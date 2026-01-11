«Το βάρος πέφτει τώρα στην Ρωσία να αποδείξει ότι θέλει την ειρήνη», λέει η φον ντερ Λάιεν

Τώρα είναι σειρά της Ρωσίας να δείξει ότι ενδιαφέρεται για την ειρήνη, αφού το Κίεβο και οι σύμμαχοί του συμφώνησαν σε ένα σχέδιο ειρήνης και σε εγγυήσεις ασφάλειας που θα τεθούν σε ισχύ μετά την κατάπαυση του πυρός, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο ήταν η πρόταση 20 σημείων που ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος του περασμένου έτους.

Πρόσθεσε ότι, παράλληλα με το σχέδιο, υπήρχαν ουσιαστικές, ισχυρές και σαφώς καθορισμένες εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

«Τώρα, η Ρωσία πρέπει να δείξει ότι ενδιαφέρεται για την ειρήνη», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Προϋποθέσεις και εγγυήσεις για την ειρήνη

Είπε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας θα βασίζονται πρώτα στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, οι οποίες, όπως είπε, είναι καλά εκπαιδευμένες και έχουν εμπειρία σε μάχες. Θα είναι καθήκον των Ευρωπαίων να διασφαλίσουν ότι ο ουκρανικός στρατός είναι επίσης καλά εξοπλισμένος, είπε.

Η δεύτερη γραμμή άμυνας θα είναι η λεγόμενη Συμμαχία των Προθυμών – 35 κράτη, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων χωρών της ΕΕ, καθώς και του Καναδά, της Βρετανίας, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Τουρκίας.

«Εδώ είναι πολύ καλό που οι Αμερικανοί συμμετέχουν, ειδικά στην επαλήθευση και την παρακολούθηση, αλλά και με ένα δίχτυ ασφαλείας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Ανέφερε ότι η ΕΕ επεξεργάζεται σχέδια για τη διασφάλιση της οικονομικής ευημερίας της Ουκρανίας μετά την κατάπαυση του πυρός, με ιδέες που θα περιγραφούν λεπτομερώς σε ένα επικείμενο «έγγραφο για την ευημερία».

Το έγγραφο θα καθορίζει μέτρα για το βραχυπρόθεσμο μέλλον και για την επόμενη δεκαετία με στόχο την τόνωση της οικονομίας της Ουκρανίας και τη στήριξη της ανάκαμψής της.