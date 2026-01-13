Καλάβρυτα: Έκρηξη σε οικία από μηχάνημα οξυγόνου – Τραυματίστηκε 85χρονος

Έκρηξη σε μηχάνημα παροχής οξυγόνου σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε οικία στα Καλάβρυτα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 85χρονου άνδρα.

Στο σημείο έσπευσαν όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαβρύτων, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με το kalavrytanews.com στην οικία διέμεναν δύο άτομα. Ο 85χρονος υπέστη εγκαύματα και αρχικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο φέρει εγκαύματα στη θωρακική χώρα.