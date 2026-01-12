Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, είναι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπου έχει ανασταλεί η δια ζώσης λειτουργία σχολείων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, για την εφαρμογή τηλεκπαίδευσης, ενώ παράλληλα το υπουργείο παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Τα παραπάνω έγιναν γνωστά νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, από πλευράς υπουργείου Παιδείας, καθώς, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

«Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον κ. Παπαδομαρκάκη σχετικά με την τηλεκπαίδευση και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.