Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
09.01.2026 | 17:50
Σέρρες: Σε φυλακές ανήλικων ο 16χρονος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου
LIVE: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου
Μπάσκετ 09 Ιανουαρίου 2026 | 20:57

LIVE: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

World
ΕΕ – Mercosur: Οι νικητές και οι ηττημένοι της μεγάλης εμπορικής συμφωνίας

ΕΕ – Mercosur: Οι νικητές και οι ηττημένοι της μεγάλης εμπορικής συμφωνίας

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε θετικά στο τέλος – Με κέρδη 2,3% η πρώτη εβδομάδα του 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε θετικά στο τέλος – Με κέρδη 2,3% η πρώτη εβδομάδα του 2026

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
LIVE: Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 09.01.26

LIVE: Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Μπάσκετ 09.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Πάντερ: «Στον Ολυμπιακό μου έλεγαν ότι δεν κάνω για αυτό το επίπεδο»
Euroleague 09.01.26

Πάντερ: «Στον Ολυμπιακό μου έλεγαν ότι δεν κάνω για αυτό το επίπεδο»

Ο Κέβιν Πάντερ έδωσε συνέντευξη στο «Mozzartsport» και μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην Ελλάδα, την αμφισβήτηση που δέχθηκε, αλλά και την πορεία που τον οδήγησε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Διαθέσιμος για το ματς με τη Μπάγερν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, δηλώθηκε και στο πρωτάθλημα
Euroleague 09.01.26

Ολυμπιακός: Διαθέσιμος για το ματς με τη Μπάγερν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, δηλώθηκε και στο πρωτάθλημα

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι με τη Μπάγερν το βράδυ της Παρασκευής και όλα δείχνουν ότι θα κάνει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα». Δηλώθηκε και στη λίστα ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα ο Αμερικανός σέντερ.

Σύνταξη
Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline
Euroleague 09.01.26

Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι ένας παίκτης που ακούγεται όλο και πιο έντονα για τη Euroleague, διότι δεν παίζει καθόλου στους Νικς και ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για το μεγάλο «μπαμ» – Ποια είναι τα δεδομένα στην περίπτωση του Γάλλου.

Σύνταξη
Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»
Euroleague 08.01.26

Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μίλησε για το ματς της Παρασκευής στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον πολύπειρο Σέρβο τεχνικό να παραδέχεται ότι η πρόκληση αυτή δεν έρχεται σε καλή εποχή για τη Μπάγερν Μονάχου.

Σύνταξη
Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ
Euroleague 08.01.26

Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ

Απόλυτα ικανοποιημένος με όσα έχει συναντήσει στον Ολυμπιακό και την άλλη άκρη του Ατλαντικού δήλωσε ο Μόντε Μόρις, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι στόχος του είναι να βελτιώνεται όλο και περισσότερο όσο κυλάει η σεζόν.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»
Euroleague 08.01.26

Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πώς έχει διαμορφωθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού, ωστόσο επεσήμανε ότι για να μεταφραστεί αυτό σε τίτλους και νίκες, χρειάζεται πολλή δουλειά. Τι είπε ενόψει Μπάγερν, για τους τραυματίες και το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Παίζει κόντρα στη Μπάγερν ο Μιλουτίνοφ
Euroleague 08.01.26

Παίζει κόντρα στη Μπάγερν ο Μιλουτίνοφ

Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς της Παρασκευής (9/1, 21:15) κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου για την Ευρωλίγκα θα είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Σύνταξη
«Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες»: Η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλια του γιου της μακριά του
Instagram Stories 09.01.26

«Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες»: Η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλια του γιου της μακριά του

Μακριά από τον γιο της, Πάρη, θα περάσει φέτος τα γενέθλιά του η Ιωάννα Τούνη, με την influencer να μην κρύβει τη συγκίνησή της για την πρώτη φορά που δεν θα βρίσκεται δίπλα του σε μια τόσο σημαντική στιγμή

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσπαθεί να κάνει τσιφλίκι του το Kennedy Center – Από την ονοματοδοσία στο ντοκιμαντέρ της Μελάνια
«Melania» 09.01.26

Ο Τραμπ προσπαθεί να κάνει τσιφλίκι του το Kennedy Center – Από την ονοματοδοσία στο ντοκιμαντέρ της Μελάνια

Λίγο μετά την ανάληψη της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ πήρε τον έλεγχο του Kennedy Center, διορίζοντας πολιτικούς του συμμάχους στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο στη συνέχεια τον εξέλεξε πρόεδρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όλοι εναντίον όλων για τη διαιτησία στη Serie A: «Καμπάνες», καταγγελίες διαιτητών και δηλώσεις για πολυβόλα
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Όλοι εναντίον όλων για τη διαιτησία στη Serie A: «Καμπάνες», καταγγελίες διαιτητών και δηλώσεις για πολυβόλα

Ανεβαίνει η ένταση για τη διαιτησία στην Ιταλία καθώς τιμωρήθηκαν τρεις διαιτητές για πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ της Λάτσιο κόντρα στην Φιορεντίνα. Φωνάζουν για προβληματική εκπαίδευση οι ρέφερι

Βάιος Μπαλάφας
Θεσσαλονίκη: Της έκανε τη ζωή κόλαση και μετά τον χωρισμό – Συνελήφθη 27χρονος μετά την καταγγελία 23χρονης
Ελλάδα 09.01.26

Θεσσαλονίκη: Της έκανε τη ζωή κόλαση και μετά τον χωρισμό – Συνελήφθη 27χρονος μετά την καταγγελία 23χρονης

Η 23χρονη δεν άντεξε το τελευταίο επεισόδιο σεξουαλική κακοποίησης από τον 27χρονο, τις απειλές και τους εκβιασμούς και έκανε καταγγελία στην Αστυνομία

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις αγροτών: Στο τραπέζι του διαλόγου μετά από εβδομάδες στα μπλόκα – Ανοίγουν οι δρόμοι, χωρίς να αποσύρονται τα τρακτέρ
Νέα πανελλαδική σύσκεψη 09.01.26

Στο τραπέζι του διαλόγου μετά από εβδομάδες στα μπλόκα - Ανοίγουν οι δρόμοι, πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα

Μετά από από 40 και πλέον ημέρες κινητοποιήσεων, τα αγροτικά μπλόκα «χαλαρώνουν», με τους δρόμους να ανοίγουν και τα τρακτέρ να περνούν στην άκρη. Άνοιξαν Τέμπη, Μπράλος, Μάλγαρα, γέφυρα Χαλκίδας. Συσκέψεις για να συσταθεί η επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τους παραγωγούς στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Σκέψεις για διεξαγωγή συλλαλητηρίου στην πρωτεύουσα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γιατί οι γυναίκες του Ιράν ανάβουν τα τσιγάρα του με φλεγόμενες φωτογραφίες του Χαμενεΐ
«Δεν φοβάμαι...» 09.01.26

Γιατί οι γυναίκες του Ιράν ανάβουν τα τσιγάρα του με φλεγόμενες φωτογραφίες του Χαμενεΐ

Μια τολμηρή μορφή διαμαρτυρίας, με Ιρανές γυναικές να ανάβουν τσιγάρα με φωτογραφίες του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Χαμενεΐ, έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μινεάπολη: Ο Δημοκρατικός δήμαρχος ανησυχεί για την έλλειψη αμεροληψίας στην ομοσπονδιακή έρευνα για τη δολοφονία
Κόσμος 09.01.26

Μινεάπολη: Ο Δημοκρατικός δήμαρχος ανησυχεί για την έλλειψη αμεροληψίας στην ομοσπονδιακή έρευνα για τη δολοφονία

Ο θάνατος της Ρενέ Νικόλ Γκουντ στο τιμόνι του αυτοκινήτου της έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στη Μινεάπολη κατά της διοίκησης Τραμπ

Σύνταξη
Δραματικές ώρες για τον Μάρτιν Ντεμικέλις, κινδύνεψε να πνιγεί στην Ουρουγουάη (vid)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Δραματικές ώρες για τον Μάρτιν Ντεμικέλις, κινδύνεψε να πνιγεί στην Ουρουγουάη (vid)

Ο πρώην ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής Μαρτίν Ντεμικέλις και μέλη της οικογένειάς του βρέθηκαν να παλεύουν με μεγάλα κύματα και ισχυρά ρεύματα στην Ουρουγουάη και τελικά σώθηκαν από ναυαγοσώστες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Δυστυχώς δεν ήσασταν ειλικρινής»: Ασπίδα προστασίας του Ντάλλα στον Λαβράνο, αμνησία για την εξεταστική
25η δικάσιμος 09.01.26

«Δυστυχώς δεν ήσασταν ειλικρινής»: Ασπίδα προστασίας του Ντάλλα στον Λαβράνο, αμνησία για την εξεταστική

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατηγορηθεί για ψευδορκία ο πρώην τεχνικός προϊστάμενος της Krikel, Σωτήρης Ντάλλας, με βάση τα όσα είπε στη σημερινή δίκη για τις υποκλοπές. Πλήθος «δεν θυμάμαι» και «δεν γνωρίζω», επιχειρώντας να απεμπλέξει με κάθε τρόπο τον Γιάννη Λαβράνο

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ορέσνικ: Στη δημοσιότητα τα θραύσματα του ρωσικού υπερόπλου μετά το νέο χτύπημα στην Ουκρανία
Δείτε εικόνες 09.01.26

Ορέσνικ: Στη δημοσιότητα τα θραύσματα του ρωσικού υπερόπλου μετά το νέο χτύπημα στην Ουκρανία

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας εντόπισε και έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα θραύσματα του ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ ο οποίος έπληξε στόχο στην περιοχή του Λβιβ

Σύνταξη
Ανάγκασε γυναίκα να κάνει σεξ με 1000 άνδρες και την βιντεοσκοπούσε – Καταδικάστηκε σε ισόβια
Αγγλία 09.01.26

Ανάγκασε γυναίκα να κάνει σεξ με 1000 άνδρες και την βιντεοσκοπούσε – Καταδικάστηκε σε ισόβια

Ο Ρόντνεϊ Τζόνστον απείλησε και τιμώρησε τη γυναίκα, εκτός αν συμφωνούσε να συναντήσει άγνωστους άνδρες για σεξ σε δάση και δωμάτια ξενοδοχείων - έως και χίλιους άνδρες σε διάστημα 30 ετών, όπως ακούστηκε στη δίκη

Σύνταξη
Άγνωστη λέξη για τον Γκαγκάτση και τον Λανουά η ευθύνη για τα λάθη των διαιτητών
On Field 09.01.26

Άγνωστη λέξη για τον Γκαγκάτση και τον Λανουά η ευθύνη για τα λάθη των διαιτητών

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ απέφυγε να μπει στην ουσία προτιμώντας τις θεωρίες από την πραγματικότητα

Βάιος Μπαλάφας
Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης
Fizz 09.01.26

Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης

Τέλος στα σενάρια προεδρικής χάρης για τον Diddy βάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι, παρά το αίτημα που έλαβε, δεν προτίθεται να παρέμβει στην υπόθεση. Ο καλλιτέχνης θα συνεχίσει να εκτίει την ποινή των 50 μηνών φυλάκισης

Σύνταξη
Όταν η αφηρημένη τέχνη συγκρούστηκε με τον Φράνκο: Tα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν μια ιστορία λογοκρισίας
Ποια δημοκρατία; 09.01.26

Όταν η αφηρημένη τέχνη συγκρούστηκε με τον Φράνκο: Tα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν μια ιστορία λογοκρισίας

Αδημοσίευτα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν πώς το καθεστώς Φράνκο προσπάθησε να ελέγξει την αφηρημένη τέχνη, συγκρουόμενο με τον Ρόμπερτ Μάδεργουελ και τη Χέλεν Φρανκεντάλερ στη Μαδρίτη του 1958

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χριστοδουλίδης: Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό μου να τα καταθέσει στις Αρχές
Κόσμος 09.01.26

Χριστοδουλίδης: Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό μου να τα καταθέσει στις Αρχές

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στο βίντεο που επιχειρεί να τον εμπλέξει σε υπόθεση διαφθοράς καλεί όποιον έχει στοιχεία εναντίον του να τα παρουσιάσει.

Σύνταξη
