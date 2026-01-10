Κρήτη: Νεκρός κυνηγός που έπεσε σε χαράδρα στο Καστρί Βιάννου – Τι είπε ο αδελφός του 27χρονου
Σοκ και πένθος στην Κρήτη, μετά τον θάνατο 27χρονου κυνηγού, ο οποίος είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από χαράδρα στην οποία έπεσε στον Χόνδρο Βιάννου
Την τελευταία του πνοή άφησε στην Κρήτη 27χρονος κυνηγός, ο οποίος είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από χαράδρα στην οποία έπεσε.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη χαράδρα «Κάγκελο», στις παρυφές της περιοχής ανάμεσα στο Καστρί και τον Χόνδρο Βιάννου, στο Ηράκλειο.
Για την ανάσυρσή του επιχείρησε ομάδα της ΕΜΑΚ, ενώ συνέδραμαν εθελοντές από τις γύρω περιοχές και η Αστυνομία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος είχε ξεκινήσει για κυνήγι στην περιοχή, παρέα με τον πατέρα του και τον αδερφό του. Ωστόσο, στην προσπάθειά του ίσως να σημαδέψει ένα στόχο, αναφέρουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό.
«Ήταν ο αδελφός μου – Μέχρι που τον είδα, έλεγα ότι ήταν όλα ψέματα»
Πένθος και σοκ επικρατεί στην Κρήτη και ειδικά στο Ηράκλειο, μετά τον τραγικό θάνατο του 27χρονου.
«Είχε πάει στο κυνήγι το παιδί, έπεσε από ύψος και χτύπησε στο κεφάλι. Είναι χάλια και ο πατέρας του και η μητέρα του, εδώ είναι, στο νεκροτομείο απέξω είναι, και είναι χάλια – 25 χρόνων παιδί καταλαβαίνετε. Σε ένα κατάστημα του Ηρακλείου ήταν μάγειρας. Γινότανε ο χαμός στο κέντρο Υγείας. Τώρα είναι εδώ ο πατέρας του, η μητέρα του και ένας ξάδερφός του, είναι απέξω αλλά δεν μιλιούνται», λέει φίλος της οικογένειας στις Εξελίξεις Τώρα.
Στο Mega μίλησε και ο αδελφός του άτυχου 27χρονου, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Γενικά ναι, τον ξέρανε τον δρόμο. Και το ξέρανε και το ξέραμε το μέρος πάρα πολύ καλά. Τι να σου πω; Πώς θες να είναι (ο πατέρας μου); Ήταν ο αδερφός μου, τέρμα. Ήταν αδερφός μου! Μέχρι που μπήκα και τον είδα, έλεγα ότι ήταν όλα ψέματα».
