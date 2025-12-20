Παναθηναϊκός: Με Χολμς κόντρα στον Ηρακλή – Η 12άδα του Τριφυλλιού
Ο Ρισόν Χολμς επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, καθώς συμπεριλήφθηκε στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Ηρακλή.
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται σε λίγη ώρα με τον Ηρακλή στο Telekom Center Athens για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Ρισόν Χολμς να επιστρέφει για τους Πράσινους, καθώς συμπεριλήφθηκε στη δωδεκάδα.
Από την άλλη, εκτός εξάδας ξένων έμειναν οι Κέντρικ Ναν και Ομέρ Γιούρτσεβεν. Εκτός και ο Κώστας Σλούκας.
Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:
Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χολμς κάνει comeback στο παρκέ, έχοντας παραμείνει στα πιτς από τις 28 Οκτωβρίου. Ο σέντερ του Τριφυλλιού είχε υποστεί στο δεξί γόνατο ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου στον αγώνα με τη Μακάμπι και έκτοτε είχε παραμείνει εκτός δράσης.
