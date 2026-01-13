Καλάβρυτα: Έκρηξη σε οικία από μηχάνημα οξυγόνου – Τραυματίστηκε 85χρονος
Ο άνδρας υπέστη εγκαύματα στον θώρακα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αρχικά στα Καλάβρυτα και στη συνέχεια στο Ρίο
Έκρηξη σε μηχάνημα παροχής οξυγόνου σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε οικία στα Καλάβρυτα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 85χρονου άνδρα.
Στο σημείο έσπευσαν όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαβρύτων, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ.
Σύμφωνα με το kalavrytanews.com στην οικία διέμεναν δύο άτομα. Ο 85χρονος υπέστη εγκαύματα και αρχικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο φέρει εγκαύματα στη θωρακική χώρα.
