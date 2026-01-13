Αλέξανδρος Μπουρδούμης: «Οδεύω στα 50, δεν κάθομαι να ψαχτώ όπως ήμουν πιτσιρικάς»

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή του ALPHA «Happy Day» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε πως κυλά η ζωή του μετά το διαζύγιο με τη Λένα Δροσάκη αλλά και για την αδυναμία που έχει στον γιο του Αναστάση.

Ο ηθοποιός επέστρεψε τηλεοπτικά στη σειρά, «Το σόι σου» στο ίδιο τηλεοπτικό σταθμό, ενώ θεατρικά θα βρίσκεται στην παράσταση «Όλα Λάθος» στο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης.

Η σχέση με τον γιο του μετά το διαζύγιο

«Έχουμε αναπτύξει μια ωραία σχέση θέλω να πιστεύω. Συζητάμε, λέμε τα δικά μας, κάνουμε τα δικά μας. Είμαστε πολύ της βόλτας και της εκδρομής. Προσπαθώ να είμαι δίπλα του. Είμαι υπερπροστατευτικός κάποιες φορές και με το παραπάνω.

Πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα και εξελίσσονται», ανέφερε για τον γιο του, Αναστάση που είναι η κύρια προτεραιότητά του.

Αλέξανδρος Μπουρδούμης: «Δεν ψάχνω κάτι»

«Δεν κρύβω τίποτα γιατί να κρύψω; Η ζωή τα φέρνει και κουμπώνουν τα πράγματα.

Η ζωή τώρα είναι μετά την καταιγίδα που ήταν δυνατή γιατί ήρθαν διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή μας», είπε αρχικά και συνέχισε: «Δεν ψάχνω κάτι. Οδεύω κοντά στα 50, δεν κάθομαι να ψαχτώ όπως ήμουν πιτσιρικάς.

Το βασικό είναι να υπάρχει κατανόηση. Μην ξεχνάς έχω κι ένα παιδί».