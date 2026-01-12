Eurovision: Η Ελλάδα στον πρώτο ημιτελικό του μουσικού διαγωνισμού

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στον πρώτο ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision. Η σειρά εμφάνισης ορίστηκε μετά από κλήρωση που ολοκληρώθηκε στη Βιέννη.

Στον ίδιο ημιτελικό, στις 12 Μαΐου, θα εμφανιστούν οι εκπρόσωποι του Μαυροβουνίου, της Εσθονίας, της Γεωργίας, της Πορτογαλίας, του Αγίου Μαρίνου, της Κροατίας, της Σουηδίας, της Πολωνίας, του Βελγίου, της Λιθουανίας, της Σερβίας, της Φινλανδίας, της Μολδαβίας και του Ισραήλ.

Στον δεύτερο ημιτελικό, στις 14 Μαΐου, κληρώθηκαν η Αλβανία, η Δανία, η Αρμενία, η Ρουμανία, η Κύπρος, η Ελβετία, η Νορβηγία, το Αζερμπαϊτζάν, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Βουλγαρία, η Αυστραλία, η Ουκρανία, η Τσεχία και η Λετονία.

Η βαθμολογία των επιτροπών θα συνδυαστεί με τα αποτελέσματα από την ψηφοφορία του κοινού ώστε να επιλεγούν τα δέκα τραγούδια από τον κάθε ημιτελικό που θα περάσουν στον τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου.

Απευθείας στον τελικό περνούν η περσινή νικήτρια Αυστρία και οι τέσσερις «μεγάλες» χώρες [Βig 4], η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Βρετανία, οι σημαντικότεροι χρηματοδότες του διαγωνισμού.

Η πέμπτη «μεγάλη» χώρα, η Ισπανία, μποϊκοτάρει φέτος τη Γιουροβίζιον λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, το οποίο κατηγορήθηκε από ορισμένες χώρες ότι χειραγώγησε το σύστημα της ψηφοφορίας του κοινού στον διαγωνισμό του 2025 και καταπνίγει την ελευθερία του Τύπου στον πόλεμο στη Γάζα.

Για τους ίδιους λόγους απέχουν φέτος η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία και η Σλοβενία.

Οι επιτροπές, που είχαν καταργηθεί το 2022, επιστρέφουν φέτος στους ημιτελικούς, διευρυμένες και με τη συμμετοχή νέων ηλικίας 18-25 ετών.

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου 2026.

Η επιλογή της Ελλάδας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επόμενο Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, μέσω της εκπομπής EurovisionGR θα παρουσιαστούν σε πρώτη μετάδοση τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς.

«Τα τραγούδια θα παρουσιαστούν με οπτικοποίηση υψηλής αισθητικής που θα αντανακλά το ιδιαίτερο ύφος κάθε σύνθεσης καθώς και τον χαρακτήρα των ερμηνευτών», αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, θα μεταδοθούν τα 14 τραγούδια που διαγωνίζονται στον Α’ Ημιτελικό, ενώ την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, θα μεταδοθούν τα 14 τραγούδια που διαγωνίζονται στον Β’ Ημιτελικό.

Τα τραγούδια που διαγωνίζονται στον Α’ ημιτελικό και κάνουν πρεμιέρα σε πρώτη μετάδοση το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, είναι:

1. The other side, Alexandra Sieti

2. Drop It, THE Astrolabe

3. Aphrodite, Desi G

4. Ferto, Ακύλας

5. Parea, Evangelia

6. 2nd Chance, Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. Slipping Away, Niya

8. Χάνομαι, Marseaux

9. Άλμα, Rosanna Mailan

10. Europa, STEFI

11. The Songwriter, Revery

12. Chaos, Dinamiss

13. YOU & I, STYLIANOS

14. Χίλια Κομμάτια, Spheyiaa

Τα τραγούδια που διαγωνίζονται στον Β’ Ημιτελικό και κάνουν πρεμιέρα σε πρώτη μετάδοση την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, είναι:

1. AGAPI, RIKKI

2. Back in the game, GARVIN

3. Labyrinth, Mikay

4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U), Μαρίκα

5. mad about it, D3lta

6. Αστείο, ZAF

7. No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

8. You Are The Fire, Stella Kay

9. Anatello», TIANORA

10. Whatcha Doin To Me, Victoria Anastasia

11. Set Everything On Fire, BASILICA

12. Dark Side of the Moon, good job Nicky

13. Bulletproof, KOZA MOSTRA

14. SABOTAGE!, leroybroughtflowers