Χολμς: «Απλά ευγνώμων που είμαι εδώ και μπορώ να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό»
Στην εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησε αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Ρισόν Χολμς.
Έχοντας τον Ρισόν Χολμς σε εκπληκτικό βράδυ, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Βίρτους Μπολόνια στο ΟΑΚΑ για την 21η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Αμερικανός σέντερ μίλησε μετά τον αγώνα, τονίζοντας ότι είναι απλά απλά ευγνώμων μπορεί να βοηθά, ενώ στάθηκε και στην παρουσία των γονιών του στο γήπεδο.
Οι δηλώσεις του Ρισόν Χολμς:
«Είμαι απλά ευγνώμων που είμαι πίσω και μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Έπαιζα μπροστά στον πατέρα μου και νιώθω πως βελτιώνεται το παιχνίδι μου. Πρέπει να συνεχίσω να παίζω έτσι».
Για το αν τον βοήθησε η οικογένειά του: «Από τότε που ξεκίνησα να παίζω στα 8 μου χρόνια ήταν στο πλάι μου και με στηρίζουν. Κάθε φορά που τους βλέπω στις κερκίδες είναι τέλεια. Είναι φανατικοί οπαδοί μου. Για εμένα είναι έξτρα κίνητρο. Είναι εξαιρετικό να τους έχω εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενο».
