Mε τέσσερα παιχνίδια ξεκινάει το Σάββατο (20/12) η 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL, η προτελευταία του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος.

Η ΑΕΚ ταξιδεύει στη Μύκονο για να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα σε ένα αρκετά ενδιαφέρον ματς. Η νεοφώτιστη ομάδα των Κυκλάδων προέρχεται από τη νίκη επί της Καρδίτσας που ήταν η τέταρτη της σε εννιά παιχνίδια της Stoiximan GBL.

Έχει μπροστά της ένα δεύτερο συνεχόμενο, εντός έδρας παιχνίδι, με τον απολογισμό της πια στο «Π.Χανιώτη» να έχει θετικό πρόσημο (3-2).

Η ΑΕΚ προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό, σε ματς στο οποίο ισοφάρισε την τέταρτη μεγαλύτερη διαφορά με την οποία ηττήθηκε στην ιστορία της στο πρωτάθλημα.

Το δεύτερο ματς γίνεται στην Πυλαία με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Πανιώνιο, ο οποίος ψάχνει τη νίκη για να αποφύγει τον υποβιβασμό, ο οποίος δεν δείχνει και τόσο μακριά, αν η ομάδα της Νέας Σμύρνης δεν αλλάξει αγωνιστικό πρόσωπο. Από την άλλη στον ΠΑΟΚ υπάρχει ο ενθουσιασμός με τις νέες μεταγραφικές κινήσεις και πολλά όνειρα για το μέλλον.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τον Ηρακλή και έχει επτά συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα μετά την ήττα του από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Από την αλλη ο Ηρακλής που έχασε από τον Άρη Betsson την προηγούμενη αγωνιστική, έχει ρεκόρ 4-5 μετά από εννέα παιχνίδια στη Stoiximan GBL.

Τέλος, πιο ενδιαφέρον ματς της ημέρας θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης Betsson έχει πέντε νίκες στα τελευταία έξι παιχνίδια του σε όλες τις διοργανώσεις, ανεβαίνοντας στο 4-5 ρεκόρ και συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα των δυτικών προαστίων ηττήθηκε μεν από τον Ολυμπιακό στην προηγούμενη αγωνιστική, όμως μεσοβδόμαδα πήρε σπουδαία νίκη επί της Σάσαρι για το FIBA Europe Cup, φτάνοντας τις πέντε νίκες στα τελευταία έξι παιχνίδια του.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας της Stoiximan GBL:

16.00: Μύκονος Βetsson – ΑΕΚ, ΕΡΤ Sports1

16.00: ΠΑΟΚ – Πανιώνιος, ΕΡΤ 2

18.15: Παναθηναϊκός – Ηρακλής, ΕΡΤ 2

18.15: Άρης Betsson – Περιστέρι Betsson, ΕΡΤ Sports1