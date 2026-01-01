Χολμς: «Ανυπομονώ για το ντέρμπι – Μου αρέσει ο ανταγωνισμός»
Ο Ρισόν Χολμς δήλωσε πανέτοιμος για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό (2/1) και τόνισε πως ανυπομονεί να απολαύσει την ατμόσφαιρα στο Telekom Center.
Ο Ρισόν Χολμς μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου, ενόψει του μεγάλου ντέρμπι του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό (2/1). Ο σέντερ των Πράσινων δήλωσε ότι είναι πανέτοιμος και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ατμόσφαιρα που υπάρχει στο Telekom Center.
Αναλυτικά, όσα είπε ο Χολμς:
«Η προετοιμασία είναι η ίδια, βλέπουμε βίντεο και ετοιμαζόμαστε για αύριο. Είμαι άνθρωπος της συνήθειας, θέλω συνέπεια στη δουλειά και στη ρουτίνα για να μένω συγκεντρωμένος. Νιώθω καλά, βρίσκω ξανά χημεία με τους συμπαίκτες μου και ανυπομονώ να πατήσω τον αγωνιστικό χώρο.
Θα είναι διασκεδαστικά, ανυπομονώ για την ατμόσφαιρα. Ο κόσμος είναι σπουδαίος όλη τη σεζόν, οπότε δεν βλέπω την ώρα για να βρεθώ ξανά μπροστά τους. Ο Φαρίντ είναι ο άνθρωπός μου, χαίρομαι που τον βλέπω εκεί έξω και προσπαθώ να μαθαίνω όσα περισσότερο μπορώ από εκείνον. Είμαι πανέτοιμος, πάντα μου άρεσε ο ανταγωνισμός. Παίζω μπάσκετ, κάνω αυτό που ονειρευόμουν, ανυπομονώ για κάθε πρόκληση».
Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Στο μεταξύ, η Euroleague γνωστοποίησε και τη διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει το παιχνίδι. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον Ισπανό, Κάρλος Περούγκα, τον Λετονό, Όλεγκ Λάτισεβς και τον Σλοβένο, Μίλαν Νέντοβιτς.
Οι «πράσινοι» είναι στην τρίτη θέση έχοντας ρεκόρ 12 νίκες και 6 ήττες, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην όγδοη, με 10 νίκες και 7 ήττες, αλλά και ένα ματς λιγότερο.
- Γουόκαπ ενόψει Παναθηναϊκού: «Μου αρέσει να παίζω στο ΟΑΚΑ, νόμιζα ότι θα πεθάνω την πρώτη φορά»
- Οι ευχές του Λιονέλ Μέσι για τη νέα χρονιά (pic)
- Στην Άστον Βίλα ο ταλαντούχος Βραζιλιάνος εξτρέμ Άλισον!
- Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»
- LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ
- LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι
- Λίβερπουλ – Λιντς 0-0: Το 2026 μπήκε… στραβά για τους «κόκκινους»
- Η νέα «γκρίζα ζώνη» του αμερικανικού μπάσκετ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις