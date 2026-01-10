Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)

Μπορεί να τον πλήγωσε στα τελευταία λεπτά του ματς, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σέβεται απεριόριστα τον Λεμπρόν Τζέιμς, γι’ αυτό και του ζήτησε τη φανέλα μετά το ματς των Μπακς με τους Λέικερς, αφού όπως ανέφερε ίσως είναι η τελευταία φορά που βρίσκονται αντιμέτωποι.

«Είναι το πρότυπο για κάθε αθλητή, όχι μόνο για αθλητή μπάσκετ. Το να μπορείς να είσαι συνεπής για 23 χρόνια, διαθέσιμος, να είσαι νικητής, να δίνεις το παράδειγμα, είναι απίστευτο. Τρέφω τον απόλυτο σεβασμό για αυτόν, την οικογένειά του και τον τρόπο που συμπεριφέρεται εδώ και 23 χρόνια», ανέφερε ο Αντετοκούνμπο και συμπλήρωσε για το πώς πήρε τη φανέλα του:

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντετοκούνμπο

“I got his jersey tonight.” Giannis has the utmost respect for LeBron. pic.twitter.com/woRFIJe1vD — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 10, 2026

«Απλά τη ζήτησα. Ποτέ δεν ξέρεις, ίσως είναι το τελευταίο ματς παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον. Δεν είχα παίξει εναντίον του από το 2022. Είχε μερικούς τραυματισμούς σε αυτό το διάστημα. Είχα την ευκαιρία τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2026 να παίξω εναντίον του. Είπα ‘μπορώ να έχω τη φανέλα σου;’ και είπε ‘ναι είναι δική σου’. Νομίζω ότι με σέβεται. Σίγουρα έχω μεγάλο σεβασμό για εκείνον και κάθε φορά που τον αντιμετωπίζω».