Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
09.01.2026 | 15:25
Αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε
Πάντερ: «Στον Ολυμπιακό μου έλεγαν ότι δεν κάνω για αυτό το επίπεδο»
Euroleague 09 Ιανουαρίου 2026 | 14:50

Πάντερ: «Στον Ολυμπιακό μου έλεγαν ότι δεν κάνω για αυτό το επίπεδο»

Ο Κέβιν Πάντερ έδωσε συνέντευξη στο «Mozzartsport» και μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην Ελλάδα, την αμφισβήτηση που δέχθηκε, αλλά και την πορεία που τον οδήγησε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σύνταξη
Vita.gr
Ο Αμερικανός γκαρντ της Μπαρτσελόνα, Κέβιν Πάντερ, θυμήθηκε την αρχική του εμπειρία στη χώρα μας, η οποία ήταν κάθε άλλο παρά ιδανική, καθώς και την περίοδο που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, όπου πολλοί δεν πίστεψαν στις δυνατότητές του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πάντερ

Για τη ζωή του στην Ελλάδα: «Τρομερά δύσκολη. Δεν μου άρεσε. Όλα μύριζαν περίεργα, το ξενοδοχείο ήταν κακό, το κρεβάτι μικρό. Δεν μπορούσα να φορτίσω το κινητό μου γιατί η πρίζα δεν ήταν ίδια και κανείς δεν μου το είχε πει. Δεν ήξερα τίποτα. Τα έμαθα όλα στην πορεία. Το κινητό μου δεν δούλευε όταν προσγειώθηκα – σκέτη φρίκη. Μετά ήταν και η διαφορά ώρας, ήθελα πάση θυσία να ζω σε αμερικανικό ωράριο. Δεν έγινε κάτι τρομερό, απλώς πολλά μικρά πράγματα που με ενοχλούσαν. Ειλικρινά όμως, όλα αυτά είχαν να κάνουν με τη δική μου άγνοια για την κουλτούρα και τη ζωή εδώ. Φυσικά, αυτό άλλαξε χρόνια αργότερα, όλη μου η αντίληψη για τη ζωή στην Ευρώπη άλλαξε, αλλά τότε… εκείνα τα πρώτα χρόνια ήταν πραγματικά πολύ δύσκολα για να συνηθίσω».

Για τη συνέχεια της καριέρας του: «Βέλγιο. Έπαιξα για μικρό χρονικό διάστημα στο Βέλγιο. Ήταν καλό, στην πραγματικότητα μια ανακούφιση. Δεν λέω ότι το Λαύριο ήταν κακό, έμαθα πολλά εκεί, αλλά μου έκανε καλό να αλλάξω περιβάλλον. Το Βέλγιο ήταν εντελώς διαφορετικό, άλλο στυλ, νέοι παίκτες. Μετά πήγα στην Πολωνία και θυμάμαι να τηλεφωνώ στον ατζέντη μου και να τον ρωτάω: “Γιατί πάω στην Πολωνία; Δεν είναι η Ελλάδα καλύτερη από την Πολωνία;”. Μου εξήγησε ότι ήταν επίσης μια καλή απόφαση, γιατί ήμουν σε μια μικρή πόλη, δεν υπήρχε τίποτα και τότε είπα στον εαυτό μου: πρέπει να συγκεντρωθείς στον στόχο σου, στο πώς θα επιστρέψεις στο ΝΒΑ».

Για το αν προσπάθησε να πάει στο NBA: «Όχι. Έπαιξα Summer League μόνο μετά το κολέγιο και είπα στον εαυτό μου: ποτέ ξανά! Πάω στις προετοιμασίες, πάω στις προπονήσεις και αν τους αρέσει, ΟΚ… συζητάμε και βλέπουμε τι και πώς. Αλλιώς, επιστρέφω στην Πολωνία. Έπαιξα εκεί και μάλιστα καλά, αλλά ήμουν ακόμη εντελώς ανίδεος για το τι πραγματικά σημαίνει ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μετά από εκείνη τη σεζόν, η ΑΕΚ και ο Ντράγκαν Σάκοτα εμφανίστηκαν στην Πολωνία. Πιστεύω πως τότε ήταν η πρώτη φορά που πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη με είδαν πραγματικά».

Για την ΑΕΚ και τον Σάκοτα: «Ακριβώς. Ήξερα ότι πήγαινα σε ένα μεγαλύτερο κλαμπ, γιατί είχα παίξει απέναντί τους όταν ήμουν στο Λαύριο. Κατάλαβα ότι έκανα ένα βήμα μπροστά. Παίξαμε και στο γήπεδο όπου αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός. Είχα και έναν φίλο από το Μπρούκλιν που με βοήθησε πολύ, έπαιζε κι αυτός στην ΑΕΚ. Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο: μετακόμιζα από την Πολωνία στην πανέμορφη Αθήνα. Ήταν κι αυτό μια αλλαγή. Ίσως τότε να ήταν η πρώτη στιγμή που σκέφτηκα: “Ε, αυτή η Ευρώπη… κάτι έχει”. Ακόμα σκεφτόμουν το ΝΒΑ, αλλά για πρώτη φορά δεν ήταν μόνο το ΝΒΑ στο μυαλό μου. Άρχισα να βλέπω και τις πιο όμορφες πλευρές του ευρωπαϊκού μπάσκετ».

Για τη συνεργασία του μαζί του: «Εξαιρετική. Όταν ακούς “Σέρβος προπονητής”, σκέφτεσαι αμέσως ότι είναι τρελός. Ότι φωνάζει, ότι θέλει μόνο σκληρή προπόνηση. Δεν ήταν καθόλου έτσι. Ήταν καλός άνθρωπος, μπορούσες να μιλήσεις μαζί του. Οι προπονήσεις δεν ήταν τρελές. Είχα μια πολύ καλή εμπειρία με τον Ντράγκαν. Επιπλέον, είχαμε μια ομάδα γεμάτη βετεράνους και εγώ ήμουν το παιδί εκεί μέσα. Ειλικρινά, όλοι οι μεγαλύτεροι με βοήθησαν πολύ να προσαρμοστώ. Ήταν ωραία. Ήταν η πρώτη φορά που έπαιζα σε μεγάλο σύλλογο με μεγάλες φιλοδοξίες και ο πρώτος δρόμος προς την κατάκτηση του Basketball Champions League. Τεράστια εμπειρία».

Για τον Ολυμπιακό: «Επιτέλους μου δόθηκε η ευκαιρία, αλλά πρέπει να αποκαλύψω κάτι. Υπήρχαν κι άλλες ομάδες και μου είπαν ότι δεν ήμουν σε αυτό το επίπεδο. Δεν θα αποκαλύψω ονόματα συλλόγων και ανθρώπων, αλλά πολλοί δεν πίστεψαν σε μένα. Χάρη στον Ντέιβιντ Μπλατ, που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω, και του είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό. Ένα ακόμη μεγάλο όνομα που με προπόνησε. Όταν δουλεύεις με τέτοιους ανθρώπους, εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτεσαι το μέγεθός τους, αλλά τώρα που γυρίζω την ταινία πίσω… είχα πολύ σπουδαίους προπονητές. Και είμαι ευγνώμων για πολλές από αυτές τις καταστάσεις, γιατί υπήρξαν και πολύ δύσκολες στιγμές».

Για τον Ερυθρό Αστέρα: «Δεν έπαιξα στον Ολυμπιακό όταν ο Μπλατ αποχώρησε λόγω ασθένειας. Ο βοηθός άλλαξε κάποια πράγματα και ξαφνικά δεν έπαιζα. Θυμάμαι ότι έπεσα πολύ ψυχολογικά. Ένιωθα κατάθλιψη που δεν αγωνιζόμουν, απλώς περίμενα να τελειώσει η σεζόν. Απολάμβανα τη ζωή μου στην Αθήνα – αν θυμάσαι, εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θα πω ότι έχασα την ταυτότητά μου, αλλά κάπως διαλύθηκα. Και τότε ξαφνικά ήρθε η πρόταση από τον Ερυθρό Αστέρα. Θυμάμαι ότι έπρεπε να πάω εκεί μέσα στις γιορτές, να μετακομίσω σε μια νέα πόλη, αλλά ήξερα τι να περιμένω από το συμβόλαιο και είπα: πάω. Ίσως να ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις της καριέρας μου, γιατί τότε ουσιαστικά άνοιξε η πορεία μου στην EuroLeague. Έπαιξα 12 παιχνίδια με τον Ερυθρό Αστέρα πριν από την πανδημία και έτσι πήρα το συμβόλαιο στο Μιλάνο. Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και μετά ήρθε το συμβόλαιο με τη Μιλάνο».

Για τη μεταγραφή στην Παρτίζαν: «Απόλυτη τρέλα. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει κανείς άλλος να πάει από την Ευρωλίγκα στο EuroCup. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, πραγματικά δεν ήταν εύκολο. Ήξερα τι θα έλεγε ο κόσμος, κάτι που είναι φυσιολογικό… Πηγαίνεις εκεί μόνο για τα λεφτά. Ωστόσο, η Παρτιζάν ήταν μια ξεχωριστή ιστορία, ένα ξεχωριστό πρότζεκτ… Ένας ξεχωριστός προπονητής. Είναι αυτός ο τύπος… Ο μεγαλύτερος προπονητής. Υπήρχαν πολλοί παράγοντες. Πιθανώς το κλειδί ήταν η συζήτηση με τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος μου εξήγησε τη μεγαλύτερη εικόνα. Ανεξάρτητα από τα χρήματα που μου πρόσφεραν, ήθελα να παίξω στην Ευρωλίγκα… Και δέχτηκα. Πιστέψτε με, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Εκείνη τη στιγμή, εμπιστεύτηκα τον Ομπράντοβιτς».

Economy
Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

World
Κριστίν Λαγκάρντ: Πείτε με «Μαντάμ Κρίση»

Κριστίν Λαγκάρντ: Πείτε με «Μαντάμ Κρίση»

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος του Joker Right – Αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος του Joker Right – Αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε αίτημα αναβολής για το εκτός έδρας παιχνίδι του με τον Αστέρα Τρίπολης που ήταν προγραμματισμένο για τις 17 Ιανουαρίου. Το αίτημα έγινε και επίσημα αποδεκτό

Σύνταξη
Μπάσκετ 09.01.26

Ρόι Τάρπλεϊ: Έντεκα χρόνια χωρίς τον θρυλικό… Beerboy (vids, pics)

Μπύρες, ναρκωτικά, γυναίκες και... πολύ μπάσκετ ήταν όσα περιελάμβανε η ζωή του θρυλικού Αμερικανού μπασκετμπολίστα, Ρόι Τάρπλεϊ, ο οποίος άφησε το σημάδι του στη χώρα μας και «έφυγε» σαν σήμερα το 2015 προδομένος από την καρδιά του…

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Διαθέσιμος για το ματς με τη Μπάγερν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, δηλώθηκε και στο πρωτάθλημα
Euroleague 09.01.26

Ολυμπιακός: Διαθέσιμος για το ματς με τη Μπάγερν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, δηλώθηκε και στο πρωτάθλημα

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι με τη Μπάγερν το βράδυ της Παρασκευής και όλα δείχνουν ότι θα κάνει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα». Δηλώθηκε και στη λίστα ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα ο Αμερικανός σέντερ.

Σύνταξη
Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline
Euroleague 09.01.26

Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι ένας παίκτης που ακούγεται όλο και πιο έντονα για τη Euroleague, διότι δεν παίζει καθόλου στους Νικς και ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για το μεγάλο «μπαμ» – Ποια είναι τα δεδομένα στην περίπτωση του Γάλλου.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 08.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»
Euroleague 08.01.26

Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μίλησε για το ματς της Παρασκευής στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον πολύπειρο Σέρβο τεχνικό να παραδέχεται ότι η πρόκληση αυτή δεν έρχεται σε καλή εποχή για τη Μπάγερν Μονάχου.

Σύνταξη
Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ
Euroleague 08.01.26

Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ

Απόλυτα ικανοποιημένος με όσα έχει συναντήσει στον Ολυμπιακό και την άλλη άκρη του Ατλαντικού δήλωσε ο Μόντε Μόρις, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι στόχος του είναι να βελτιώνεται όλο και περισσότερο όσο κυλάει η σεζόν.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»
Euroleague 08.01.26

Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πώς έχει διαμορφωθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού, ωστόσο επεσήμανε ότι για να μεταφραστεί αυτό σε τίτλους και νίκες, χρειάζεται πολλή δουλειά. Τι είπε ενόψει Μπάγερν, για τους τραυματίες και το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Παίζει κόντρα στη Μπάγερν ο Μιλουτίνοφ
Euroleague 08.01.26

Παίζει κόντρα στη Μπάγερν ο Μιλουτίνοφ

Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς της Παρασκευής (9/1, 21:15) κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου για την Ευρωλίγκα θα είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Σύνταξη
«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο
Euroleague 08.01.26

«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο

Οι Σέρβοι συνεχίζουν να ασχολούνται με την περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, όμως ξεκαθαρίζουν ποιος είναι ο ρόλος που είχε ο Ομπράντοβιτς στην εξέλιξη του Αμερικανού, αλλά και τη σχέση του με τον κόσμο της Παρτιζάν.

Σύνταξη
Δένδιας: Η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα του Ελληνισμού – Απαραίτητες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 09.01.26

Δένδιας: Η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα του Ελληνισμού – Απαραίτητες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο Δένδιας κατήγγειλε την αντιπολίτευση για ψηφοθηρική στάση στο ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και διεμήνυσε ότι δεν θα βρεθεί ξανά πρωθυπουργός στη θέση του Καραμανλή το 1974 να μην μπορεί να αντιδράσει στην τουρκική προκλητικότητα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»
Ίαση 09.01.26

Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επιλέγει την ημέρα των 44ων γενεθλίων της για να μοιραστεί με τον κόσμο το τελευταίο κεφάλαιο μιας οδυνηρής αλλά λυτρωτικής διαδρομής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος του Joker Right – Αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος του Joker Right – Αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε αίτημα αναβολής για το εκτός έδρας παιχνίδι του με τον Αστέρα Τρίπολης που ήταν προγραμματισμένο για τις 17 Ιανουαρίου. Το αίτημα έγινε και επίσημα αποδεκτό

Σύνταξη
Δήμος Γρεβενών: Κάλεσμα αλληλεγγύης για δημότη του οποίου το σπίτι κάηκε
Κοινωνική δράση 09.01.26

Δήμος Γρεβενών: Κάλεσμα αλληλεγγύης για δημότη του οποίου το σπίτι κάηκε

«Το μέγεθος της καταστροφής είναι ιδιαίτερα μεγάλο και καθιστά αναγκαία και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας»αναφέρει ο Δήμος Γρεβενών στο «προσκλητήριο βοήθειας» που εξέπεμψε.

Σύνταξη
Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής
Στην ψυχή της μηχανής 09.01.26

Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής

Μοντέλα ΑΙ που υποβλήθηκαν σε ψυχοθεραπεία παραπονέθηκαν για άγχος και ψυχικά τραύματα. Όμως η ερμηνεία των ερευνητών περί «εσωτερικευμένου αφηγήματος» δεν βρίσκει σύμφωνους άλλους συναδέλφους τους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαρδούσια Όρη: Τι προκάλεσε τη φονική χιονοστιβάδα – Τι αναφέρει η τεχνική έκθεση
Ελλάδα 09.01.26

Βαρδούσια Όρη: Τι προκάλεσε τη φονική χιονοστιβάδα – Τι αναφέρει η τεχνική έκθεση

Η χιονοστιβάδα που σκότωσε τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια δεν ήταν ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο, αλλά το αποτέλεσμα μιας «πολύπλοκης διαστρωμάτωσης» χιονιού και μιας πλαγιάς που λειτούργησε ως παγίδα.

Σύνταξη
Πάτρα: Παραδόθηκε και πέμπτος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου – Προφυλακιστέος ο 26χρονος
Ένταση στα δικαστήρια 09.01.26

Παραδόθηκε και πέμπτος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου - Προφυλακιστέος ο 26χρονος

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους - Ένταση έξω από τα δικαστήρια στην Πάτρα όπου είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι τους αδικοχαμένου 30χρονου

Σύνταξη
«Μπλε ζώνες»: Είναι οι παγκόσμιες περιοχές μακροζωίας μύθος; – Ένα ελληνικό νησί ίσως να έχει την απάντηση
Κόσμος 09.01.26

«Μπλε ζώνες»: Είναι οι παγκόσμιες περιοχές μακροζωίας μύθος; – Ένα ελληνικό νησί ίσως να έχει την απάντηση

Oι περιοχές που είναι γνωστές ως «μπλε ζώνες» είναι τα μέρη όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να φτάσουν τα 100 χρόνια

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
Δυτική Μακεδονία 09.01.26

Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

«Η πρόταση της κυβέρνησης αφορά μόνο όσους δεν χρωστούν μέχρι σήμερα - πρόκειται για εμπαιγμό των αγροτών που είναι βυθισμένοι στα χρέη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης 

Σύνταξη
Ρόι Τάρπλεϊ: Έντεκα χρόνια χωρίς τον θρυλικό… Beerboy (vids, pics)
Μπάσκετ 09.01.26

Ρόι Τάρπλεϊ: Έντεκα χρόνια χωρίς τον θρυλικό… Beerboy (vids, pics)

Μπύρες, ναρκωτικά, γυναίκες και... πολύ μπάσκετ ήταν όσα περιελάμβανε η ζωή του θρυλικού Αμερικανού μπασκετμπολίστα, Ρόι Τάρπλεϊ, ο οποίος άφησε το σημάδι του στη χώρα μας και «έφυγε» σαν σήμερα το 2015 προδομένος από την καρδιά του…

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη

Σύνταξη
Κάνε παιδιά να δεις καλό: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του
Στα άκρα 09.01.26

Κάνε παιδιά να δεις καλό: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του

Στα άκρα έχει φτάσει η σχέση του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια, καθώς η μόνη επικοινωνία που έχουν οι δύο πλευρές είναι μέσω δικηγόρων.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Επιχείρηση κατάληψης του τάνκερ Olina στην Καραϊβική
Πού βρίσκεται 09.01.26

Επιχείρηση κατάληψης του τάνκερ Olina από τις ΗΠΑ στην Καραϊβική - Είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα

Το τάνκερ Olina είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα, με τις ΗΠΑ να συνεχίζουν την προσπάθεια να ελέγξουν τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας της Νότιας Αμερικής

Σύνταξη
Έρευνα: Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι σκέφτονται να αλλάξουν δουλειά το 2026 αλλά νιώθουν απροετοίμαστοι
Έρευνα 09.01.26

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι σκέφτονται να αλλάξουν δουλειά το 2026 αλλά νιώθουν απροετοίμαστοι - Τα στοιχεία

Στελέχη της αγοράς παραδέχονται ότι το 2026 προμηνύεται μια ταραχώδης χρονιά για τους εργαζομένους, αλλά οι καινοτομίες στην εποχή της AI υπόσχονται και θετικές εξελίξεις για όσους ψάχνουν δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

