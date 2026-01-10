Λονδίνο: 200 εκατ. λίρες για ετοιμότητα ανάπτυξης στρατευμάτων και ενίσχυση αεράμυνας στην Ουκρανία

Χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ. λιρών διέθεσε το Λονδίνο για την προετοιμασία των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Πολυεθνικής Δύναμης για την Ουκρανία (Multinational Force for Ukraine – MNFU), όπως ανακοίνωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η χρηματοδότηση αυτή θα εξοπλίσει τις βρετανικές δυνάμεις ώστε να συμβάλουν στη διασφάλιση του μέλλοντος της Ουκρανίας και στην ενίσχυση των μακροπρόθεσμων εγγυήσεων ασφαλείας, μετά τη δήλωση προθέσεων που υπεγράφη αυτή την εβδομάδα στο Παρίσι από τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Ουκρανίας, η οποία επιβεβαιώνει ότι βρετανικά και γαλλικά στρατεύματα θα αναπτυχθούν στην Ουκρανία σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Υπουργός Άμυνας επιβεβαίωσε σήμερα ότι τα 200 εκατ. λίρες έχουν διατεθεί για το τρέχον έτος και θα χρηματοδοτήσουν ειδικά τις προετοιμασίες για οποιαδήποτε ανάπτυξη της MNFU, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης οχημάτων, συστημάτων επικοινωνιών, νέας προστασίας κατά drones και πρόσθετου εξοπλισμού προστασίας δυνάμεων, ώστε τα στρατεύματα να είναι έτοιμα να αναπτυχθούν εφόσον απαιτηθεί.

Έτσι, το Λονδίνο έχει την πρόθεση να ηγηθεί της MNFU, να τηρήσει τις δεσμεύσεις του για τη διασφάλιση της ειρήνης στην Ουκρανία και να υλοποιήσει μια «νέα συμφωνία» για την ευρωπαϊκή ασφάλεια που θα καταστήσει τη Βρετανία ασφαλέστερη.

«Καθώς πλησιάζουμε στο πέμπτο έτος της πλήρους κλίμακας εισβολής του Πούτιν, οι Ουκρανοί συνεχίζουν να μάχονται με τεράστιο θάρρος — τόσο οι άμαχοι όσο και οι στρατιωτικοί» δήλωσε ο Χίλι.

Ο Υπουργός Άμυνας συζήτησε περαιτέρω λεπτομέρειες των στρατιωτικών σχεδίων για την Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Υπουργό Άμυνας Σμιχάλ, καθώς ταξίδευε στην Ουκρανία μαζί με τον ανώτατο Βρετανό στρατηγό που υπηρετεί στο στρατηγείο της MNFU, το οποίο είναι ήδη επιχειρησιακό στο Παρίσι.

600 εκατ. για το 2026

Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, ο Τζον Χίλι επιβεβαίωσε επίσης ότι η παραγωγή των βρετανικής κατασκευής αναχαιτιστικών drones Octopus θα ξεκινήσει εντός του μήνα, ενισχύοντας την ικανότητα της Ουκρανίας να αμύνεται απέναντι σε ρωσικές επιθέσεις με drones κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο στοχεύει να παράγει χιλιάδες drones Octopus τον μήνα και να τα αποστέλλει στην Ουκρανία για την άμυνα έναντι περαιτέρω ρωσικών επιθέσεων με drones.

Κάθε αναχαιτιστικό Octopus κοστίζει λιγότερο από το 10% του κόστους του drone που προορίζεται να καταστρέψει, προσφέροντας στην Ουκρανία έναν βιώσιμο τρόπο άμυνας του εναέριου χώρου της σε μεγάλη κλίμακα. Οι Βρετανοί αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός του ανανεώνεται κάθε έξι εβδομάδες ώστε να προηγείται των ρωσικών τακτικών. Το πρόγραμμα Octopus ενισχύει τη δέσμευση του Ην. Βασιλείου να επενδύσει 600 εκατ. λίρες στην αεράμυνα της Ουκρανίας φέτος, στο πλαίσιο συνολικής στρατιωτικής υποστήριξης 4,5 δισ. λιρών.

Στο πλαίσιο της 100ετούς Εταιρικής Σχέσης Ηνωμένου Βασιλείου–Ουκρανίας, ζωντανά δεδομένα από το πεδίο της μάχης τροφοδοτούν απευθείας τις γραμμές παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιτρέποντας ταχείες αναβαθμίσεις και ταχύτερη παράδοση στην πρώτη γραμμή. Το πρόγραμμα θα στηρίξει επίσης θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, ενισχύοντας την άμυνα ως μοχλό ανάπτυξης και καινοτομίας.