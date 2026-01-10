Η θάλασσα βγήκε στη στεριά σε Ρίο και Ναύπλιο – Κακοκαιρία σφυροκοπά την Αχαΐα

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα, ενώ με δυσκολία γίνονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου.

Τα εντονότερα προβλήματα εντοπίζονται στην Αχαΐα και ειδικότερα στην περιοχή της Αιγιαλείας, όπου οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν δεκάδες πτώσεις δέντρων και κλαδιών.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Πάτρα, τόσο στο κέντρο όσο και σε περιοχές όπως η Οβρυά και το Ρίο, με δέντρα να υποχωρούν από τη δύναμη των ανέμων και να πέφτουν σε δρόμους και πεζοδρόμια. Στην οδό Έλληνος Στρατιώτου, μάλιστα, δέντρο κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα.

«Πνίγηκε» για ακόμα μια φορά το Ρίο

Για ακόμη μία φορά, το Ρίο πλημμύρισε το πρωί, καθώς η έντονη κακοκαιρία και οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι προκάλεσαν άνοδο της στάθμης της θάλασσας και υπερχείλιση των υδάτων στον παραλιακό δρόμο.

Η περιοχή παρέπεμπε σε Βενετία, με τα νερά να καλύπτουν τμήματα του οδοστρώματος και να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Απαγορευτικό απόπλου στην γραμμή Ρίου – Αντιρρίου

Παράλληλα, λόγω των ισχυρών ανέμων, τέθηκε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στην πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται κανονικά μέσω της γέφυρας.

«Σφυροκόπημα» από ισχυρούς ανέμους δέχονται το Σάββατο (10/01) πολλές περιοχές της χώρας, με τα κύματα στο Ναύπλιο να ανεβάζουν τη θάλασσα στη στεριά.

Μια πρωτόγνωρη κατάσταση αντιμετώπισαν κάτοικοι και καταστηματάρχες στην πόλη του Ναυπλίου, καθώς από τους μανιασμένους ανέμους τεράστια κύματα της θάλασσας έσπρωξαν τα νερά στην παλιά πόλη με αποτέλεσμα δρόμοι να πλημμυρίσουν και να διακοπεί η κυκλοφορία στην παλιά πόλη από τις οδούς Αμαλίας και Συγγρού.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στην Ευρυτανία, όπου τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν μεγάλη κατολίσθηση στον δρόμο προς τα Άγραφα, μετά τη θέση Καρβασαράς. Μεγάλος όγκος χωμάτων και βράχων κατέληξε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας και προς τις δύο κατευθύνσεις, σύμφωνα με το evrytanikanea.gr.

Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Σημαντικά προβλήματα στην εκτέλεση ακτοπλοικών δρομολογίων προκάλεσαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις τελευταίες ώρες σε περιοχές του Αιγαίου.

Επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν λιμάνια νησιών, με αποτέλεσμα επιβάτες και οχήματα να παραμείνουν εγκλωβισμένοι, ενώ οι Λιμενικές Αρχές και οι πλοιοκτήτριες εταιρείες τέθηκαν σε επιφυλακή για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Οι ισχυροί νοτιάδες που πνέουν σήμερα στην Τήνο επηρεάζουν σημαντικά το νησί, με αυξημένη ένταση ανέμων και έντονο κυματισμό, κυρίως στα νότια και στο εξωτερικό λιμάνι. Σύμφωνα με το tinostoday.gr, οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν δυσκολίες στις μετακινήσεις, τόσο για οχήματα όσο και για πεζούς, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν μεταφερθεί στο οδόστρωμα πέτρες και αντικείμενα.