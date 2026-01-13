magazin
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Αλέξανδρος Μπουρδούμης: «Οδεύω στα 50, δεν κάθομαι να ψαχτώ όπως ήμουν πιτσιρικάς»
Αλέξανδρος Μπουρδούμης: «Οδεύω στα 50, δεν κάθομαι να ψαχτώ όπως ήμουν πιτσιρικάς»

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης αποκαλύπτει πως είναι η προσωπική του ζωή μετά το διαζύγιο.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή του ALPHA «Happy Day» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε πως κυλά η ζωή του μετά το διαζύγιο με τη Λένα Δροσάκη αλλά και για την αδυναμία που έχει στον γιο του Αναστάση.

Ο ηθοποιός επέστρεψε τηλεοπτικά στη σειρά, «Το σόι σου» στο ίδιο τηλεοπτικό σταθμό, ενώ θεατρικά θα βρίσκεται στην παράσταση «Όλα Λάθος» στο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης.

Η σχέση με τον γιο του μετά το διαζύγιο

«Έχουμε αναπτύξει μια ωραία σχέση θέλω να πιστεύω. Συζητάμε, λέμε τα δικά μας, κάνουμε τα δικά μας. Είμαστε πολύ της βόλτας και της εκδρομής. Προσπαθώ να είμαι δίπλα του. Είμαι υπερπροστατευτικός κάποιες φορές και με το παραπάνω.

Πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα και εξελίσσονται», ανέφερε για τον γιο του, Αναστάση που είναι η κύρια προτεραιότητά του.

Αλέξανδρος Μπουρδούμης: «Δεν ψάχνω κάτι»

«Δεν κρύβω τίποτα γιατί να κρύψω; Η ζωή τα φέρνει και κουμπώνουν τα πράγματα.

Η ζωή τώρα είναι μετά την καταιγίδα που ήταν δυνατή γιατί ήρθαν διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή μας», είπε αρχικά και συνέχισε: «Δεν ψάχνω κάτι. Οδεύω κοντά στα 50, δεν κάθομαι να ψαχτώ όπως ήμουν πιτσιρικάς.

Το βασικό είναι να υπάρχει κατανόηση. Μην ξεχνάς έχω κι ένα παιδί».

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2,6% διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο

Πληθωρισμός: Στο 2,6% διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο

Economy
Ελληνικό 10ετές ομόλογο: Προσφορές πάνω από 51 δισ. ευρώ

Ελληνικό 10ετές ομόλογο: Προσφορές πάνω από 51 δισ. ευρώ

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του
Οικογενειακές ιστορίες 13.01.26

«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του

Αρκετά χρόνια προτού ο Ματ Ντέιμον συναντήσει τη Λουτσιάνα, όταν εκείνη είχε δει το Good Will Hunting για πρώτη φορά, «σκάλωσε» με τον Μπεν Άφλεκ. Στο τέλος παντρεύτηκε τον κολλητό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση
Άφαντος 13.01.26

Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση

Η αστυνομία του Αλμπουκέρκε επιβεβαίωσε στο People ότι συνεργάζεται με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τίμοθι Μπάσφιλντ, την ώρα που η σύζυγός του, η ηθοποιός Μελίσα Γκίλμπερτ έχει απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς της στα σόσιαλ μίντια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με τη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα -Τι δηλώνει για την ανακαίνιση
Fizz 13.01.26

Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με τη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα -Τι δηλώνει για την ανακαίνιση

Η Άννα Βίσση έτοιμη για το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα. Τι απαντά στις φήμες που τη θέλουν να σταματά το τραγούδι και στα ερωτήματα για το μέχρι πότε θα συνεχίσει να τραγουδά.

Σύνταξη
Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons
5άστερο κανείς; 13.01.26

Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons

Σύμφωνα με το «Variety», οι επισκέπτες του White Lotus θα κατευθυνθούν στο Château de La Messardière στο Saint-Tropez της Côte d’Azur, ως έναν από τους πολλούς χώρους γυρισμάτων για την 4η σεζόν του White Lotus.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το νέο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον ακολουθεί ένα κορίτσι «που αγαπάει τα πάρτυ»
Iconic 13.01.26

Το νέο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον ακολουθεί ένα κορίτσι «που αγαπάει τα πάρτυ»

«Η μουσική της έσωσε τη ζωή μετά την κακοποίηση που υπέστη τόσο κατά τη διάρκεια της δύσκολης εφηβείας της όσο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης», αναφέρει η σύνοψη του νέου ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον.

Σύνταξη
«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» – Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026
Κουλ 12.01.26

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» - Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026

Οι πιο αστείες ατάκες και οι συγκινητικές στιγμές από τις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού της παρουσιάστριας Νίκι Γκλέιζερ «μια σέξι δερμάτινη τσάντα» αναφερόμενη στον Σον Πεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;
Χάνει η μάνα το παιδί... 12.01.26

Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;

Εδώ και λίγες ώρες μια περίεργη θεωρία έχει κάνει την εμφάνισή της στα media και υποστηρίζει ότι ο «Νονός» Μάρλον Μπράντο είναι ο βιολογικός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον, Μπίγκι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»
Αναλογίες 12.01.26

Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»

«Τη δεκαετία του '90 έφτιαχνα ρούχα για τη Γκουίνεθ» λέει στο People o γνωστός σχεδιαστής μόδας Ισαάκ Μιζράχι για τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Marty Supreme».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν
«Είναι τιμή μου» 12.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν

«Ήμουν ενθουσιασμένη με αυτή την ταινία και πραγματικά θα έπρεπε να είχα πάρει τη δουλειά», είπε χαριτολογώντας η Τζένιφερ Λόρενς, αναφερόμενη σε έναν ρόλο που τελικά ανέλαβε η φίλη της, Έμα Στόουν.

Σύνταξη
O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»
«Μια ιδέα» 11.01.26

O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»

Κατά την απονομή του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού στον Νόα Γουάιλ στα AARP Movies for Grownups Awards, ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα αστείο που αναφερόταν στον τίτλο «Ο πιο σέξι άντρας» του περιοδικού People.

Σύνταξη
«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» – Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995
«Μπαμπά!» 11.01.26

«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» - Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995

Στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» προβλήθηκε ένα βίντεο από το μακρινό 1995, όπου είχαν βρεθεί στο Ενώπιος Ενωπίω η Ειρήνη Παπά και ο Φρέντυ Γερμανός, συζητώντας χωρίς να συνενοηθούν ιδιαίτερα ωστόσο - Η Ναταλία Γερμανού πήρε θέση.

Σύνταξη
Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για παιδική κακοποίηση στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λίγo πριν το ένταλμα σύλληψης του συζύγου της
«Νιώθω αηδιασμένη» 11.01.26

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για παιδική κακοποίηση στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λίγo πριν το ένταλμα σύλληψης του συζύγου της

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για τη δική της εμπειρία κακοποίησης στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες εβδομάδες πριν εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον σύζυγό της, Τίμοθι Μπάσφιλντ, για δύο κατηγορίες σεξουαλικής επαφής με ανήλικο και μία κατηγορία κακοποίησης παιδιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνελήφθη ο Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων – Οι προκλητικές δηλώσεις του
«Δεν υπήρχε πρωτόκολλο» 11.01.26

Συνελήφθη ο Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων – Οι προκλητικές δηλώσεις του

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ εξέδωσαν οι Αρχές του Νέου Μεξικού, έπειτα από καταγγελίες δύο ανήλικων παιδικών ηθοποιών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται δηλώσεις του για έλλειψη πρωτοκόλλου σωματικής επαφής με παιδιά στο πλατό της The Cleaning Lady

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι συμβαίνει όταν ποντίκια εργαστηρίου απελευθερώνονται στο λιβάδι
Επιστροφή στη φύση 13.01.26

Τι συμβαίνει όταν ποντίκια εργαστηρίου απελευθερώνονται στο λιβάδι

Τα ποντίκια απελευθερώθηκαν από το άγχος που είχαν αναπτύξει στο εργαστήριο, εύρημα που αναδεικνύει τη σημασία των πλούσιων ερεθισμάτων και των προκλήσεων για την ψυχική υγεία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ξύλο σε αγώνα πρωταθλήματος Νέων στην Ισπανία – Εισέβαλαν στο γήπεδο και οι γονείς! (vids)
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Ξύλο σε αγώνα πρωταθλήματος Νέων στην Ισπανία – Εισέβαλαν στο γήπεδο και οι γονείς! (vids)

Ντροπιαστικές εικόνες για το ισπανικό ποδόσφαιρο σε αγώνα ομάδων νέων στη Γρανάδα, όταν ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε ρινγκ μετά από συμπλοκή των παικτών και την ταυτόχρονη είσοδο των γονιών στον αγωνιστικό χώρο...

Σύνταξη
Τα επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκαν ως διαδηλώσεις στο Ιράν – Απίστευτη γκάφα στο δελτίο της ΕΡΤ
Ουπς 13.01.26

Τα επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκαν ως διαδηλώσεις στο Ιράν – Απίστευτη γκάφα στο δελτίο της ΕΡΤ

Την περασμένη Κυριακή το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ έδειξε εικόνες από τα επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Νοέμβριο ως διαδηλώσεις στο Ιράν. Και οι αντιδράσεις δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Σύνταξη
Ρωσία: Ποινική έρευνα για τον θάνατο εννέα βρεφών σε νοσοκομείο της Σιβηρίας
Κόσμος 13.01.26

Ποινική έρευνα για τον θάνατο εννέα βρεφών σε νοσοκομείο της Σιβηρίας

Το νοσοκομείο δήλωσε ότι έχει νοσηλεύσει 32 μωρά στη μονάδα εντατικής θεραπείας από την 1η Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων των 17, που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση με «σοβαρές ενδομήτριες λοιμώξεις»

Σύνταξη
Αγρότες: Στο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των «προθύμων» για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή
Agro-in 13.01.26 Upd: 15:00

Αγρότες: Στο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των «προθύμων» για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των 25 ατόμων που θα συναντηθούν με τον κ. Μητσοτάκη, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν και ποιους τελικά εκπροσωπούν - Την ίδια ώρα οι αγωνιζόμενοι αγρότες κλείνουν δρόμους και τελωνεία και ετοιμάζονται για κλιμάκωση κόντρα στις απειλές για καταστολή και ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Δίκη Novartis: Ποινές φυλάκισης 25 και 28 μηνών με αναστολή σε Δεσταμπασίδη και Μαραγγέλη
Ελλάδα 13.01.26

Δίκη Novartis: Ποινές φυλάκισης 25 και 28 μηνών με αναστολή σε Δεσταμπασίδη και Μαραγγέλη

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε στους κατηγορούμενους το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά τη πράξη, το οποίο και είχαν αιτηθεί νωρίτερα δια των συνηγόρων τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τσάμπι Αλόνσο: Το «τρελό» ποσό που κόστισε ο Ισπανός στη Ρεάλ και το εντυπωσιακό ποσοστό νικών του
On Field 13.01.26

Τσάμπι Αλόνσο: Το «τρελό» ποσό που κόστισε ο Ισπανός στη Ρεάλ και το εντυπωσιακό ποσοστό νικών του

Ο Τσάμπι Αλόνσο κόστισε στη Ρεάλ Μαδρίτης 24 εκατ. ευρώ για... 24 νίκες και έφυγε από τη «Βασίλισσα» ως αποτυχημένος παρότι κατέγραψε ένα από τα καλύτερα ποσοστά νικών στην ιστορία της!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Björk έχει ένα σχέδιο για να σώσει τη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ
Αντίσταση 13.01.26

Η Björk έχει ένα σχέδιο για να σώσει τη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ

Μετά τη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να έχει στρέψει την προσοχή της στη Γροιλανδία. Ωστόσο η Iσλανδή τραγουδίστρια Björk έχει μια λύση, σύμφωνα με άρθρο του Vanity Fair.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός: Η αποστολή για τον προημιτελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 13.01.26

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη τον ΠΑΟΚ στον μονό νοκ-άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή στην οποία περιλαμβάνονται και οι Ποντένσε και Ροντινέι.

Σύνταξη
Απεργία ταξί: Με καπνογόνα και κόρνες οδεύουν προς το υπουργείο Μεταφορών
Ελλάδα 13.01.26

Απεργία ταξί: Με καπνογόνα και κόρνες οδεύουν προς το υπουργείο Μεταφορών

Σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματά τους - Το ΣΑΤΑ προειδοποιεί πως «αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τα δίκαια αιτήματά μας, η απάντηση μας θα είναι σφοδρή, αγωνιστική και με μεγάλες εκπλήξεις».

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση κοπής πίτας του Ε.Β.Ε.Π.
Επιχειρηματικότητα 13.01.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση κοπής πίτας του Ε.Β.Ε.Π.

Ο Δήμαρχος Πειραιά συνεχάρη το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σημειώνοντας πως το Ε.Β.Ε.Π. αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας του Πειραιά.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Γιατί είναι σημαντική η κατάθεση Κομνόπουλου στη δίκη και η αφωνία της κυβέρνησης στις μαρτυρίες
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Υποκλοπές: Γιατί είναι σημαντική η κατάθεση Κομνόπουλου στη δίκη και η αφωνία της κυβέρνησης στις μαρτυρίες

Ο έμπορος όπλων Σταύρος Κομνόπουλος πρέπει να καταθέσει στη δίκη για τις υποκλοπές καθώς ήταν εκείνος που βοήθησε στο στήσιμο της Intellexa στην Ελλάδα και εταιρείες του πλήρωναν τα ενοίκια των Ισραηλινών συνεργατών της.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Επεισοδιακή η δίκη Κορκονέα στον Άρειο Πάγο
Ελλάδα 13.01.26

Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Επεισοδιακή η δίκη Κορκονέα στον Άρειο Πάγο

Ο εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου εισηγήθηκε να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης του κατηγορούμενου, πρόταση που αν γίνει δεκτή από τον Άρειο Πάγο θα επικυρωθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Την έχει μαγέψει η Γρατσία, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες»
Βίντεο 13.01.26

Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Την έχει μαγέψει η Γρατσία, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες»

Επίθεση στην Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε ο Νίκος Καραχάλιος λέγοντας ότι «έχει χάσει το μέτρο» ότι «λέει συνεχώς ψέματα» και ότι «δεν σκέφτεται λογικά»

Σύνταξη
Σε δίκτυο φορέων για την διαχείριση σοβαρών φαινομένων που απειλούν τα παιδιά εντάχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας
Ένωσαν δυνάμεις 13.01.26

Σε δίκτυο φορέων για την διαχείριση σοβαρών φαινομένων που απειλούν τα παιδιά εντάχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Στο Τοπικό Δίκτυο Φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την πρόληψη και τη διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά συμμετέχει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας.

Σύνταξη
