Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 10:14
Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Από τα blockbuster του Χόλιγουντ στη νέα πραγματικότητα του 2026
Διεθνής Οικονομία 10 Ιανουαρίου 2026 | 16:00

Από τα blockbuster του Χόλιγουντ στη νέα πραγματικότητα του 2026

Η κεντρική ανησυχία παραμένει η άνιση προσφορά ταινιών, ωστόσο, κοιτάζοντας μπροστά τα στελέχη του κινηματογράφου εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
A
A
Μετά από μια ακόμη απογοητευτική χρονιά στο box office, τα στούντιο του Χόλιγουντ ατενίζουν το 2026 με συγκρατημένη αισιοδοξία, βασιζόμενα σε μεγάλο βαθμό σε καθιερωμένα franchise για να αναζωογονήσουν την προσέλευση στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η Disney, η Marvel και άλλα μεγάλα στούντιο σχεδιάζουν μια σειρά ταινιών που θα κυριαρχείται από γνωστά brands, όπως τα Toy Story 5, Avengers: Doomsday, Dune: Part Three, μια συνέχεια του The Super Mario Bros Movie, μια νέα ταινία Spider-Man με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ, και η έβδομη συνέχεια των Minions. Ενώ όλες αυτές οι σειρές ταινιών έχουν τη δική τους δυναμική, οι αναλυτές της βιομηχανίας αμφισβητούν αν θα είναι αρκετή για να προσελκύει σταθερά το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ανισότητα στο Χόλιγουντ

Η κεντρική ανησυχία παραμένει η άνιση προσφορά ταινιών. Σύμφωνα με τον Ντάνιελ Λόρια της The Boxoffice Company, που μίλησε στους FT, το ζήτημα δεν είναι η ζήτηση αλλά τα κενά στα χρονοδιαγράμματα κυκλοφορίας. Παρόλο που αναμένει ότι τα έσοδα από το box office στη Βόρεια Αμερική θα αυξηθούν ελαφρώς σε περίπου 9,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026 από 8,9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, αυτό θα παραμείνει πολύ κάτω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία, όταν τα έσοδα από το box office κορυφώθηκαν στα 11,9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018.

Το 2025, οι πωλήσεις εισιτηρίων βελτιώθηκαν ελαφρώς σε ετήσια βάση, αλλά παρέμειναν περισσότερο από 20% κάτω από τα υψηλά πριν από την πανδημία. Η απόδοση του έτους ενισχύθηκε από μεγάλες επιτυχίες όπως το Avatar: Fire and Ash, το οποίο ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως, και το Zootopia 2, το οποίο έφτασε τα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως χάρη εν μέρει στις ισχυρές κινεζικές αποδόσεις από το box office.

Η έκπληξη της Κίνας

Η Κίνα παρήγαγε επίσης τη μεγαλύτερη παγκόσμια επιτυχία της χρονιάς με την ταινία κινουμένων σχεδίων φαντασίας Ne Zha 2, η οποία απέφερε 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτές οι επιτυχίες παρείχαν ισχυρή δυναμική στην εορταστική περίοδο, αλλά οι αναλυτές ανησυχούν ότι μόλις αυτές οι ταινίες βγουν από τους κινηματογράφους, η βιομηχανία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια ακόμη παρατεταμένη αδράνεια.

Πράγματι, το 2025 υπέφερε από ένα ιδιαίτερα αδύναμο πρώτο τρίμηνο. Ο Πολ Ντεργκαραμπέντιαν της Comscore στους FT σημειώνει ότι ο κάποτε προβλέψιμος ρυθμός κυκλοφορίας της βιομηχανίας έχει διαταραχθεί, αφήνοντας ορισμένους μήνες χωρίς ισχυρές προσφορές.

Η ύφεση μετριάστηκε τον Απρίλιο με την ταινία The Minecraft Movie της Warner Bros, μια απροσδόκητη επιτυχία που έγινε μία από τις πέντε κορυφαίες σε κέρδη της χρονιάς. Ακολούθησε μια ισχυρότερη πορεία, συμπεριλαμβανομένων των Sinners, Mission Impossible: The Final Reckoning και Lilo and Stitch. Ωστόσο, η καλοκαιρινή σεζόν τελικά δεν κατάφερε να φτάσει τη δυναμική των δύο προηγούμενων ετών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Apple πέτυχε την πρώτη της μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες με την F1, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, ενώ η DC σημείωσε μέτρια επιτυχία με έναν ακόμη νέο Superman.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη του καλοκαιριού ήρθε από το Netflix, το οποίο σημείωσε την πρώτη του επιτυχία στο νούμερο ένα στο box office με την ταινία KPop Demon Hunters. Κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους για ένα μόνο Σαββατοκύριακο σε 1.750 κινηματογράφους της Βόρειας Αμερικής, η ταινία κέρδισε περίπου 18-20 εκατομμύρια δολάρια. Η επιτυχία ήταν ειρωνική, δεδομένης της μακροχρόνιας δυσαρέσκειας των ιδιοκτητών κινηματογράφων προς το Netflix για την προτεραιότητα που δίνει στο streaming και τη μείωση των παραθύρων προβολής στις αίθουσες.

Η… αλλεργία με το Netflix

Η αμφιθυμία γύρω από το Netflix εντάθηκε μετά τη συμφωνία του να αποκτήσει τη Warner Bros. Discovery για 83 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενώ τα στελέχη του Netflix έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν τις παραδοσιακές κινηματογραφικές κυκλοφορίες, πολλοί στο Χόλιγουντ φοβούνται μικρότερα παράθυρα αποκλειστικότητας στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Ωστόσο, ορισμένοι κινηματογραφικοί φορείς βλέπουν το Netflix ως πιθανό συνεργάτη για να καλύψει τα κενά προγραμματισμού, επικαλούμενοι την προθυμία του να διοργανώσει ειδικές εκδηλώσεις με προβολές ταινιών όπως οι KPop Demon Hunters και Stranger Things.

Η ισχυρή ανάκαμψη της Warner Bros το 2025 από την άλλη έδωσε γενικότερη ώθηση. Το στούντιο έγινε το πρώτο που ξεπέρασε τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, χάρη σε ένα ποικίλο πρόγραμμα που περιελάμβανε τις ταινίες A Minecraft Movie, Sinners, Superman, Weapons και το One Battle After Another που απέσπασε θερμές κριτικές. Είναι σημαντικό ότι αυτή η επιτυχία δεν βασίστηκε αποκλειστικά σε franchise. Ωστόσο, η Warner δεν κυκλοφόρησε ταινίες στα τέλη του έτους, ενισχύοντας τις ανησυχίες για ασυνεπή προσφορά.

Ο Οκτώβριος του 2025 αποδείχθηκε ιδιαίτερα αδύναμος, καταγράφοντας τα χειρότερα αποτελέσματα στο box office από το 1997, με την ανάκαμψη να ξεκινά μόλις στα τέλη Νοεμβρίου μετά τις ταινίες Wicked: For Good και Zootopia 2. Οι μικρότερες κυκλοφορίες κατά τη διάρκεια των διακοπών είχαν επίσης καλή απόδοση, υποδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη όρεξη για ταινίες εκτός franchise, ακόμη και όταν οι ταινίες Avatar: Fire και Ash υποαπέδωσαν σε σχέση με τις προηγούμενες.

Κοιτάζοντας μπροστά, τα στελέχη του κινηματογράφου εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία. Ο Λούις Ολόκουι της Cinépolis λέει ότι το πρόγραμμα του 2026 φαίνεται ισχυρότερο, αλλά τονίζει ότι η βιομηχανία πρέπει να προσαρμοστεί αντί να περιμένει επιστροφή στα προ-πανδημίας πρότυπα. Το μέλλον των κινηματογράφων, υποστηρίζει, έγκειται στην προσαρμογή σε μια νέα ισορροπία – μια ισορροπία που διαμορφώνεται από λιγότερες κυκλοφορίες, εξάρτηση από franchise και εξελισσόμενες συνεργασίες με πλατφόρμες streaming.

Πηγή: ot.gr

Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά 10.01.26
Εργασιακά 10.01.26

Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η «επανάσταση» της Κοινοτικής οδηγίας είναι ότι μεταφέρει το κέντρο βάρους από τις μισθολογικές διεκδικήσεις, στην ποιότητα της εργασίας, επικεντρώνοντας τις παρεμβάσεις της στα εργασιακά δικαιώματα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;
Διεθνής Οικονομία 10.01.26

Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;

Μια πρόσφατη μελέτη διαπιστώνει ότι η υποστήριξη για το ευρώ παραμένει υψηλή σε ολόκληρη την ΕΕ, με τους ερευνητές να υποστηρίζουν ότι το νόμισμα έχει διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα

Αλλαγή ρότας 10.01.26

Λάμπρος Καραγεώργος
Στεγαστική κρίση: Ο «πονοκέφαλος» από την έλλειψη προσιτής στέγης και το «ολλανδικό μοντέλο»
Πριν να είναι αργά 09.01.26

Ο «πονοκέφαλος» από την έλλειψη προσιτής στέγης και το «ολλανδικό μοντέλο» που… τραβάει τα βλέμματα

Στο μικροσκόπιο το «ολλανδικό μοντέλο» για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. Πως λειτουργεί. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση στη Νίκαια – Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο
Agro-in 10.01.26

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια - Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο

Οργή κυριαρχεί στη πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια με εκπροσώπους αγροτών να αμφισβητούν ακόμα και το εάν πρέπει να κατέβουν σε διάλογο - «Υποτίθεται συζητάμε και ψήφισαν τη Mercosur»

25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)
Euroleague 10.01.26

25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο βασιλιάς του off-ball και το απέδειξε άλλη μια φορά, αυτή τη φορά κόντρα στην Μπάγερν, ολοκληρώνοντας το ματς με 25 πόντους, μόλις μία ντρίμπλα και το βραβείο του MVP της αγωνιστικής στην… τσέπη του.

Εργασιακά 10.01.26

«Το κρύβω;» – Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία
Καινούργιο αυτό; 10.01.26

«Το κρύβω;» - Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία

«Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία ότι κρύβω αυτό το πράγμα» είπε το διεθνές μοντέλο, Κένταλ Τζένερ, στο podcast «In Your Dreams» διαψεύδοντας τις φήμες του διαδικτύου ότι είναι «κρυφή λεσβία».

Μινεάπολη: «Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» – Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ
Κόσμος 10.01.26

«Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» - Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ

Η δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE συνταράσσει τις ΗΠΑ - Η σύζυγός της σε μία συγκινητική επιστολή ευχαριστεί τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους

Στοιχεία Eurostat 10.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος
Volley League 10.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Πανιώνιος για τη 10η αγωνιστική της Volley League. Διαδικτυακά από το ΕΡΤ Sports 1.

Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο
«Δεν θα παίζετε» 10.01.26

Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο

Η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει πως «η καταστροφική διαπλοκή ρουφάει τη ζωή και το οξυγόνο μας», προσθέτοντας ότι «το Σύνταγμα της χώρας έχει μετατραπεί σε κουρελόχαρτο»

«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα – Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι
Καιρός 10.01.26

«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα ολοκληρώσει τη δράση του μέσα στην Τρίτη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης - «Σχεδόν βέβαιο ότι η Αττική θα επηρεαστεί από το χιόνι»

Μητσοτάκης: Με βίντεο AI εκθειάζει τον εαυτό του για τα δέκα χρόνια… επιτυχιών στο τιμόνι της ΝΔ
Μόνο... επιτυχίες 10.01.26

Μητσοτάκης εκθειάζει Μητσοτάκη για τα 10 χρόνια στο τιμόνι της ΝΔ με ένα βίντεο AI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν περίμενε να του θυμίσουν άλλοι τις επιτυχίες του, ούτε να τον ευχαριστήσουν για την προσφορά του στη ΝΔ. Φρόντισε να θυμίσει σε όλους μας τις στιγμές που τον σημάδεψαν με μία αναδρομή μέσω AI

Υποκλοπές: Πως ο μάρτυρας Σωτήρης Ντάλλας επιβεβαίωσε την αποκάλυψη του in για την Media Naranja
Πολιτική 10.01.26

Υποκλοπές: Πως ο μάρτυρας Σωτήρης Ντάλλας επιβεβαίωσε την αποκάλυψη του in για την Media Naranja

Το δεξί χέρι του Γιάννη Λαβράνου μπορεί να έπεσε σε σωρεία αντιφάσεων καταθέτοντας στη δίκη για τις υποκλοπές, επιβεβαίωσε ωστόσο περίτρανα τις αποκαλύψεις του in για τους νέους συνεργάτες του επιχειρηματία Γ. Λαβράνου.

Τρομερή στιγμή: Ο Ελ Κααμπί πανηγύρισε την πρόκριση του Μαρόκο με τα παιδιά του (vid)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Τρομερή στιγμή: Ο Ελ Κααμπί πανηγύρισε την πρόκριση του Μαρόκο με τα παιδιά του (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση του Μαρόκο στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και δεν γινόταν να μην το κάνει μαζί με τα παιδιά του…

Ισχυροί άνεμοι: Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου Αντιρρίου – Προβλήματα στο λιμάνι της Γλύφας
Κακοκαιρία 10.01.26

Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου - Αντιρρίου λόγω ισχυρών ανέμων - Προβλήματα στο λιμάνι της Γλύφας

Η μετακίνηση των αυτοκινήτων στο Ρίο Αντίρριο γίνεται μέσω της ομώνυμης γέφυρας - Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι μεγέθους δοκιμάζουν το νέο λιμάνι της Γλύφας

Τσουκαλάς: Η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλει να φύγει η κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ 10.01.26

Τσουκαλάς: Η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλει να φύγει η κυβέρνηση

Πυρά κατά της κυβέρνησης από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία

Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης
Η φωνή της 10.01.26

Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης

Η ηθοποιός της θρυλικής σειρά των 80s, «Νταντά», η Φραν Ντρέσερ, λέει στο People ότι το να της πουν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει παιδιά μετά τον καρκίνο ήταν «ένα πικρό χάπι που έπρεπε να καταπιεί».

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
