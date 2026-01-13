Επίθεση φιλίας – Πρόσωπο του Τραμπ επέλεξε η Meta για νέο της πρόεδρο

Στην προσπάθειά του να καλοπιάσει τον Ντόναλντ Τραμπ ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ εντάσσει στην Meta πιστούς στον αμερικανό πρόεδρο Ρεπουμπλικανούς. Στο πλαίσιο αυτό, η Meta ενέταξε ως πρόεδρο και αντιπρόεδρο με επίκεντρο τις επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης την Ντίνα Πάουελ Μακόρμικ, η οποία έχει διατελέσει ανώτερη αξιωματούχος στην πρώτη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Πάουελ Μακόρμικ, η οποία πέρασε 16 χρόνια σε ανώτερες θέσεις στην Goldman Sachs, εντάσσεται στην ομάδα διοίκησης του τεχνολογικού γίγαντα, αφού εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο πέρυσι. Ήταν αναπληρώτρια σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ στην πρώτη του θητεία και υπηρέτησε επίσης στην κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους.

Ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Ζάκερμπεργκ δήλωσε ότι η Πάουελ Μακόρμικ θα συνεργαστεί με τους υπάρχοντες διευθυντές Σάντος Τζαναρντάν και Ντάνιελ Γκρος σε μια νέα πρωτοβουλία που ονομάζεται «Meta Compute» και επικεντρώνεται στην κατασκευή «εκατοντάδων γιγαβάτ» υποδομής τεχνητής νοημοσύνης τις επόμενες δεκαετίες.

Μετά την εκλογική νίκη του Τραμπ το 2024, ο Ζάκερμπεργκ φλερτάρει δημόσια τον πρόεδρο, προσλαμβάνοντας Ρεπουμπλικανούς συμμάχους σε κρίσιμες θέσεις. Εσωτερικά, ο Ρεπουμπλικανός Τζόελ Κάπλαν προήχθη σε επικεφαλής παγκόσμιων υποθέσεων. Η Ντάνα Γουάιτ, διευθύνουσα σύμβουλος του Ultimate Fighting Championship και στενός φίλος του Τραμπ, διορίστηκε επίσης στο διοικητικό συμβούλιο της Meta, όπως και η Πάουελ ΜακΚόρμικ.

Ο διορισμός του σημαίνοντος τραπεζικού στελέχους στον νέο στρατηγικό ρόλο έρχεται καθώς ο Ζάκερμπεργκ επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια στο στοίχημά του για την οικοδόμηση «προσωπικής υπερ-νοημοσύνης» για να ανταγωνιστεί τους αντιπάλους του στην Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως η OpenAI και η Google.

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς του, έχει αυξήσει τις δαπάνες του Meta σε δαπανηρές υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης και συμφωνίες, ενώ παρουσιάζει τις μετακινήσεις στον Λευκό Οίκο ως πιθανό όφελος για την οικονομία των ΗΠΑ.

Η Meta και οι ενεργειακές απαιτήσεις

Εν τω μεταξύ, η εταιρεία αποσύρει επενδύσεις σε άλλους τομείς, όπως τις ζημιογόνες προσπάθειές της να δημιουργήσει ένα «μετασύμπαν» γεμάτο με άβαταρ.

Ο Ζάκερμπεργκ σχεδιάζει αυτή την εβδομάδα να περικόψει περίπου το 10% των θέσεων εργασίας στο τμήμα Reality Labs της Meta, το οποίο επιβλέπει την ανάπτυξη των συσκευών εικονικής πραγματικότητας και άλλων πρωτοβουλιών του metaverse, σύμφωνα με τους FT.

Η Meta ανέφερε ότι η Πάουελ ΜακΚόρμικ θα βοηθήσει στη διαχείριση των κέντρων δεδομένων και των ενεργειακών επενδύσεων. Θα «ηγηθεί επίσης μιας προσπάθειας για την οικοδόμηση νέων στρατηγικών κεφαλαιακών συνεργασιών και την εύρεση καινοτόμων τρόπων για την επέκταση της μακροπρόθεσμης επενδυτικής μας ικανότητας». Η εταιρεία «δημιουργεί το τεράστιο φυσικό και οικονομικό μοντέλο που θα τροφοδοτήσει την επόμενη δεκαετία της πληροφορικής», πρόσθεσε.

Ο Ζάκερμπεργκ δήλωσε στο Threads ότι, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Meta Compute, η Πάουελ ΜακΚόρμικ θα εργαστεί επίσης για «συνεργασία με κυβερνήσεις και κράτη για την κατασκευή, ανάπτυξη, επένδυση και χρηματοδότηση της υποδομής της Meta».

Πέρυσι, η εταιρεία άρχισε να πραγματοποιεί σύνθετες οικονομικές συναλλαγές για να πληρώσει για τα κέντρα δεδομένων και τα τσιπ που θα τροφοδοτούν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της, αξιοποιώντας τις αγορές εταιρικών ομολόγων και τους ιδιώτες πιστωτές.

Η Meta ανακοίνωσε συμφωνίες την περασμένη εβδομάδα με δύο νεοσύστατες εταιρείες πυρηνικής ενέργειας, την Oklo και την TerraPower, για να βοηθήσει στην επέκταση της στην ενεργοβόρα Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο Κρις Ράιτ, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, αποκάλυψε τη συμφωνία.

Ο Τραμπ χαιρέτισε τον διορισμό της Πάουελ Μακόρμικ, η οποία είναι παντρεμένη με τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή της Πενσυλβάνια και πρώην στέλεχος της Bridgewater, Ντέιβ Μακόρμικ.

Ο Ζάκερμπεργκ δήλωσε επίσης στο Threads ότι ο Γκρος, επιχειρηματίας και επενδυτής Τεχνητής Νοημοσύνης, τον οποίο προσέλαβε το περασμένο καλοκαίρι, θα ηγηθεί μιας νέας ομάδας που θα διερευνά πώς η εταιρεία θα πρέπει να σχεδιάσει την υπολογιστική της ικανότητα μακροπρόθεσμα, καθώς και τις συνεργασίες με τους προμηθευτές ενέργειας.

Πηγή: OT.gr