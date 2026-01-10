Ηράκλειο: Κυνηγός έπεσε σε χαράδρα 30 μέτρων στο Καστρί Βιάννου – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Πρόκειται για έναν κάτοικο της περιοχής, περίπου 25-30 ετών, που πήγε για κυνήγι στην ευρύτερη περιοχή με συγγενικά του πρόσωπα
Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία και την ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό ατόμου που έπεσε σε γκρεμό στο Καστρί Βιάννου, στο Ηράκλειο, στην Κρήτη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patris.gr, πρόκειται για έναν κάτοικο της περιοχής, περίπου 25-30 ετών, που πήγε για κυνήγι στην ευρύτερη περιοχή με συγγενικά του πρόσωπα, ίσως τον πατέρα του και έπεσε σε γκρεμό 30-40 μέτρων.
Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Η πτώση του κυνηγού σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Κατά πληροφορίες των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ΕΜΑΚ, εθελοντές από τις γύρω περιοχές και η αστυνομία, για τον απεγκλωβισμό του ανθρώπου από τη χαράδρα. Ωστόσο, ανασύρθηκε από δύσβατο σημείο χωρίς τις αισθήσεις του, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση.
Η χαράδρα όπου συνέβη το περιστατικό, βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής μεταξύ Χόνδρου και Καστρίου.
