To NBA γλιστράει στον… λάθος δρόμο με τα νέα λαμπερά παρκέ του
- Ρεάλ Σοσιεδάδ: Πρόληψη τραυματισμών με τεχνολογία κβαντικής έμπνευσης
- Mπαρτσελόνα: Το νέο λούτρινο της μασκότ CAT «εξαφανίστηκε» σε χρόνο-ρεκόρ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις