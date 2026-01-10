Ηράκλειο: Πώς συνέβη η τραγωδία στη Βιάννο με τον 27χρονο κυνηγό που έπεσε σε χαράδρα 30 μέτρων
Ο νεαρός άνδρας είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από άνδρες της ΕΜΑΚ μέσα από χαράδρα μεταξύ Χόνδρου και Καστρίου στο Ηράκλειο
Την τελευταία του πνοή άφησε ο 27χρονος κυνηγός στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος είχε ανασυρθεί νωρίτερα χωρίς τις αισθήσεις του από τη χαράδρα στην οποία έπεσε.
Η σορός του 27χρονου μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο προκειμένου να γίνει νεκροψία-νεκροτομή
Για την ανάσυρσή του επιχείρησε ομάδα της ΕΜΑΚ, ενώ συνέδραμαν εθελοντές από τις γύρω περιοχές και η αστυνομία. Ο πατέρας και ο αδερφός του ήταν σε κατάσταση σοκ καθώς δεν μπορούσαν να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε.
Όπως αναφέρει το patris.gr, βαρύ πένθος σκέπασε το πρωί του Σαββάτου όλη την περιοχή της Βιάννου όταν έγινε γνωστή η είδηση ότι ο 27χρονος Στέλιος έχασε τη ζωή του πέφτοντας από γκρεμό άνω των 30 μέτρων.
Ηράκλειο: Τι συνέβη
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άτυχος 27χρονος είχε ξεκινήσει για το αγαπημένο του κυνήγι στην περιοχή, παρέα με τον πατέρα του και τον αδερφό του. Ωστόσο στην προσπάθειά του ίσως να σημαδέψει έναν στόχο, – σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες – έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό.
Να σημειωθεί ότι το σημείο στο οποίο επιχείρησαν οι άνδρες της ΕΜΑΚ είναι δύσβατο, ωστόσο δεν απαιτήθηκε να ρίξουν σχοινιά για την ανάσυρσή του 27χρονου διότι κατέστη εφικτό η επιχείρηση ανάσυρσης να γίνει μέσω ενός μονοπατιού.
Όπως έγινε γνωστό, ο 27χρονος εργαζόταν ως μάγειρας στο Ηράκλειο και ήταν κάτοικος Άνω Βιάννου. Η σορός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο προκειμένου να γίνει νεκροψία-νεκροτομή.
