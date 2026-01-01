Αταμάν: «Έχουμε σεβασμό για τον Ολυμπιακό – Δεν τον έχουμε νικήσει ποτέ στην Euroleague»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου ενόψει του μεγάλου ντέρμπι της Euroleague με τον Ολυμπιακό.

Ο Τούρκος τεχνικός δήλωσε ότι σέβεται τον Ολυμπιακό και τόνισε ότι θα είναι μία σκληρή μάχη. Παράλληλα, επιβεβαίωσε μέσα από τα λεγόμενά του την παραμονή του Γιούρτσεβεν και του Φαρίντ, ενώ μίλησε και για τους τραυματίες και τη συμμετοχή του Σλούκα στο ντέρμπι.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Αταμάν:

«Καλή χρονιά σε όλους, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο που μας ακολουθεί, σε όλη τη EuroLeague και στους υποστηρικτές. Η ομάδα είναι καλά. Θα είμαστε έτοιμοι γι’ αυτόν τον αγώνα, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι για εμένα μία από τις κορυφαίες ομάδες στη EuroLeague.

Η αλήθεια είναι ότι είπα στους παίκτες μου ότι αυτά τα δύο χρόνια νικήσαμε τη EuroLeague, πήραμε τον τίτλο, πήραμε το πρωτάθλημα, πήραμε το κύπελλο, αλλά δεν κερδίσαμε ποτέ στη EuroLeague τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλό μπάσκετ. Θα είναι σίγουρα ένας σκληρός αγώνας.

Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε στις τέσσερις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Είχαμε μικροτραυματισμούς, την προηγούμενη εβδομάδα πολλοί παίκτες ήταν άρρωστοι, όπως ήμουν κι εγώ για τρεις ημέρες που έμεινα στο σπίτι. Τώρα είναι όλοι υγιείς και έτοιμοι γι’ αυτόν τον αγώνα», ανέφερε αρχικά ο Αταμάν.

Και πρόσθεσε: «Ο Τζέριαν Γκραντ έχει έναν μικροτραυματισμό, οπότε τον προφυλάξαμε σήμερα στην προπόνηση. Νομίζω ότι αύριο πρωί θα προπονηθεί κανονικά και θα είναι στο παρκέ μαζί μας. Ο Σλούκας είναι καλά. Δεν έπαιξε στο Κάουνας και στο Μαρούσι, αλλά έκανε τις τελευταίες δύο-τρεις προπονήσεις και αύριο θα είναι στο παρκέ. Ο Σαμοντούροβ τραυματίστηκε σε δάχτυλο. Πήγε στο νοσοκομείο για μαγνητική. Ελπίζω ότι δεν θα είναι κάτι σοβαρό. Είναι έκπληξη για εμάς, επειδή προπονήθηκε, αλλά πονούσε στο μικρό δάχτυλο. Θα δούμε τα αποτελέσματα.

Η EuroLeague έχει πάντα μεγάλα ματς. Κάθε εβδομάδα έχει ένα-δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια. Αυτό βέβαια είναι το κλασικό ελληνικό ντέρμπι, ανάμεσα σε δύο ομάδες που τα τελευταία δύο χρόνια βρέθηκαν μαζί στο Final Four. Το κλειδί θα είναι να έχουμε καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Και οι δύο ομάδες μπορούν να παίξουν επίθεση και άμυνα σε υψηλό επίπεδο».

Στο τέλος ο Αταμάν αναφέρθηκε στοους Γιούρτσεβεν και Φαρίντ: «Ο Γιούρτσεβεν θα συνεχίσει μαζί μας. Ήταν πολύ καλός στα τελευταία 2-3 παιχνίδια, όχι μόνο στο Κάουνας, αλλά και απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ και στο Μαρούσι. Στο πρωτάθλημα είναι από τους καλύτερους παίκτες μας. Θα συνεχίσει μαζί μας.

Ο Φαρίντ στον πρώτο μήνα πήρε το βραβείο του MVP στη EuroLeague. Στη συνέχεια έπαιξε πιο χαμηλά από τις δυνατότητές του, αλλά μας αρέσει ως άνθρωπος, είναι πάντα πολύ θετικός και του αρέσει η ομάδα. Θα τον κρατήσουμε μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ξέρουμε ότι αυτό το ματς είναι πολύ σημαντικό για τους οπαδούς μας, όπως είναι και για εκείνους. Είναι όμως ένα ματς. Πήραμε τρεις πολύ σημαντικές νίκες με Φενέρμπαχτσε, Χάποελ και Ζάλγκιρις, τώρα ο Ολυμπιακός έρχεται με ένα από τα καλύτερα ρόστερ στη EuroLeague», κατέληξε ο Αταμάν.