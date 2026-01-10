newspaper
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 10:14
Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Ηράκλειο: Πώς συνέβη η τραγωδία στη Βιάννο με τον 27χρονο κυνηγό που έπεσε σε χαράδρα 30 μέτρων
Ελλάδα 10 Ιανουαρίου 2026 | 14:46

Ηράκλειο: Πώς συνέβη η τραγωδία στη Βιάννο με τον 27χρονο κυνηγό που έπεσε σε χαράδρα 30 μέτρων

Ο νεαρός άνδρας είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από άνδρες της ΕΜΑΚ μέσα από χαράδρα μεταξύ Χόνδρου και Καστρίου στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Την τελευταία του πνοή άφησε ο 27χρονος κυνηγός στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος είχε ανασυρθεί νωρίτερα χωρίς τις αισθήσεις του από τη χαράδρα στην οποία έπεσε.

Η σορός του 27χρονου μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο προκειμένου να γίνει νεκροψία-νεκροτομή

Για την ανάσυρσή του επιχείρησε ομάδα της ΕΜΑΚ, ενώ συνέδραμαν εθελοντές από τις γύρω περιοχές και η αστυνομία. Ο πατέρας και ο αδερφός του ήταν σε κατάσταση σοκ καθώς δεν μπορούσαν να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε.

Όπως αναφέρει το patris.gr, βαρύ πένθος σκέπασε το πρωί του Σαββάτου όλη την περιοχή της Βιάννου όταν έγινε γνωστή η είδηση ότι ο 27χρονος Στέλιος έχασε τη ζωή του πέφτοντας από γκρεμό άνω των 30 μέτρων.

Ηράκλειο: Τι συνέβη

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άτυχος 27χρονος είχε ξεκινήσει για το αγαπημένο του κυνήγι στην περιοχή, παρέα με τον πατέρα του και τον αδερφό του. Ωστόσο στην προσπάθειά του ίσως να σημαδέψει έναν στόχο, – σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες – έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό.

Να σημειωθεί ότι το σημείο στο οποίο επιχείρησαν οι άνδρες της ΕΜΑΚ είναι δύσβατο, ωστόσο δεν απαιτήθηκε να ρίξουν σχοινιά για την ανάσυρσή του 27χρονου διότι κατέστη εφικτό η επιχείρηση ανάσυρσης να γίνει μέσω ενός μονοπατιού.

Όπως έγινε γνωστό, ο 27χρονος εργαζόταν ως μάγειρας στο Ηράκλειο και ήταν κάτοικος Άνω Βιάννου. Η σορός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο προκειμένου να γίνει νεκροψία-νεκροτομή.

Business
Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Ακίνητα
Airbnb: Επεκτείνεται το «μπλόκο» στη βραχυχρόνια μίσθωση [πίνακας]

Airbnb: Επεκτείνεται το «μπλόκο» στη βραχυχρόνια μίσθωση [πίνακας]

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Διάλογο με τα τρακτέρ στα Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Τι δηλώνουν στο in
10.01.26

Επιτροπή αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων από τα 62 Μπλόκα θα συναντηθεί το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο
10.01.26

Η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει πως «η καταστροφική διαπλοκή ρουφάει τη ζωή και το οξυγόνο μας», προσθέτοντας ότι «το Σύνταγμα της χώρας έχει μετατραπεί σε κουρελόχαρτο»

Σύνταξη
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα – Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι
Καιρός 10.01.26

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα ολοκληρώσει τη δράση του μέσα στην Τρίτη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης - «Σχεδόν βέβαιο ότι η Αττική θα επηρεαστεί από το χιόνι»

Σύνταξη
Ισχυροί άνεμοι: Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου Αντιρρίου – Προβλήματα στο λιμάνι της Γλύφας
Κακοκαιρία 10.01.26

Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου - Αντιρρίου λόγω ισχυρών ανέμων - Προβλήματα στο λιμάνι της Γλύφας

Η μετακίνηση των αυτοκινήτων στο Ρίο Αντίρριο γίνεται μέσω της ομώνυμης γέφυρας - Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι μεγέθους δοκιμάζουν το νέο λιμάνι της Γλύφας

Σύνταξη
Σέρρες: Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού για τον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο
Στις Σέρρες 10.01.26

Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού για τον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο - Τι είπε η θεία του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την τραγωδία στις Σέρρες και συγκεκριμένα για τον ανήλικο που κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος χτύπησε βάναυσα τον 17χρονο που αποτέλεσμα ο τελευταίος να καταλήξει ύστερα από διαπληκτισμό που είχαν για ένα κορίτσι. Μιλώντας στο MEGA η θεία του 16χρονου επεσήμανε ότι η αδιαφορία όλων οδήγησε […]

Σύνταξη
Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Υπόθεση αρπαγής 13χρονης από 24χρονο – Έμενε σπίτι του, της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες
Ελλάδα 10.01.26

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Υπόθεση αρπαγής 13χρονης από 24χρονο – Έμενε σπίτι του, της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η ανήλικη διέμεινε στην οικία 24χρονου από το Αφγανιστάν και ότι πραγματοποιήθηκαν μεταξύ τους γενετήσιες πράξεις

Σύνταξη
Περιστέρι: Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος
Τραγωδία 10.01.26

Περιστέρι: Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 08:50, στην κουζίνα του διαμερίσματος που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, στο Περιστέρι

Σύνταξη
Πειραιάς: Δεμένα πλοία λόγω των ισχυρών ανέμων – Με τις ακτοπλοϊκές καλούνται να επικοινωνούν οι επιβάτες
Ελλάδα 10.01.26

Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων - Με τις ακτοπλοϊκές καλούνται να επικοινωνούν οι επιβάτες

Γενικό απαγορευτικό απόπλου δεν έχει τεθεί σε ισχύ, αλλά κάποιες ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν πραγματοποιούν προγραμματισμένα δρομολόγια με τα πλοία τους λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

Σύνταξη
Πιερία: «Το είχε πάρει πολύ βαριά» – Ο πατέρας του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε μετά τη σφαγή του κοπαδιού του
Λόγω ευλογιάς 10.01.26

«Το είχε πάρει πολύ βαριά» - Ο πατέρας του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε μετά τη σφαγή του κοπαδιού του

Ο 53χρονος κτηνοτρόφος δεν κατάφερε να διαχειριστεί το στρες από τη θανάτωση του κοπαδιού του λόγω ευλογιάς - Τον εντόπισε νεκρό η ίδια του η μητέρα στην αποθήκη του σπιτιού τους στην Πιερία

Σύνταξη
Κυψέλη: Εκτός κινδύνου η 16χρονη που έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα φαρμακείου
Στην Κυψέλη 10.01.26

Εκτός κινδύνου η 16χρονη που έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα φαρμακείου - «Τώρα επικοινωνεί» λέει ο πατέρας της

Ο στύλος με τον σταυρό του φαρμακείου και άλλη μία διαφημιστική πινακίδα στη συμβολή Πατησίων και Χανίων στην Κυψέλη αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στο κορίτσι, που μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο ΚΑΤ

Σύνταξη
Fly Over: Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη – Εκτός κυκλοφορίας ο περιφερειακός
Fly Over 10.01.26

Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη - Εκτός κυκλοφορίας ο περιφερειακός

Λίγο πριν τις 08:00 ξεκίνησαν οι εργασίες και μπουλντόζες και ειδικά μηχανήματα άρχισαν να γκρεμίσουν τμήμα της γέφυρας Πανοράματος, στη Θεσσαλονίκη - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο
Αυτοδιοίκηση 10.01.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο

Στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής, παρευρέθηκε σήμερα ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης

Σύνταξη
«Βόμβα» στο FA Cup: Ομάδα 6ης κατηγορίας απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας (2-1, vids)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

«Βόμβα» στο FA Cup: Ομάδα 6ης κατηγορίας απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας (2-1, vids)

Η Μάκλσφιλντ από την 6η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου έστειλε σπίτι της την Κρίσταλ Πάλας που κατέκτησε πέρσι το FA Cup, καθώς επικράτησε με 2-1 στο γήπεδο της – Μπήκε μέσα ο κόσμος για να πανηγυρίσει.

Σύνταξη
Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία
Καστοριά 10.01.26

Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία

Στην Συρία, ο στρατός ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή Σέιχ Μακσούντ στο Χαλέπι, εκδιώκοντας τους Κούρδους μαχητές από την πόλη Ταμπάκα

Σύνταξη
LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Μάιντς
Bundesliga 10.01.26

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Μάιντς

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου - Μάιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ουνιόν Βερολίνου - Μάιντς για τη 16η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από το Novasports 5.

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν την ιδανική πόλη – Πώς σκοράρει η Αθήνα
Βιώσιμες πόλεις 10.01.26

Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν την ιδανική πόλη – Πώς σκοράρει η Αθήνα

Η προσιτή στέγαση και οι σύντομοι χρόνοι αναμονής για δημόσια περίθαλψη είναι οι δύο κορυφαίοι παράγοντες που καθιστούν μια πόλη ελκυστική, σύμφωνα με νέα διασυνοριακή έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση στη Νίκαια – Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο
Ώρα αποφάσεων 10.01.26

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια - Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο

Οργή κυριαρχεί στη πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια με εκπροσώπους αγροτών να αμφισβητούν ακόμα και το εάν πρέπει να κατέβουν σε διάλογο - «Υποτίθεται συζητάμε και ψήφισαν τη Mercosur»

Σύνταξη
25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)
Euroleague 10.01.26

25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο βασιλιάς του off-ball και το απέδειξε άλλη μια φορά, αυτή τη φορά κόντρα στην Μπάγερν, ολοκληρώνοντας το ματς με 25 πόντους, μόλις μία ντρίμπλα και το βραβείο του MVP της αγωνιστικής στην… τσέπη του.

Σύνταξη
Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά 10.01.26

Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η «επανάσταση» της Κοινοτικής οδηγίας είναι ότι μεταφέρει το κέντρο βάρους από τις μισθολογικές διεκδικήσεις, στην ποιότητα της εργασίας, επικεντρώνοντας τις παρεμβάσεις της στα εργασιακά δικαιώματα

Αλέξανδρος Κλώσσας
«Το κρύβω;» – Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία
Καινούργιο αυτό; 10.01.26

«Το κρύβω;» - Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία

«Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία ότι κρύβω αυτό το πράγμα» είπε το διεθνές μοντέλο, Κένταλ Τζένερ, στο podcast «In Your Dreams» διαψεύδοντας τις φήμες του διαδικτύου ότι είναι «κρυφή λεσβία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μινεάπολη: «Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» – Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ
Κόσμος 10.01.26

«Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» - Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ

Η δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE συνταράσσει τις ΗΠΑ - Η σύζυγός της σε μία συγκινητική επιστολή ευχαριστεί τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους

Σύνταξη
Outsourcing: Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ – Κερδισμένοι και χαμένοι
Στοιχεία Eurostat 10.01.26

Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ λόγω του outsourcing - Κερδισμένοι και χαμένοι

H εξωτερική ανάθεση (outsourcing) προκαλεί σημαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου μεγάλες ανισότητες στις περισσότερες χώρες της ΕΕ - Πώς βγήκαν μπροστά Ιρλανδία, Τσεχία και Ισπανία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος
Volley League 10.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Πανιώνιος για τη 10η αγωνιστική της Volley League. Διαδικτυακά από το ΕΡΤ Sports 1.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Με βίντεο AI εκθειάζει τον εαυτό του για τα δέκα χρόνια… επιτυχιών στο τιμόνι της ΝΔ
Μόνο... επιτυχίες 10.01.26

Μητσοτάκης εκθειάζει Μητσοτάκη για τα 10 χρόνια στο τιμόνι της ΝΔ με ένα βίντεο AI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν περίμενε να του θυμίσουν άλλοι τις επιτυχίες του, ούτε να τον ευχαριστήσουν για την προσφορά του στη ΝΔ. Φρόντισε να θυμίσει σε όλους μας τις στιγμές που τον σημάδεψαν με μία αναδρομή μέσω AI

Σύνταξη
