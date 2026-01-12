magazin
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 23:37
Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κανείς δεν πέθανε ξανά όπως ο Ντέιβιντ Μπόουι
The Good Life 12 Ιανουαρίου 2026 | 22:15

Κανείς δεν πέθανε ξανά όπως ο Ντέιβιντ Μπόουι

Δέκα χρόνια πριν, ο Ντέιβιντ Μπόουι άφησε ως τελευταίο κληροδότημα μία τέχνη του θανάτου για τον 21ο αιώνα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Spotlight

Είχαν μόλις ξεκινήσει τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα να διαπραγματεύονται την εντυπωσιακή μουσική εμπειρία του Blackstar, του άλμπουμ που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ντέιβιντ Μπόουι στις 8 Ιανουαρίου του 2016, όταν μόλις δύο ημέρες μετά, ανακοινώθηκε ότι ο μεγαλύτερος ποπ καλλιτέχνης που περπάτησε ποτέ σ’ αυτόν τον πλανήτη είχε φύγει από τη ζωή.

Δέκα χρόνια αργότερα, διάστημα που πέρασε δυσανάλογα γρήγορα σε σχέση με την πραγματική διάρκειά του, ο θάνατός του ακόμα αποτελεί θέμα συζήτησης. Έχουν μεσολαβήσει ολόκληρες σειρές ντοκιμαντέρ, μία ταινία μυθοπλασίας, συναυλίες και τηλεοπτικά αφιερώματα με μουσικούς να αποτίουν τιμή στη ζωή και το έργο του και ένα μεγάλο πλήθος βιβλίων, κάποια εκ των οποίων χαρακτηριστικά αφιερωμένα στις τελευταίες του μέρες – ενδεικτικά, μόλις πριν λίγες ημέρες κυκλοφόρησε το Lazarus: The Second Coming of David Bowie του Βρετανού ιστορικού Αλεξάντερ Λάρμαν, με νέα στοιχεία για τις κινήσεις του στην πορεία προς το τέλος.

Δέκα χρόνια μετά, η δεκαετία που παρήλθε από τον θάνατό του αποτελεί κι αυτή έναν διακριτό κύκλο ειδήσεων. Κάμερες και κινητά στήνονται μπροστά στους οικείους του με σκοπό να θέσουν συν τω χρόνω τα ερωτήματα που δεν τέθηκαν τότε. Τα μιντιακά μνημόσυνα πλεονάζουν εν γένει, αλλά εδώ η βαρύτητα είναι λίγο διαφορετική: είναι σαν εκείνη την ημέρα, τη 10η Ιανουαρίου του 2016, να εφευρέθηκε ένα ξεχωριστό είδος πένθους, το οποίο έκτοτε προσπαθούμε να αναβιώσουμε στα διάφορα μήκη και πλάτη του κόσμου με κάθε διάσημη απώλεια.

Αυτές οι απόπειρες αποτυγχάνουν ξανά και ξανά. Κάποιες απώλειες φτάνουν πράγματι κοντά στο εύρος και την ένταση (όπως ίσως η πρόσφατη απώλεια του Ντέιβιντ Λιντς), αλλά είναι σαν η ίδια τους η επιτυχία στο να τραβήξουν την προσοχή του κόσμου να προδίδει και τη μεγάλη απόσταση που έχουν από το αρχέτυπο που προσπαθούν να μιμηθούν: Μοιάζει με το πένθος για τον Μπόουι και ως εκ τούτου, είναι σαν να υπενθυμίζει ότι η «αυθεντική» εμπειρία ενός τέτοιου πένθους, ήλθε και παρήλθε δέκα χρόνια πριν.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, η απομίμηση βγαίνει φτηνή. Καλλιτέχνες και άλλες διασημότητες αποδημούν και οι άνθρωποι που θέλουν να τιμήσουν το έργο τους, καθώς συνδέθηκαν με αυτό, επιτελούν το ίδιο δημόσιο τελετουργικό στα κοινωνικά δίκτυα και τα μέσα ενημέρωσης. Όμως συνέχεια, κάτι καταλήγει να λείπει σε σύγκριση με τη λάμψη εκείνων των πρώτων ημερών του 2016, με το αποτέλεσμα να βγαίνει θολωμένο. Ο θρήνος είναι ειλικρινής, αλλά είναι σαν η πραγματική λυτρωτική κραυγή που αγωνιά να εκφραστεί μέσα από τις πλατφόρμες και τον κώδικα, να πασχίζει να βγει χωρίς αποτέλεσμα, σαν τοκετός που όλες οι εξωτερικές περιστάσεις δηλώνουν ρητά ότι τον θεωρούν ανεπιθύμητο.

Μία εύκολη εξήγηση για την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου πένθους είναι ότι δεν υπήρξε ποτέ άλλο πρόσωπο με την οικουμενικότητα του Ντέιβιντ Μπόουι, τουλάχιστον στην εποχή που ήταν εφικτή αυτή η μαζική διασημότητα. Αποτέλεσε ένα διαφορετικό πρότυπο για τους σταρ, αυτό του ανθρώπου που με το ένα πόδι παρελαύνει στα τσαρτ και τραγουδιέται από μάζες ανθρώπων και με το άλλο, όχι απλά πατούσε στο έδαφος της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας, αλλά αποτελούσε οργανικό τμήμα της. Δίπολα όπως λαϊκό και ελίτ, χαμηλό και υψηλό, εξεζητημένο και μαζικό, καταργούνταν εμπράγματα. Και για να λέμε την αλήθεια, όσο κι αν στον 21ο αιώνα κανονικοποιήθηκε αυτή η φιγούρα του σταρ με τις πιο εξεζητημένες καλλιτεχνικές ανησυχίες, πάντα κάτι πρόδιδε ότι αυτές οι εξορμήσεις αποτελούσαν πολιτιστικό τουρισμό, ενώ και η ποπ διάστασή των σταρ που το επιχειρούσαν, ήταν λιγότερο ποπ από τον Μπόουι.

Κανείς ποτέ δεν περιπλανήθηκε ξανά στις διαφορετικές σφαίρες της τέχνης με τόσο παροιμιώδη και χαρακτηριστική άνεση. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι το κοντινότερο αντίστοιχο υπήρξε η Μαντόνα, η ρηξικέλευθη πορεία της οποίας, καίτοι υπαρκτή και σημαίνουσα, ωχριά μπροστά στον αριθμό και το μέγεθος των υπερβάσεων που πραγματοποίησε ο Μπόουι.

Το σημαντικότερο όμως δεν είναι ότι κανείς δεν έζησε όπως ο Μπόουι· είναι ότι κανείς δεν πέθανε όπως εκείνος.

«Παρά τη μαζική και έκδηλη θλίψη, ο Μπόουι είχε τον καλύτερο των θανάτων», γράφει στη συμπληρωμένη και αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου του, On Bowie, ο Βρετανός φιλόσοφος Σάιμον Κρίτσλι. «Αν υπήρξε ποτέ ένας “καλός” θάνατος μιας μείζονος προσωπικότητας του πολιτισμού, ένας αξιοπρεπής θάνατος, ήταν αυτός. Αν ένας θάνατος μπορεί να είναι έργο τέχνης, μία δήλωση συνεπής με την αισθητική ενός καλλιτέχνη, αυτό ήταν που συνέβη στις 10 Ιανουαρίου του 2016. Ο Μπόουι μετέτρεψε τον θάνατο σε τέχνη και την τέχνη σε θάνατο. Δεν πέθανε με τον χαζό θάνατο του ροκ σταρ στην ηλικία των εικοσιεπτά. Ούτε σιγόσβησε σε μία αχλή εθισμού, φθοράς και εξευτελισμού, αφήνοντας τους οπαδούς του να περιμαζέψουν τα θραύσματα μιας διαλυμένης ζωής. Αυτός ήταν ένας ευγενής θάνατος ευλογημένος με ιδιωτικότητα και με όλους τους οπαδούς του να ακούν το νέο του άλμπουμ».

Πράγματι, η ιδιωτικότητα υπήρξε καθοριστική στη διαχείριση της απώλειάς του. Ο θάνατος του Μπόουι ήρθε από το πουθενά, καθώς, όπως αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων, από το 2014, η διάγνωσή του με ηπατικό καρκίνο είχε παραμείνει μυστική, με εξαίρεση έναν πολύ στενό κύκλο φίλων και συνεργατών. Στην εποχή της απόλυτης διαφάνειας, ένας από τους διασημότερους σταρ του κόσμου είχε καταφέρει για ενάμιση χρόνο να κρύψει από τα φώτα της δημοσιότητας ότι πεθαίνει.

Ήταν μία πληροφορία άγνωστη ακόμα και στους μουσικούς με τους οποίους ηχογραφούσε το κύκνειο άσμα του, Blackstar. Θα το μάθαιναν μόνο σε στιγμή που η κατάσταση της υγείας του τον εμπόδιζε να ανταπεξέλθει στις ηχογραφήσεις.

Η κρυψίνοια αυτή άφηνε ένα αφηγηματικό κενό: ελλείψει μιας εξιστόρησης του θανάτου του Bowie, ήταν το ίδιο το τελευταίο του πόνημα, το Blackstar, που έμεινε να πει την ιστορία της φυγής. Αντί για μια διάφανη αποτύπωση της εμπειρίας της διάγνωσης, της εξέλιξης της νόσου, της πορείας των θεραπειών και της στάσης μπροστά στο τέλος, οι τελευταίες ημέρες του αποτυπώθηκαν με τη χαλιναγώγηση του σκοταδιού και του φωτός.

Η αφάνεια, η απόσυρση μιας διασημότητας από τη δημοσιότητα, είναι μία άμορφη σκοτεινιά που δηλώνει ότι κάτι αποκρύπτει. Προσκαλεί το ιντερνετικό κουτσομπολιό, τους παπαράτσι και τις κλειδαρότρυπες να φωτίσουν αυτό που είναι αθέατο, να τραβήξουν το πέπλο του και να αποκαλύψουν αυτό που τολμά να κρύβει από κάτω.

Αυτό το σκοτάδι που προσκαλεί το φως είναι ο ίδιος ο πυρήνας της διασημότητας, που κάνει τις μάζες των θεατών να επιθυμούν την αποκρυπτογράφησή, τη διαλεύκανση, τη γνώση εκεί που υπάρχει άγνοια. Γι’ αυτό, ένα συμβατικό άλμπουμ του Μπόουι με θέμα τον θάνατο, ευθέως δηλωμένο εξαρχής ως διαθήκη και πραγματεία περί θανάτου, ως διδακτικό κήρυγμα χωρίς μυστήριο, δεν θα λειτουργούσε το ίδιο αποτελεσματικά.

YouTube thumbnail

Το Blackstar, αντίθετα, προέβαλλε όσο περισσότερο μπορούσε τον μυστηριακό του χαρακτήρα. Σε κάθε πρώτη ανάγνωση, φαινόταν ακατάληπτο ως προς τις προθέσεις του. Ήταν ηχητικά πειραματικό, θεματικά βαρύ, πλαισιωμένο με λέξεις, ήχους και εικόνες που απέπνεαν θάνατο, που καταβύθιζαν τον ακροατή σε μία ατμόσφαιρα του θανάτου και -το σημαντικότερο- που μετέφεραν την ανάγκη για αποκρυπτογράφηση από το πρόσωπο στο έργο.

Με το Blackstar έφτιαξε ένα τέλος για τον σταρ μέσα στο έργο του. Έτσι, όταν πέθανε, η συζήτηση γύρω από τον θάνατό του αντιμετωπίστηκε με τις προσπάθειες να επεξηγηθούν τα προμηνύματα του τέλους μέσα στο Blackstar ως συνολικότερο έργο τέχνης: στις αμφισημίες των στίχων, στην εικονογραφία του -τόσο στο εξώφυλλο, όσο και στα βίντεο-, στην ολική ανανέωση του στυλ του σε τζαζ δρόμους με ηλεκτρονικό ηχόχρωμα, στους πολυάριθμους μυστικούς συμβολισμούς και τις αναφορές του, κάποιες εκ των οποίων πιο προφανείς από τις άλλες.

Δεν είδαμε τον Μπόουι στο νεκροκρέβατό του – τον είδαμε όμως κιόλας. Στο βίντεο του Lazarus, γερασμενο, με τον επίδεσμο με τα κουμπιά στη θέση των ματιών, δεμένο στο κρεβάτι του πόνου. Δεν βλέπουμε τις πραγματικές συνθήκες των τελευταίων στιγμών του, αλλά ένα avatar, μία επιμελημένη προσομοίωση, κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή της πλήρως διαφανούς διασημότητας.

Είναι κάτι που μας επιτρέπει να φανταστούμε, να αναζητήσουμε, να εικάσουμε και να αντιδράσουμε, να διαδράσουμε πιο σωστά. Κάτι με όλες τις ψευδαισθήσεις που καλλιεργεί η εποχή του διαδικτύου: ότι μπορούμε να ανακαλύψουμε το «αυθεντικό», αν αποκρυπτογραφήσουμε αρκετά την εικόνα – η οποία εικόνα, μέσα από αυτή την αποκρυπτογράφηση, παγιδεύει τόσο βαθιά και έντονα την προσοχή μας, που ξεχνάμε την ανάγκη μας για να δούμε την πραγματική πραγματικότητα.

Αν μία κάμερα είχε όντως καταγράψει τον Μπόουι στο κρεβάτι του πόνου, ο κύκλος ζωής της πιθανώς θα εξέπνεε σε λίγες ημέρες. Τώρα, βρισκόμαστε εδώ, δέκα χρόνια μετά κι ακόμα συζητάμε για το Blackstar.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Ενδοημερήσια ρεκόρ για S&P 500 – Dow, αδιαφορία επενδυτών για στοχοποίηση Πάουελ

Wall Street: Ενδοημερήσια ρεκόρ για S&P 500 – Dow, αδιαφορία επενδυτών για στοχοποίηση Πάουελ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

AGRO
Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

inWellness
inTown
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream magazin
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
«Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»: Πέθανε ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead
Music 11.01.26

«Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»: Πέθανε ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead

Ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead, πέθανε στα 78 του, μετά από προβλήματα στους πνεύμονες και διάγνωση καρκίνου. Λίγους μήνες πριν είχε δηλώσει: «Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H «Κύπρια» σύζυγος του Μπόουι, Άντζι – «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»
Άκαρδη 10.01.26

H «Κύπρια» σύζυγος του Μπόουι, Άντζι - «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»

Η πρώτη σύζυγος του Ντέιβιντ Μπόουι, η Άντζι, μεγαλωμένη στην Κύπρο, μίλησε το 2017 στους Times για την αμφιφυλοφιλία του ζευγαριού, τη ζωή μετά το θάνατο του και την εκούσια αποξένωσή της από τον γιο τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Δείτε την Γουινόνα Ράιντερ να ποζάρει με τα κόκκινα γυαλιά της, ενώ ο απείθαρχος A$AP Rocky συλλαμβάνεται
Το πάρτι συνεχίζεται 08.01.26

Δείτε την Γουινόνα Ράιντερ να ποζάρει με τα κόκκινα γυαλιά της, ενώ ο απείθαρχος A$AP Rocky συλλαμβάνεται

Πολλά τα μπλεξίματα με τον νόμο για τον A$AP Rocky στο νέο βίντεο κλιπ του single «Punk Rocky», ωστόσο, ο ράπερ από το Χάρλεμ δεν γεννήθηκε εχθές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA για να βάλει φρένο στην «AI σαβούρα»
Music 07.01.26

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA για να βάλει φρένο στην «AI σαβούρα»

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA σε στρατηγική συμφωνία που επιχειρεί να αλλάξει τους κανόνες της AI στη μουσική, δίνοντας έμφαση στους καλλιτέχνες, τον σεβασμό δικαιωμάτων και περιορισμό της «AI σαβούρας»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά
Music 06.01.26

Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Ντέιβιντ Μπόουι παραμένει παρών όχι ως ανάμνηση, αλλά ως εμπειρία. Ως ένας καλλιτέχνης που δεν χώρεσε ποτέ — και γι’ αυτό άνοιξε χώρο για όλους τους άλλους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Drake και Adin Ross στο στόχαστρο αγωγής: Κατηγορίες για «φούσκωμα» streams μέσω online καζίνο
Music 06.01.26

Drake και Adin Ross στο στόχαστρο αγωγής: Κατηγορίες για «φούσκωμα» streams μέσω online καζίνο

Ο Drake και ο γνωστός livestreamer Adin Ross κατηγορούνται σε ομαδική αγωγή στις ΗΠΑ ότι χρησιμοποίησαν χρήματα από online καζίνο για να «φουσκώσουν» τεχνητά τα streams του ράπερ, με το Stake να αρνείται κάθε εμπλοκή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Η πιο αξέχαστη μέρα της ζωής μου» – Κυκλοφορούν άγνωστες ηχογραφήσεις του Λουτσιάνο Παβαρότι από το Λάνγκολεν
The Lost Concert 04.01.26

«Η πιο αξέχαστη μέρα της ζωής μου» – Κυκλοφορούν άγνωστες ηχογραφήσεις του Λουτσιάνο Παβαρότι από το Λάνγκολεν

Τριάντα χρόνια μετά τη συναυλία-επιστροφή του στο Λάνγκολεν, κυκλοφορούν για πρώτη φορά οι ηχογραφήσεις της ιστορικής βραδιάς του Λουτσιάνο Παβαρότι το 1995, που σηματοδότησε την επιστροφή του στο φεστιβάλ όπου ξεκίνησαν όλα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Eurovision 2026: Απόψε παρουσιάζονται οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού
Sing for Greece 04.01.26

Eurovision 2026: Απόψε παρουσιάζονται οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού

Με την εκπομπή «Sing for Greece - Εθνικός Τελικός Eurovision 2026 - Οι Φιναλίστ», ξεκινά απόψε, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, η φετινή διαδρομή της Eurovision, με την πρώτη παρουσίαση των 28 υποψηφίων για την ελληνική εκπροσώπηση στη Βιέννη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: «Επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» χαρακτηρίζουν οι ΗΠΑ το ρωσικό πλήγμα με τον πύραυλο Ορέσνικ
Ουκρανία 13.01.26

ΗΠΑ: «Επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» η χρήση του Ορέσνικ

Η «εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ, που έχει τη δυνατότητα να φέρει πυρηνική κεφαλή» συνιστά «επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» του πολέμου στην Ουκρανία, καταγγέλλουν οι ΗΠΑ.

Σύνταξη
Χιόνια: Στην «κατάψυξη» η χώρα – Στα λευκά «ντύθηκαν» τα ορεινά – Δορυφορική εικόνα από το παγωμένο οροπέδιο Νευροκοπίου
Υπό το μηδέν 13.01.26

Στην «κατάψυξη» η χώρα - Στα λευκά «ντύθηκαν» τα ορεινά - Δορυφορική εικόνα από το παγωμένο οροπέδιο Νευροκοπίου

Κύμα πολικού ψύχους σαρώνει τη χώρα. Το θερμόμετρο έπεσε αρκετά κάτω από το μηδέν σε πολλές περιοχές. Ισχυρός παγετός στα ορεινά όπου οι ελάχιστες θερμοκρασίες κυμάνθηκαν μεταξύ των -10 και -15 βαθμών Κελσίου. Χιόνια και στην Πάρνηθα.

Σύνταξη
Η Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας –Μετά τον φόνο γυναίκας από πράκτορα της ICE
Στη Μινεάπολη 13.01.26

Η Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας –Μετά τον φόνο γυναίκας από πράκτορα της ICE

Η δολοφονία από πράκτορα της ICE, της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ κατηγόρησε για «εσωτερική πράξη τρομοκρατίας», έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ 4-1: Πρόκριση για τους «Reds» και τώρα Μπράιτον! – Αναλυτικά τα ζευγάρια στους «32»
FA Cup 13.01.26

Πρόκριση για τη Λίβερπουλ (4-1) και τώρα Μπράιτον! - Τα ζευγάρια στους «32»

Έχοντας τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ η Λίβερπουλ έφτασε πέρασε με 4-1 τη Μπάρνσλεϊ και προκρίθηκε στον 4ο γύρο γύρο του FA Cup και θα αντιμετωπίσει τη Μπράιτον. Τα ζευγάρια του 4ου γύρου.

Σύνταξη
Αγρότες: Σε διάλογο με τους «πρόθυμους» πάει η κυβέρνηση μετά το «μπλόκο» της Πανελλαδικής Επιτροπής
«Μπουρλότο» 12.01.26

Σε διάλογο με τους «πρόθυμους» πάει η κυβέρνηση μετά το «μπλόκο» της Πανελλαδικής Επιτροπής - Μπρα ντε φερ για γερά νεύρα

«Ναυάγησε» η συνάντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων με τον πρωθυπουργό. Επικοινωνιακή ντρίπλα της κυβέρνησης που κρατά «ζωντανό» τον διάλογο με τους αγρότες δεχόμενος στο Μαξίμου τους «προθύμους» που αποτελούν μειοψηφία του αγροτικού κινήματος. Αναπόφευκτη η σύγκρουση και η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων με την κυβέρνηση να… περιμένει στη γωνία όσους «θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ρεάλ Μαδρίτης: Η «AS» εξηγεί από πότε άρχισε η «φθορά» του Τσάμπι Αλόνσο στη «βασίλισσα»
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Ρεάλ Μαδρίτης: Η «AS» εξηγεί από πότε άρχισε η «φθορά» του Τσάμπι Αλόνσο στη «βασίλισσα»

Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα εξηγεί πως η Ρεάλ οδηγήθηκε στην απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από την τεχνική της ηγεσία: «Η απόλυσή του ήταν ουσιαστικά προδιαγεγραμμένη μετά την ήττα-σοκ από τη Θέλτα».

Σύνταξη
«Έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί» – Αιχμηρή ανακοίνωση του Συλλόγου για Καρυστιανού, που τώρα δηλώνει ότι δεν φεύγει
Ελλάδα 12.01.26

«Έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί» – Αιχμηρή ανακοίνωση του Συλλόγου για Καρυστιανού, που τώρα δηλώνει ότι δεν φεύγει

«Δεν θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των συγγενών του εγκλήματος των Τεμπών να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην σκληρή ανακοίνωση του Συλλόγου, μέσω της οποίας γνωστοποιεί ότι ζήτησε την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού. Παράτυπο το email, δεν παραιτούμαι δηλώνει τώρα η ίδια και ζητά γενική συνέλευση.

Σύνταξη
Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις
Ελλάδα 12.01.26

Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις

Η αλλαγή στο ωράριο των συγκεκριμένων σταθμών του Μετρό κρίθηκε απαραίτητη λόγω των εντατικών εργασιών που πραγματοποιούνται για την εγκατάσταση δικτύου 5G, αλλά και την αντικατάσταση σιδηροτροχιών.

Σύνταξη
Οι καλύτεροι γαστρονομικοί προορισμοί για το 2026, σύμφωνα με τον οδηγό Michelin
Δείπνο; 12.01.26

Οι καλύτεροι γαστρονομικοί προορισμοί για το 2026, σύμφωνα με τον οδηγό Michelin

Ο οδηγός Michelin δημοσίευσε τη λίστα με τους 16 καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς που αξίζει να επισκεφθούμε το 2026 - Από την Σαουδική Αραβία μέχρι την Ιταλία, ένα (νόστιμο) πιάτο δρόμος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο υπουργός Εξωτερικών Πρεβό καλεί τον Ιρανό πρέσβη για να εκφράσει τις ανησυχίες του Βελγίου
Βρυξέλλες 12.01.26

Ο υπουργός Εξωτερικών Πρεβό καλεί τον Ιρανό πρέσβη για να εκφράσει τις ανησυχίες του Βελγίου

Ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας, Μαξίμ Πρεβό, κάλεσε σήμερα τον πρεσβευτή του Ιράν στις Βρυξέλλες για να εκφράσει την έντονη ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση στη χώρα

Σύνταξη
Φασισμός, πετρέλαιο, αντίσταση, ζωή – Η γενεαλογία της οδύνης στη Λατινική Αμερική μέσα από 100 κλικ
Μάθημα ιστορίας 12.01.26

Φασισμός, πετρέλαιο, αντίσταση, ζωή – Η γενεαλογία της οδύνης στη Λατινική Αμερική μέσα από 100 κλικ

Η Λατινική Αμερική και η αιματοβαμμένη ιστορία της μέσα από το φωτογραφικό καλειδοσκόπιο του Βραζιλιάνου ιστορικού και δημοσιογράφου Πάουλο Αντόνιο Παραναγκουά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιαπωνία: Πέθανε η Ai, η ιδιοφυής χιμπατζής που άλλαξε όσα γνωρίζαμε για τη νοημοσύνη των πρωτευόντων
Ιαπωνία 12.01.26

Πέθανε η Ai, η ιδιοφυής χιμπατζής που άλλαξε όσα γνωρίζαμε για τη νοημοσύνη των πρωτευόντων

Η Ai, η θηλυκή χιμπατζής που εντυπωσίασε την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα με την ικανότητά της να αναγνωρίζει κινεζικούς χαρακτήρες, γράμματα και αριθμούς, πέθανε σε ηλικία 49 ετών στην Ιαπωνία

Σύνταξη
Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι
Απόφαση Μακρόν 12.01.26

Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι

Η υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρέν, είπε ότι «δεν τίθεται θέμα να αφήσουμε τη Γροιλανδία και τη Δανία μόνες τους να αντιμετωπίσουν τις φιλοδοξίες του Τραμπ».

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντραγκόφσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζεβ Λοτζ (vid)
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντραγκόφσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζεβ Λοτζ (vid)

Παίκτης της Βίτζεβ Λοτζ είναι κι επίσημα ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Ο Πολωνός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2029.

Σύνταξη
Γισραέλ Άινχορν: Το Ισραήλ εκδίδει ένταλμα σύλληψης σε βάρος πρώην συμβούλου του Νετανιάχου – Η σχέση του με την Ελλάδα
Κόσμος 12.01.26

Γισραέλ Άινχορν: Το Ισραήλ εκδίδει ένταλμα σύλληψης σε βάρος πρώην συμβούλου του Νετανιάχου – Η σχέση του με την Ελλάδα

Ο Άινχορν δεν έχει επιστρέψει στο Ισραήλ από τότε που ξεκίνησε η έρευνα, αλλά πέρυσι ανακρίθηκε από ισραηλινούς ανακριτές στη Σερβία - Όπως αποκάλυψε η Haaretz είχε επαφές με στελέχη της ΝΔ πριν τις εκλογές του 2023

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος – Αποστάσεις και από τον Δούκα για τη συμμετοχή του στη βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος – Αποστάσεις και από τον Δούκα για τη συμμετοχή του στη βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα

"Έχει θέσει εαυτόν εκτός ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό με τις κινήσεις του το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, Αντώνης Σαουλίδης λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί η συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση της Ιθάκης αιφνιδίασε το στρατόπεδο του Χάρη Δούκα. Τι δηλώνει ο ίδιος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η αποκάλυψη του in για τη σχέση Krikel – ισραηλινής Elbit Systems, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια
Πολιτική 12.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η αποκάλυψη του in για τη σχέση Krikel – ισραηλινής Elbit Systems, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems. «Ο κ. Μητσοτάκης έχει την πλήρη ευθύνη για όλες αυτές τις αθλιότητες. Κι αν νομίζει ότι θα ξεφύγει από τις ευθύνες αυτές, είναι βαθιά γελασμένος», σχολιάζει η Κουμουνδούρου.

Σύνταξη
«Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)
Ποδόσφαιρο 12.01.26

«Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)

Ο Αργεντινός ρεπόρτερ υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός δίνει 10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο και είναι κοντά σε συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του 20χρονου.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο