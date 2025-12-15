Stoiximan GBL: MVP της 10ης αγωνιστικής ο Αντώνης Καραγιαννίδης

Ο Αντώνης Καραγιαννίδης με εκπληκτικό νταμπλ νταμπλ (23 πόντοι με 10/10 δίποντα και 17 ριμπάουντ) ηγήθηκε της εκτός έδρας νίκης του Προμηθέα Πάτρας επί του Πανιωνίου και παράλληλα αναδείχθηκε Stoiximan MVP of the Week μετά την ολοκλήρωση της 10ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL!

Ο 23χρονος διεθνής ψηλός πήρε την… σκυτάλη από έναν άλλο Έλληνα μπασκετμπολίστα, τον Νίκο Ρογκαβόπουλο του Παναθηναϊκού που ήταν ο Stoiximan MVP of the Week της προηγούμενης εβδομάδας.

Ο Καραγιαννίδης συγκέντρωσε 37 βαθμούς στο ranking, που είναι η υψηλότερη επίδοση στο Πρωτάθλημα της φετινής αγωνιστικής χρονιάς. Ο 23χρόνος ψηλός του Προμηθέα Βίκος Cola είχε 23 πόντους με 3/7 βολές, 10/10 δίποντα, 17 ριμπάουντ, ένα κόψιμο, 6 κερδισμένα φάουλ, 4 φάουλ εναντίον σε 27’ και 46’’ συμμετοχής.

Μια σπουδαία εμφάνιση, δείγμα του ταλέντου του νεαρού άσου της πατραϊκής ομάδας.

Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.

ΟΙ MVPs ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

1η: Ντίνος Μήτογλου (Παναθηναϊκός)

2η: Κρις Σίλβα (ΑΕΚ)

3η: Μαξίμ Σάλας (Μαρούσι)

4η: Ομέρ Γιουρτσεβέν (Παναθηναϊκός)

5η: Ντόντα Χολ (Ολυμπιακός)

6η: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός)

7η: Κρις Σίλβα (ΑΕΚ)

8η: Τζέιλεν Χαντς (Πανιώνιος)

9η: Νίκος Ρογκαβόπουλος (Παναθηναϊκός)

10η: Αντώνης Καραγιαννίδης (Προμηθέας)