Νίκος Βέρτης: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του – Ποια είναι η αγαπημένη του
Ο Νίκος Βέρτης αποφεύγει να αναφέρεται στην προσωπική ζωή του. Ο αγαπημένος τραγουδιστής πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνιση με την σύντροφό του, Εμμανουέλα Κουκλινού.
Ο Νίκος Βέρτης πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνιση με την σύντροφό του, Εμμανουέλα Κουκλινού στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Ο τραγουδιστής με την αγαπημένη του διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και έδειχναν μεταξύ τους πολύ ερωτευμένοι.
Νίκος Βέρτης: Η πανέμορφη σύντροφος του
Η εκπομπή «Το Πρωινό» πρόβαλε αποκλειστικά πλάνα από την έξοδό τους. Το ζευγάρι παρόλο που κρατάει χαμηλό προφίλ από τα media, με τον Νίκο Βέρτη να μη θέλει να απασχολεί με την προσωπική του ζωή, δεν δίστασε να βγει δημόσια και να περάσει ένα όμορφο βράδυ.
«Είναι πανέμορφη και γλυκύτατη κοπέλα. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος, που δεν θέλει καθόλου να προβάλλεται η ιδιωτική του ζωή για αυτό πήγαν πολύ διακριτικά στο μαγαζί» σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας.
Η σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
Ο Νίκος Βέρτης διατηρεί εδώ και αρκετά χρόνια σχέση με την Εμμανουέλα Κουκλινού, την οποία προτιμά να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου από το 2017 και πλέον ζει στην Αθήνα, αφού αρχικά η Εμμανουέλα ζούσε στην Κρήτη.
Η συνεργασία του ζευγαριού
Η σύντροφός του είναι 27χρονη Κρητικιά που ασχολείται με το σχέδιο μόδας και έχει σχεδιάσει στολές για το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Νίκος Βέρτης.
