09.01.2026 | 10:54
Θρίλερ στο Ηράκλειο: Πτώμα γυναίκας σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο
Το κοινωνικό πρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής
Αυτοδιοίκηση 09 Ιανουαρίου 2026 | 12:34

Το κοινωνικό πρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής

Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ στον Χολαργό.

Σύνταξη
A
A
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς επισκέφθηκε τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ στον Χολαργό, η λειτουργία της οποίας χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ «Αττική 2021 – 2027» με 1,23 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Χαρδαλιάς συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ Κωνσταντίνο – Πολυχρόνη Τίγκα, μέλη της διοίκησης και εκπροσώπους του επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ ενημερώθηκε για το έργο που επιτελείται στη δομή και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Ο κ. Χαρδαλιάς συνεχάρη τη διοίκηση και τους εργαζόμενους για την προσφορά τους προς τους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας την ισχυρή βούληση της Περιφέρειας να στηρίζει με κάθε τρόπο ανάλογες πρωτοβουλίες. «Η στήριξη των ευάλωτων συνανθρώπων μας, για εμάς είναι θέμα ευθύνης. Ευθύνης απέναντι στα ίδια τα παιδιά, απέναντι στις οικογένειές τους, αλλά και σε όλους εσάς, που είστε αποδεδειγμένα άνθρωποι της προσφοράς – και γι’ αυτό θα είμαστε πάντα δίπλα σε αυτή την προσπάθειά σας» ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε:

«Η δουλειά που κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση έχει ένα και μοναδικό κριτήριο: τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Και σε αυτόν τον ωραίο αγώνα σας, θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί. Θέλω να με συμπεριλαμβάνετε στο σχεδιασμό σας περισσότερο ως εθελοντή και λιγότερο ως Περιφερειάρχη. Γιατί ακόμα και αν μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά τη δυνατότητα να κάνουν ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός, προς μια καλύτερη ζωή, είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι».

Ο κ. Χαρδαλιάς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συντονισμένη προσπάθεια εξασφάλισης ευρωπαϊκών πόρων για τη στήριξη στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης, ιδιαίτερα ενόψει της διαπραγμάτευσης για τη νέα διαχειριστική περίοδο του ΕΣΠΑ 2028 – 2034. Όπως ανέφερε: «Συμμετέχουμε ενεργά και δυναμικά στη συζήτηση που γίνεται στις Βρυξέλλες για τη μόχλευση επιπρόσθετων πόρων για κοινωνικές δράσεις. Το μεγάλο μας στοίχημα είναι να συνεχίσουμε όλα τα ενεργά προγράμματα και να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας, μέσα από τον εξορθολογισμό του σχεδίων μας και τον ολιστικό στρατηγικό προγραμματισμό μας για την κοινωνική παρέμβαση της Περιφέρειας».

Ο κ. Τίγκας, αφού ευχαρίστησε τον κ. Χαρδαλιά για την σταθερή στήριξη της Περιφέρειας, τον ξενάγησε στους χώρους της δομής και παρουσίασε το έργο που επιτελείται. Ο Περιφερειάρχης είχε την ευκαιρία να βρεθεί σε αίθουσα δημιουργικής απασχόλησης, όπου συναντήθηκε με ωφελούμενους και τους μοίρασε αναμνηστικά δώρα.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, Σωτήρης Νικολαρόπουλος και ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Αττική» 2021 – 2027 Δημήτρης Δρόσης. Από πλευράς διοίκησης του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ παρέστησαν ο ταμίας Ιωάννης Σαρρής και το μέλος ΔΣ Ιωάννης Κολώνιας.

241 κοινωνικές δομές από την Περιφέρεια Αττικής – 28 εκατ. ευρώ η ετήσια χρηματοδότηση

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, «οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ που στηρίζονται από την Περιφέρεια Αττικής, εξυπηρετούν συνολικά 12 ωφελούμενους με υψηλό ποσοστό αναπηρίας ή νοητική υστέρηση. Μέσα από αυτές παρέχεται στέγη, διατροφή, ιατρική και κοινωνική φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ενισχύουν τον αυτοπροσδιορισμό, την ανεξάρτητη και αξιοπρεπή διαβίωση των ωφελούμενων στην κοινότητα. Έμφαση δίνεται επίσης στην ένταξή τους σε δραστηριότητες με επίκεντρο την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση, αλλά και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου τους, με την απόκτηση χόμπι, ατομικών ενδιαφερόντων και ενασχολήσεων σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Στόχος είναι η κοινωνική ένταξη, η αποϊδρυματοποίηση και η αποφυγή της περιθωριοποίησης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι η πρώτη ελληνική περιφέρεια που αξιοποίησε πόρους του ΕΣΠΑ αποκλειστικά για τη δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑμεΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάχθηκε πρόσφατα στο ΠΕΠ «Αττική 2021–2027» η κατασκευή τριών δομών στους Δήμους Ηλιούπολης, Σαλαμίνας και Παλαιού Φαλήρου, συνολικού προϋπολογισμού 5,9 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, χρηματοδοτείται ήδη μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) η λειτουργία 13 ΣΥΔ ΑμεΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ.

Σε όλη την Αττική λειτουργεί ένα εκτεταμένο δίκτυο 241 κοινωνικών δομών, με ετήσια χρηματοδότηση από την Περιφέρεια που ξεπερνά τα 28 εκατ. ευρώ. Για την επόμενη τριετία έχει δρομολογηθεί η υλοποίηση 47 μεγάλων έργων πρόνοιας και ενίσχυσης κοινωνικών υποδομών, με προϋπολογισμό 153 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατευθυνθούν σε δομές για ΑμεΑ, ηλικιωμένους, παιδιά και θύματα ενδοοικογενειακής βίας, υποστηρικτικές υπηρεσίες για ευάλωτες ομάδες και δημιουργία Κέντρων Υγείας αστικού τύπου. Το ύψος των πόρων του ΕΣΠΑ που θα κατευθυνθούν στον κοινωνικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής ανέρχεται σε 409,5 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 1,6 δις».

*πηγή φωτογραφιών, περιφέρεια Αττικής

Business
Μασούτης: Έπεσαν οι υπογραφές για το deal με τον Κρητικό

Μασούτης: Έπεσαν οι υπογραφές για το deal με τον Κρητικό

