Χολμς: «Ανυπομονώ για το ντέρμπι – Μου αρέσει ο ανταγωνισμός»

Ο Ρισόν Χολμς μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου, ενόψει του μεγάλου ντέρμπι του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό (2/1). Ο σέντερ των Πράσινων δήλωσε ότι είναι πανέτοιμος και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ατμόσφαιρα που υπάρχει στο Telekom Center.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Χολμς:

«Η προετοιμασία είναι η ίδια, βλέπουμε βίντεο και ετοιμαζόμαστε για αύριο. Είμαι άνθρωπος της συνήθειας, θέλω συνέπεια στη δουλειά και στη ρουτίνα για να μένω συγκεντρωμένος. Νιώθω καλά, βρίσκω ξανά χημεία με τους συμπαίκτες μου και ανυπομονώ να πατήσω τον αγωνιστικό χώρο.

Θα είναι διασκεδαστικά, ανυπομονώ για την ατμόσφαιρα. Ο κόσμος είναι σπουδαίος όλη τη σεζόν, οπότε δεν βλέπω την ώρα για να βρεθώ ξανά μπροστά τους. Ο Φαρίντ είναι ο άνθρωπός μου, χαίρομαι που τον βλέπω εκεί έξω και προσπαθώ να μαθαίνω όσα περισσότερο μπορώ από εκείνον. Είμαι πανέτοιμος, πάντα μου άρεσε ο ανταγωνισμός. Παίζω μπάσκετ, κάνω αυτό που ονειρευόμουν, ανυπομονώ για κάθε πρόκληση».