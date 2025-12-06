Γιατί ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο ο Πάντερ στους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με σκορ 89-79 του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι για τη 14η αγωνιστική της regular season της Euroleague, με τον Κέβιν Πάντερ να εξελίσσεται σε κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ ύψωσε το μεσαίο του δάχτυλο στους Σέρβους οπαδούς, προκαλώντας αρκετή ένταση στην κερκίδα του γηπέδου.

Τι είπε ο Πάντερ για το περιστατικό στο Βελιγράδι

Ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε στο σερβικό «SportKlub» και εξήγησε γιατί αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο, λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα στο Βελιγράδι.

Όπως τόνισε, η χειρονομία ήταν αποτέλεσμα όσων είχε ήδη ακούσει από την εξέδρα: «Οι άνθρωποι φώναζαν συνεχώς το όνομά μου και μου έλεγαν τρελά πράγματα», είπε αρχικά.

Ο δημοσιογράφος, Σάσα Όζμο τον ρώτησε τι ακριβώς του είπαν, με τον Πάντερ να απαντά κοφτά: «Ξέρετε τι μου είπαν. Όλοι το ξέρουν. Δεν χρειάζεται να το πω μπροστά στην κάμερα».