Από τα blockbuster του Χόλιγουντ στη νέα πραγματικότητα του 2026

Μετά από μια ακόμη απογοητευτική χρονιά στο box office, τα στούντιο του Χόλιγουντ ατενίζουν το 2026 με συγκρατημένη αισιοδοξία, βασιζόμενα σε μεγάλο βαθμό σε καθιερωμένα franchise για να αναζωογονήσουν την προσέλευση στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η Disney, η Marvel και άλλα μεγάλα στούντιο σχεδιάζουν μια σειρά ταινιών που θα κυριαρχείται από γνωστά brands, όπως τα Toy Story 5, Avengers: Doomsday, Dune: Part Three, μια συνέχεια του The Super Mario Bros Movie, μια νέα ταινία Spider-Man με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ, και η έβδομη συνέχεια των Minions. Ενώ όλες αυτές οι σειρές ταινιών έχουν τη δική τους δυναμική, οι αναλυτές της βιομηχανίας αμφισβητούν αν θα είναι αρκετή για να προσελκύει σταθερά το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ανισότητα στο Χόλιγουντ

Η κεντρική ανησυχία παραμένει η άνιση προσφορά ταινιών. Σύμφωνα με τον Ντάνιελ Λόρια της The Boxoffice Company, που μίλησε στους FT, το ζήτημα δεν είναι η ζήτηση αλλά τα κενά στα χρονοδιαγράμματα κυκλοφορίας. Παρόλο που αναμένει ότι τα έσοδα από το box office στη Βόρεια Αμερική θα αυξηθούν ελαφρώς σε περίπου 9,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026 από 8,9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, αυτό θα παραμείνει πολύ κάτω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία, όταν τα έσοδα από το box office κορυφώθηκαν στα 11,9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018.

Το 2025, οι πωλήσεις εισιτηρίων βελτιώθηκαν ελαφρώς σε ετήσια βάση, αλλά παρέμειναν περισσότερο από 20% κάτω από τα υψηλά πριν από την πανδημία. Η απόδοση του έτους ενισχύθηκε από μεγάλες επιτυχίες όπως το Avatar: Fire and Ash, το οποίο ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως, και το Zootopia 2, το οποίο έφτασε τα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως χάρη εν μέρει στις ισχυρές κινεζικές αποδόσεις από το box office.

Η έκπληξη της Κίνας

Η Κίνα παρήγαγε επίσης τη μεγαλύτερη παγκόσμια επιτυχία της χρονιάς με την ταινία κινουμένων σχεδίων φαντασίας Ne Zha 2, η οποία απέφερε 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτές οι επιτυχίες παρείχαν ισχυρή δυναμική στην εορταστική περίοδο, αλλά οι αναλυτές ανησυχούν ότι μόλις αυτές οι ταινίες βγουν από τους κινηματογράφους, η βιομηχανία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια ακόμη παρατεταμένη αδράνεια.

Πράγματι, το 2025 υπέφερε από ένα ιδιαίτερα αδύναμο πρώτο τρίμηνο. Ο Πολ Ντεργκαραμπέντιαν της Comscore στους FT σημειώνει ότι ο κάποτε προβλέψιμος ρυθμός κυκλοφορίας της βιομηχανίας έχει διαταραχθεί, αφήνοντας ορισμένους μήνες χωρίς ισχυρές προσφορές.

Η ύφεση μετριάστηκε τον Απρίλιο με την ταινία The Minecraft Movie της Warner Bros, μια απροσδόκητη επιτυχία που έγινε μία από τις πέντε κορυφαίες σε κέρδη της χρονιάς. Ακολούθησε μια ισχυρότερη πορεία, συμπεριλαμβανομένων των Sinners, Mission Impossible: The Final Reckoning και Lilo and Stitch. Ωστόσο, η καλοκαιρινή σεζόν τελικά δεν κατάφερε να φτάσει τη δυναμική των δύο προηγούμενων ετών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Apple πέτυχε την πρώτη της μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες με την F1, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, ενώ η DC σημείωσε μέτρια επιτυχία με έναν ακόμη νέο Superman.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη του καλοκαιριού ήρθε από το Netflix, το οποίο σημείωσε την πρώτη του επιτυχία στο νούμερο ένα στο box office με την ταινία KPop Demon Hunters. Κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους για ένα μόνο Σαββατοκύριακο σε 1.750 κινηματογράφους της Βόρειας Αμερικής, η ταινία κέρδισε περίπου 18-20 εκατομμύρια δολάρια. Η επιτυχία ήταν ειρωνική, δεδομένης της μακροχρόνιας δυσαρέσκειας των ιδιοκτητών κινηματογράφων προς το Netflix για την προτεραιότητα που δίνει στο streaming και τη μείωση των παραθύρων προβολής στις αίθουσες.

Η… αλλεργία με το Netflix

Η αμφιθυμία γύρω από το Netflix εντάθηκε μετά τη συμφωνία του να αποκτήσει τη Warner Bros. Discovery για 83 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενώ τα στελέχη του Netflix έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν τις παραδοσιακές κινηματογραφικές κυκλοφορίες, πολλοί στο Χόλιγουντ φοβούνται μικρότερα παράθυρα αποκλειστικότητας στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Ωστόσο, ορισμένοι κινηματογραφικοί φορείς βλέπουν το Netflix ως πιθανό συνεργάτη για να καλύψει τα κενά προγραμματισμού, επικαλούμενοι την προθυμία του να διοργανώσει ειδικές εκδηλώσεις με προβολές ταινιών όπως οι KPop Demon Hunters και Stranger Things.

Η ισχυρή ανάκαμψη της Warner Bros το 2025 από την άλλη έδωσε γενικότερη ώθηση. Το στούντιο έγινε το πρώτο που ξεπέρασε τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, χάρη σε ένα ποικίλο πρόγραμμα που περιελάμβανε τις ταινίες A Minecraft Movie, Sinners, Superman, Weapons και το One Battle After Another που απέσπασε θερμές κριτικές. Είναι σημαντικό ότι αυτή η επιτυχία δεν βασίστηκε αποκλειστικά σε franchise. Ωστόσο, η Warner δεν κυκλοφόρησε ταινίες στα τέλη του έτους, ενισχύοντας τις ανησυχίες για ασυνεπή προσφορά.

Ο Οκτώβριος του 2025 αποδείχθηκε ιδιαίτερα αδύναμος, καταγράφοντας τα χειρότερα αποτελέσματα στο box office από το 1997, με την ανάκαμψη να ξεκινά μόλις στα τέλη Νοεμβρίου μετά τις ταινίες Wicked: For Good και Zootopia 2. Οι μικρότερες κυκλοφορίες κατά τη διάρκεια των διακοπών είχαν επίσης καλή απόδοση, υποδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη όρεξη για ταινίες εκτός franchise, ακόμη και όταν οι ταινίες Avatar: Fire και Ash υποαπέδωσαν σε σχέση με τις προηγούμενες.

Κοιτάζοντας μπροστά, τα στελέχη του κινηματογράφου εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία. Ο Λούις Ολόκουι της Cinépolis λέει ότι το πρόγραμμα του 2026 φαίνεται ισχυρότερο, αλλά τονίζει ότι η βιομηχανία πρέπει να προσαρμοστεί αντί να περιμένει επιστροφή στα προ-πανδημίας πρότυπα. Το μέλλον των κινηματογράφων, υποστηρίζει, έγκειται στην προσαρμογή σε μια νέα ισορροπία – μια ισορροπία που διαμορφώνεται από λιγότερες κυκλοφορίες, εξάρτηση από franchise και εξελισσόμενες συνεργασίες με πλατφόρμες streaming.

